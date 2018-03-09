特朗普與朝鮮會談：三名賭客聯手製造的牌局

圖片版權 Getty Images Image caption 韓國總統文在寅是天才還是騙子？

韓國總統文在寅究竟是外交上的天才，還是一個密謀斷送國家前程的共產黨員？美國總統特朗普究竟是一個政治豪賭大師，還是一場陰謀當中的棋子？這取決於你站在什麼角度去看。

而這場大戲中的第三個主角、朝鮮最高領導人金正恩，至今未有正式公開回應事件，但他是當中最重要的一個角色。在剛過去的韓國平昌冬奧中，他透過妹妹金與正率領的代表團，向韓國拋出會面的橄欖枝，顯見他已經是一個掌握政治宣傳精要的人物。

一些分析認為，在整整一年的美朝惡言相向之後，金正恩公開邀請特朗普與他會面，以及放風稱願意在可見將來停止核試，是真正的大師級外交手段。

金正恩邀請會面，風險落在文在寅及特朗普身上：身陷一個無法完全掌控的局面，又沒有清晰的退出機制，會面的成敗又可以有不同表述，文在寅與特朗普均面對不少難題。

誰在施展魅力攻勢？

文在寅的支持者認為，目前金正恩終於表示願意考慮放棄核武器，談判技巧高超的文在寅是推動談判的主力。

今年一月，朝鮮最高領導人金正恩在演說中，罕有地流露出一絲與韓國恢復談判的意願，文在寅緊緊抓住了這個機會。接下來連串的兩韓外交官員互訪，似乎促成了目標實現。

圖片版權 Getty Images Image caption 韓國官員將與金正恩進行了極具標誌性的會面。

在會面邀請公布前，韓國首爾延世大學學者魯樂漢（John Delury）就向BBC表示：「有人說這是朝鮮在施展魅力攻勢，但我認為，事實上施展了魅力攻勢的是韓國。這很明顯是文在寅的目標。」

文在寅知道，他派出的外交人員出訪平壤，一定要達到讓朝鮮提出「無核化」的目標；但他同時清楚，兩名韓國政府最高層官員與朝鮮領導人其樂融融的照片，會讓華盛頓及東京不悅。

但這風險值得一搏。如果沒有那一幕，美國不會考慮與朝鮮會面。文在寅派出的外交團隊達成了目的。

文在寅嘗試擔任中間調解員的角色，同時應對金正恩與特朗普。他用字謹慎，不對外披露自己手上的牌，並讚賞願意公開回應的人。

在今年的新年獻詞中，文在寅提到兩韓會面得以促成，特朗普「功不可沒」，他清楚，這樣的表述會令特朗普滿意。對於一些心存疑慮的美國共和黨人，他採取了同樣的語言安撫。

韓國公布朝韓會談的聲明中，亦大讚特朗普處理朝鮮半島問題的手法。

然而，文在寅早前表明，對朝鮮的制裁將會繼續，特朗普亦已證實了這一點。

朝鮮操控？

朝韓與美國之間的氣氛並非一直如此和諧。僅僅在六個月前，特朗普才公開表示，一旦朝鮮膽敢威脅美國，他將會以「前所未見的火與怒」還擊。韓國智庫世宗研究院分析人士白鶴淳（Paik Hak-soon）指，當時戰爭威脅的程度「此前從未如此強烈」。

「文在寅對核戰爭的威脅十分在意，金正恩亦然。當時，共和黨資深參議員格萊厄姆（Lindsay Graham）在說朝鮮半島將有生靈塗炭。特朗普非傳統、不穩定的領導方式，令朝韓均十分憂慮華府將採取軍事行動。」

華府一直稱，最終目標是要實現朝鮮永久無核化。即使局勢近來急速變化，外界仍難以相信，金正恩會答應這一點。如果華府不能達到這個目標，特朗普可以怎樣做？

朝鮮此前也曾經瞞騙全世界──現在的文在寅與特朗普，是正在被朝鮮操控而不自知嗎？

圖片版權 Ed Jones/Getty Image caption 今年十一月，韓國民眾示威呼籲美朝會談。

「朝鮮再一次拋出『朝鮮半島無核化』及『中止核武器和導彈測試』來誘惑美國，金正恩想要的是減少制裁、先發制人制止美方採取軍事行動，並試圖讓國際社會接受朝鮮成為合法擁核的國家。」美國塔夫茨大學學者李晟允（Sung-Yoon Lee）表示。

對特朗普而言，這可謂是有史以來任何一任美國總統做過最大膽的外交決定。

選前向選民承諾多多的特朗普，在執政後一直未能交出勝績──如果今次政治豪賭結果正面，特朗普將可自譽為「完滿解決朝鮮問題」的一任美國總統。

特朗普相信，他的「最大程度施壓」策略，以及拉攏中國協助在經濟上向朝鮮施壓的做法，正在生效。

有記者指出，他曾在白宮的記者室提過，外界應該將金正恩是次發表會面邀請，歸功於他。特朗普的選民顯然會這樣認為。

但與他在數個月前才斥為「小火箭男」的金正恩會面，或會被視為承認金正恩擁有與美國總統對等的地位，這可能造成公開災難。目前的會面日期計劃在幾個月以後，特朗普團隊只餘下很少時間，與朝鮮取得外交成果。

韓國釜山大學教授凱利（Robert E Kelly）在推特上說：「特朗普一向不愛閲讀，講話時經常即興隨性脫稿。將會面定在五月，美方幕僚不夠時間做足凖備。」

這種外交博奕，平壤已經玩了數十年，但特朗普仍是個新人——他可能覺得勝利在望，但未必有足夠的談判技巧去面對金正恩。

政治目標還是個人目標？

對文在寅而言，這既是歷史性時刻，也關乎他個人。

成為總統前，他曾經以盧武鉉總統幕僚長的身份，於2007年與金正恩之父、前朝鮮最高領導人金正日會面。那是朝韓領導人最後一次會面，後因平壤一次衛星發射而終止。

當時韓國正奉行「陽光政策」，向朝鮮提供了45億美元的援助。批評者認為，這筆援助加快了朝鮮的核武發展。

智庫「朝鮮半島未來論壇」研究員金杜妍（Duyeon Kim，音譯）說，在上一次的失敗過後，文在寅正嘗試延續自己當年的工作。

「基本上，他只是跟隨之前兩任自由派總統的做法，那是他想要延續的。」

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作為朝鮮難民之子，文在寅對兩韓衝突的後果十分敏感。他的雙親在韓戰爆發初期，與數千難民一同登上一艘聯合國船隻逃離朝鮮。

競選期間，文在寅曾向記者表示：「我的父親痛恨共產主義，自朝鮮逃了出來。我本人也痛恨朝鮮的制度。但那不代表我要讓朝鮮的平民繼續在極權下受難。」

文在寅承認，前路充滿阻撓，有很多風險。他正在進行期望值管理。

金杜妍相信，今次談判最終很可能沒有成果，朝鮮會堅持繼續擁有核武器，但「你不可能知道（結果如何）。雖然有很多質疑與批評，但這從來並不是一條必輸的路，各方既不應該對結果心存幻想，但仍應盡力談判。」

圖片版權 Reuters Image caption 朝鮮宣稱，其遠程導彈可以攻擊美國本土。

因為支持朝韓女子冰球隊聯合參賽，以及與一名被指曾策動對韓攻擊的平壤將領會面，文在寅在韓國的支持一度下跌，但之後逐漸回復。

如果美朝會面破局，文在寅的支持度或會再受負面影響，但對他而言，這或許與政治上的個人得失無關。

去年，還是候選人的文在寅曾向《時代》雜誌表示：「我的母親是她家族中唯一成功逃到韓國的，她今年已經90歲了，妹妹仍活在朝鮮。我母親最大的心願，就是再見妹妹一面。」

與一個外界無從窺探的共產主義國家會談，是一場政治豪賭。但如果—只是如果—文在寅能夠成功緩解一次核戰爭危機，這樣的成就足以為他掙來一尊諾貝爾和平獎。

但一旦失敗，這也就不過是一場政治豪賭而已。