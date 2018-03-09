圖片版權 Reuters Image caption 兩名剛結束訪朝的韓國官員將金正恩的口信轉達給特朗普

朝鮮領導人金正恩史無前例地向美國總統遞出橄欖枝，邀請特朗普舉行會談，特朗普已表態接受。而作為朝鮮半島問題重要相關方的中國被排除在議程之外。

兩名剛結束訪朝的韓國官員將金正恩的口信轉達給特朗普，並稱金正恩已同意叫停核試驗與導彈試驗，且「致力於無核化」。

中國對此表示了歡迎。9日例行記者會上，發言人耿爽稱「接下來的關鍵，是各方積極呼應，形成合力，共同把半島局勢重新納入和平穩定的軌道，把半島核問題重新納入對話解決的軌道」，「中方也願意繼續為此發揮積極的作用」。

中國領導人習近平9日同美國總統特朗普就朝鮮局勢通了電話。中國官媒消息透露，習近平讚賞特朗普政治解決朝鮮半島問題的積極意願，稱「希望各方能多釋放一些善意」。特朗普則表示，「十分感謝並高度重視中方在朝鮮半島問題上的重要作用」。

韓國總統文在寅表示這是「和平路上的里程碑」。他稱「如果韓朝領導人會面後特朗普與金正恩見面，朝鮮半島完全無核化將會正式步入軌道」。

特朗普表示，雖然已有「重大進展」，但在達成牢固的協議之前，制裁仍會繼續生效。

朝鮮目前尚未對本周事態進展發表官方立場。

白宮發言人莎拉·桑德斯（Sarah Sanders ）稱雙方會面的時間與場所「待定」。

但有分析人士認為，此類首腦會談一般是多年外交精心努力的結果，這種突然決定的談話會達成何種成果仍有待觀察。

圖片版權 AFP Image caption 金正恩本周曾舉行晚宴招待訪朝的韓國官員。

朝美直接接觸後中國的角色

有專家認為，中國參與的制裁對朝鮮態度轉變起到了關鍵作用。但朝美開始接觸後，中國可以發揮的作用將十分有限。

圖片版權 PA Image caption 朝鮮在平昌冬奧會期間展開「魅力外交」。

中國時事評論員鄧聿文對BBC中文表示，朝鮮願意同美國會談，一方面是因為自己的核武器開發已經告一段落，但最重要的是國際社會的制裁起到了作用，沒有中國和美國的參與制裁達不到這個效果，但中國沒有發揮直接作用。

香港嶺南大學亞太研究中心主任張泊匯也指出，中國對朝鮮的制裁對此起到了關鍵作用，從這個角度講中國是參與者。但未來中國或許無法掌握、甚至提前了解美朝談判內容，可能會被「邊緣化」。

清華-卡內基全球政策中心主任韓磊（Paul Haenle）表示，中國會樂於見到本周以來半島問題的進展。但是，過去中國一直嘗試擔當的「調停者」角色目前改由韓國負責，中國「大多時候被排除在外」，對此可能感到不滿意。未來不論事態如何發展，北京仍會希望在最終結果上有一定程度的發言權與影響力。

中國的擔心與受益

鄧聿文認為，中國目前地位尷尬。中國一邊配合美國制裁朝鮮，同時為避免朝鮮出現動蕩，也在對朝進行人道主義援助，但美朝「都不領情」。朝鮮對中國支持制裁不滿，避開中國直接同美國溝通。另一方面，美國一旦看到中國對朝影響力下降，未來就可能不再有求於中國。

圖片版權 Getty Images Image caption 韓美聯合軍演一直是朝鮮麵臨的挫折之一。

朝鮮明確提出，消除對朝軍事威脅與保障體制安全是無核化的先決條件。張泊匯表示，這是中國接下來可以參與的部分。「如果朝鮮覺得美國提供的安全保障不夠，中國可以進行補充」。但他也指出，朝鮮「有可能根本不需要中國」，且朝鮮對中國的不信任也是一個問題。

張泊匯表示，中國擔心的問題在於，美國和朝鮮可能在談判過程中做出不利於自己的決定，且朝鮮是中國的「戰略屏障」，中國無法確定朝鮮半島走向會如何影響其國家安全利益。

但他同時指出，「中國不發揮作用不是什麼問題」。「朝鮮問題得到解決對中國整體是有利的，因為中國承受來自美國的壓力會變小，中美關係會更穩定，中韓關係也會得到改善，對東北亞各方都是好事」。

其他各方反應

圖片版權 AFP Image caption 板門店是過去一系列重大會談的舉行地。

將於4月與金正恩見面的韓國總統文在寅表示，特朗普與金正恩的會面「將是朝鮮半島實現和平的里程碑」。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）指出，這一進展是「正確方向上的一步」。「這不應僅是一場會議，而應該開闢一條恢復成熟外交進程以解決朝鮮核問題的新道路」。

日本則表示謹慎樂觀。日本首相安倍晉三表示，日本會「繼續對朝鮮施加最大壓力，直到朝鮮採取具體行動實現無核化」，並稱希望在金正恩之前與特朗普會面。

朝鮮的承諾

金正恩已凖備好與美國總統會面

朝鮮「致力於無核化」

朝鮮將叫停核試驗與導彈試驗

朝鮮理解美韓聯合軍演「必須繼續」

BBC駐首爾記者勞拉·比克（Laura Bicker）表示，需要注意到朝鮮目前沒有承諾徹底放棄核武器，外界也尚不清楚朝鮮到底要求了什麼作為回報。