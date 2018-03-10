特朗普與金正恩峰會怎麼籌備 考驗執行力

圖片版權 AFP Image caption 美朝首次首腦峰會，兩位首腦都以特立獨行、不合常規著稱，常有令人意外之舉。為他們籌備峰會，時間緊迫，難度之大可以想見。

特朗普與金正恩會晤。歷史性峰會既已決定，而且要在兩個月之內發生，那麼現在必須著手籌備了。

半年前這兩個國家的首腦還在互相譏罵對方"弱智"、"瘋狂"，都不按常理出牌，兩國是夙敵，局勢微妙，又毫無先例可循，"金特會"的操作難度之高可以想像。

外界好奇，這次歷史性會面怎麼籌備？魔鬼都在細節裏。

BBC記者裘·根特（Joel Gunter）有以下分析 。

配備人手

首先得配齊人手。，美國國務院的朝鮮事務關鍵崗位空缺，現在美國既沒有朝鮮特使也沒有新任駐韓國大使。負責東亞事務的只有一名高級官員，還是代理。

據《紐約時報》報道，舉行這次歷史性會晤的決定相當倉促、草率。當時，特朗普總統聽說韓國官員Chung Eui-yong 正在白宮，就把他召到橢圓形辦公室，跟他打聽金正恩的事。

被告知金正恩希望跟他見面時，特朗普當即表示同意，並告訴韓國官員向媒體宣佈這個決定。就在幾個小時前，特朗普的國務卿蒂勒森剛剛對記者們說，美朝直接對話還很遙遠。

美國前駐韓國大使克里斯托弗·希爾說，跟美國總統會面，那是一件極致重大的事，而特朗普總統凖備去做這件事，但並不太了解朝鮮究竟在想什麼。

不過美國前總統喬治·布什的國家安全顧問哈德雷（Stephen Hadley）認為，這種愛衝動的風格可能並不壞，至少已經給僵局帶來了突破；他那些關於朝鮮的言論被批為不負責任，但確實引起了朝鮮和中國的注意。

"現在的關鍵是要說服中國相信現狀不可持續，並說服朝鮮相信繼續擁持俄武器比放棄俄武器更危險，"他說，而特朗普的作風已經在這兩點上產生了積極的效果。

圖片版權 AFP Image caption 非軍事區的板門店是多次歷史性談判的地點

確定地點

另一個令人撓頭的問題是特朗普和金正恩在哪裏見面？

因為舉行峰會的決定幾乎是瞬間作出的，所以許多重要細節都待定，首當其衝的是會面地點。

金正恩掌權後很少出國，看來不大可能接受邀請赴華盛頓，而特朗普總統去平壤也不大可能，因為傳統上美國總統都擔心訪問朝鮮等於替它做免費公關宣傳，不考慮訪朝的可能性。

有幾個可能的選擇：

華盛頓對特朗普來說最安全，但金正恩不大會同意；平壤對金正恩最合適，又安全，但特朗普不大會同意；

板門店呢？韓國可能會乘機施加朝美雙方並不樂見的影響；在北京呢，那就必須讓中國分享功勞；

一個中立的地點是公海。在中立地點舉行會晤的好處是沒有太多繁文縟節。

在公海上舉行歷史性峰會也有先例可循：1989年美國總統老布什跟前蘇聯領導人戈爾巴喬夫就是在馬耳他附近海上的一艘蘇聯遊艇。

圖片版權 Reuters Image caption 韓國國家安保室長鄭義溶（Chung Eui-yong）3月9日 在白宮向特朗普總統介紹與朝鮮方面見面的情況。

知己知彼

談判成功要訣之一就是要了解自己和對方的目標、底線，在美朝峰會的件事上就是特朗普總統需要對美國和朝鮮的目標有細緻深入的掌握。

凖備不充分，就會遇到麻煩。因為平壤團隊裏有對美國了如指掌的專家，他們不會開口，但會給金正恩提供全面深入的信息。

最後，特朗普見金正恩，發生在社交媒體時代，形像至關重要； 1961年肯尼迪見赫魯曉夫、1972年尼克松訪華，都不必考慮在線直播、臉書、推特之類的傳播威力，

圖片版權 AFP Image caption 金正恩3月5日設宴招待韓國代表團，席間一片歡聲笑語。

但誰知道呢，也許特朗普的直來直去、不合常規的風格在跟朝鮮打交道時正合適；如果能避開外交陷阱，跟金正恩談出個意外的好結果呢。當然，這次峰會本身就是個舉世驚訝的決定。