美國願同平壤會談 但要金正恩棄核難上難

圖片版權 Reuters Image caption 在克林頓總統後期，美國國務卿奧爾布賴特曾經飛往平壤同金正恩的父親金正日會談

美國總統特朗普接受了朝鮮領導人金正恩的個人邀請，討論朝鮮半島非核化問題，同時特朗普說在達成確實的協議之前要繼續對朝鮮制裁。在最近南北朝鮮成功舉行會談後，朝鮮領導人金正恩對美國總統發出個人邀請，要求舉行會談討論改善雙邊關係。

近幾個月以來，朝鮮和美國領導人一直互相譴責，但現在韓國國家安全顧問鄭義榮向特朗普傳遞了平壤的信件後在周四在白宮宣佈了特朗普同意會談的消息。

特朗普在接受金正恩邀請之前同日本首相安倍進行了電話溝通。美日領導人同意要對朝鮮施加最大限度的壓力。安倍計劃4月在朝鮮和美國代表團建議的會談之前訪問美國。

在特朗普證實了接受朝鮮的會談邀請後，白宮強調同朝鮮領導人會談的時間和地點尚有待決定。白宮新聞秘書說，與此同時會繼續對朝鮮施壓，維持所有對朝鮮的制裁。

金正日曾伸橄欖枝

之前的朝鮮領導人曾經也同美國高級官員進行過會談。在克林頓總統後期，美國國務卿奧爾布賴特曾經飛往平壤同金正恩的父親金正日會談，並且說服了金正日放棄了導彈試驗計劃。

圖片版權 Reuters Image caption 韓國國家安全顧問鄭義榮向特朗普傳遞了平壤的信件後在周四在白宮宣佈了特朗普同意會談的消息。

紐約時報駐北京的分社社長裴若思(Jane Perlez)當時曾隨行奧爾布賴特去平壤進行報道。她說奧爾布賴特同朝鮮領導人進行了6個小時的會談，說服金正日放棄了導彈測試計劃。

當時的會談結果令美國感到樂觀，使克林頓政府在後期有了標誌性的外交成果。在美國領導人同朝鮮領導人面對面會談前，韓國總統同金正日已經進行過數次會談。金正日會見奧爾布賴特時，不斷恭維這位女國務卿，為她舉行了盛大宴會。奧爾布賴特給了金正恩一個由喬丹簽名的籃球。

奧爾布賴特返回華盛頓後，克林頓政府就是否讓總統接受邀請訪問平壤簽署協議進行過辯論。如果簽署了協議，根據該協議朝鮮會停止發展遠程彈道導彈換取資金援助。

不過裴若思說，隨著2000年美國總統選舉拖延未決，美國政府沒有足夠時間處理朝鮮問題，而金正日也另有所圖。朝鮮當時並不願意放棄發展能夠威脅韓國和日本的短程導彈。另外金正日也拒絶在克林頓訪問平壤之前做出實質性保證，堅持「就地」談判解決問題。

當時克林頓總統也正為中東和平斡旋忙得不可開交，在巴勒斯坦當局領導人阿拉法特和以色列總理巴拉克之間調停。但是克林頓的中東斡旋也無果而終。

後來許多人認為奧爾布賴特-金正日會談是朝鮮取得的宣傳勝利。美國國務卿訪問平壤被看作對朝鮮"金家王朝"給予了某種承認。在訪問中她還訪問了朝鮮領導人金正恩的祖父金日成的陵墓。

紐約時報報道說，經過克林頓時期美朝關係短暫變暖後，布什在奧爾布賴特訪問平壤兩個月後入主白宮。布什總統的國務卿鮑威爾曾經試圖繼續同平壤溝通，但是布什總統則聽從其國家安全顧問賴斯的意見，修正了對朝鮮政策，凍結了奧爾布賴特開始的對朝政策。

朝鮮放棄核武？

圖片版權 RODONG SINMUN Image caption 美國的朝鮮問題專家說，擁核是金正恩父親，和祖父一直追求的目標，核武寫在金正恩的基因裏，要他放棄核武器很難。

2001年9月11日發生了9/11攻擊後，布什對朝鮮發出強硬指責，說朝鮮同伊朗和伊拉克是「邪惡軸心」國家，從那以後美國同朝鮮的外交聯繫中斷。

在金正恩新年講話表達了尋求改善同首爾關係的願望後，南北朝鮮舉行了前所未有的高級別會談。儘管如此，特朗普政府近月來仍然持續對朝鮮施加巨大的軍事和經濟壓力。2月23日，美國對朝鮮實施了新一攬子制裁。特朗普警告說，如果制裁沒有效果，美國對朝鮮的政策將進入「第二階段」。

上月南北朝鮮的運動選手共同參加了平昌冬奧會。布魯金斯研究所的朝鮮問題專家樸正鉉認為，朝鮮發動宣傳攻勢和利用冬奧會解凍南北朝鮮關係旨在減少美國先發制人打擊的可能，並試圖減少制裁。

不過她懷疑朝鮮會全面棄核，因為金日成和金正日都希望朝鮮擁有核武器，金正日在2006年首次進行了核試驗。樸正鉉認為成年後的金正恩只知道已經擁核的朝鮮，所以難以想像金正恩能夠接受一個去核的朝鮮。

現在已經擁有核武器的金正恩面對兩種截然不同的前景：躋身核國家的榮耀或徹底毀於美國打擊的悲慘結局。

美國媒體報道說，90年代擔任克林頓政府的國防部長佩裏說當時美國曾經考慮對朝鮮發動軍事打擊以遏制朝鮮剛起步的核項目。佩裏最近說，他認為朝鮮無核化已經不再是現實的政策目標。

佩裏說目前美國能夠同朝鮮談的只是就凍結核試驗和導彈試驗達成協議。他認為即使這樣的協議也很有意義，因為朝鮮正在接近取得用洲際彈道導彈攜帶核彈頭攻擊美國本土目標的能力。