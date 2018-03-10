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一本有爭議的新書稱，中國政府正在通過其當地代理人網絡削弱澳大利亞的主權。

《無聲入侵：中國如何將澳大利亞變成傀儡國家》引發爭議，有人歡迎關於中國影響力的討論，不過也有人認為這可能引發仇外現象。

澳大利亞學者克里夫·漢密爾頓（Clive Hamilton）的這本新書認為，北京的影響範圍已經擴展到澳大利亞的政治、經濟、教育和宗教團體。中國此前否認類似「歇斯底里的」指控。

這本書在上周出版前就引發了焦慮。

去年，出版社Allen & Unwin在「廣泛的法律建議」後撤掉了發佈新書的計劃。漢密爾頓指責這是擔心北京「報復」，隨後稱其他兩家出版社也有類似的擔心。

澳大利亞總理馬爾科姆·特恩布爾（Malcolm Turnbull）去年宣佈打擊外國干預時提到了「關於中國影響力的令人不安的報道」。

去年10月，澳大利亞首席外交事務官員孫芳安（Frances Adamson）警告澳大利亞的大學，對中國在校園施加影響力方面表示警惕。

根據法克斯傳媒（ Fairfax Media），澳大利亞議員曾認真考慮在議會特權下出版這本書，這是能給予其法律保護的一項前所未有的舉動。但最終漢密爾頓找到了一家商業出版社。

自從這本書出版，一些澳大利亞華人就指控這本書「製造恐慌」，澳大利亞的種族歧視專員則警告，這可能激發「反華或反恐的種族情緒」。

中國外交部發言人華春瑩稱這本書「惡意炒作」和「抹黑攻擊」。

但是，其他的觀察家卻極力為這本書辯護。

圖片版權 CHARLES STURT UNIVERSITY Image caption 《無聲入侵：中國如何將澳大利亞變成傀儡國家》作者克里夫·漢密爾頓

這本書說了什麼？

作者漢密爾頓稱，中國是一個「一心想要控制澳大利亞的極權主義政權」。

「中國計劃主導世界，並一直在以澳大利亞和新西蘭為試驗地，以維護自己在西方的優勢地位，」來自查理斯特大學（Charles Sturt University）的漢密爾頓教授寫道。

他稱，這樣的推測在過去會「很棒」，但現在「已經有了這麼多的證據，結論似乎是不可遏制的」。

漢密爾頓教授認為，北京有意面向中國在澳大利亞的移民，在商業、學術等其他領域招募「耳目、內線和間諜」。這本書講到的包括以下社會層面：

政治：漢密爾頓稱，澳大利亞的兩大主要黨派因為與中國資助人的關係和那些「忠於北京的人」而被「嚴重損害」。

社區群體：這本書稱，親中國政府的支持者已經「幾乎完全接管」中國人在澳大利亞的社區團體，入社會組織、學生團體、專業機構以及中文媒體。漢密爾頓稱，這些群體得到了中國大使館的支持，並且向澳大利亞政治家進行"微妙的北京宣傳"。

研究：作者稱，一些華裔澳大利亞人科學家和學者正在通過合作項目或者因為脅迫，而與中國大學共享高級研究。

漢密爾頓對BBC表示，他的判斷基於「非常可信」的來源以及許多公開資料，書中也參考了這些資料。他說，他們證實了"過去幾年情報機構告訴政府的事情"。

去年，澳洲安全情報機構（ Australian Security Intelligence Organisation）在一份報告中警告，澳大利亞的種族社群是「隱秘的影響力操作對象」，意在消滅批評，但報告並沒有特別提到中國。

12月，澳大利亞議員達斯蒂亞裏（Sam Dastyari）因為與一名中國商人的交易審查而被迫辭職，特恩布爾稱這名中國商人「與一外國政府關係密切」。但達斯蒂亞裏否認他違背議會誓言。

特恩布爾新一輪的打擊行動將禁止所有的外國政治捐贈，並且要求游說者公開登記任何海外聯繫。

中國大使館曾稱，他們並不想影響澳大利亞政治。去年在澳大利亞校園發現種族主義塗鴉後，他們對澳大利亞的中國學生發佈了安全警示。

圖片版權 Getty Images Image caption 澳大利亞總理馬爾科姆·特恩布爾（左）與中國國家主席習近平

這本書的反響如何？

中國駐澳大利亞大使館稱，漢密爾頓散佈所謂「中國威脅論」已經有一段時間了。

「其論調充斥著造謠和種族主義偏執，充分暴露了其反華的醜惡面目。他的險惡用心是不會得逞的，」聲明稱。

這本書在澳大利亞也遭到了尖銳批評，悉尼大學政治學教授基恩（John Keane）認為這本書對中國力量的觀點過於簡單，並且「充滿了故意的無知」。

「他引用的許多案例都比他意識形態觀點複雜得多，他歪曲了事情來證明接管的宏大敘事，」基恩說。

評論家布羅菲（David Brophy）質疑這本書是否有足夠證據，表明「中國的行動者已經損害了我們不完美民主的正常運轉」。

一些華裔澳大利亞人也對這本書表達了質疑。

種族歧視專員蒂姆（Tim Soutphommasane）有華人血統，他稱，這本書中的一些語言有一點「重提黃禍」，因為其中包含了一些如「熊貓擁抱者」，「染紅澳大利亞」的詞語。

圖片版權 Getty Images Image caption 澳洲大學的校園裏有很多中國留學生

但也有人為漢密爾頓辯護，稱因為這本書的主題，批評幾乎不可避免。

華裔澳大利亞教授菲茨傑拉德（John Fitzgerald）說，批評主要針對文本的概念，而不是它說了什麼。這本書有提到菲茨傑拉德的研究。

「沒有任何的評論挑戰書中的觀點，他們反而擔心這會引發爭議失控，這是政治上的麥卡錫主義或文化上的種族主義，」菲茨傑拉德說。

他認為這是「一本十分重要的書」，讓政府的認知引起公眾關注。

澳洲國立大學（Australian National University）國家安全學院院長梅德卡爾夫（Rory Medcalf）稱，這本書有「國際共鳴」。

「這本書是關於一個多元文化民主國家在外國力量利用其開放系統時，如何掙扎的，」梅德卡爾夫說。

梅德卡爾夫說，漢密爾頓的語言「比政府機構用的更黑暗」，但也提出了重要的問題。

「這真的取決於我們的政治家如何解讀、採取行動來減少對分歧和仇外心理的看法，」他說。