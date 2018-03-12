18年遊歷百國 女攝影師維塔爾的行攝人生

圖片版權 Ami Vitale

美國攝影師維塔爾（Ami Vitale）用18年時間到訪百多個國家，但這不是一般的環遊世界之旅。她到訪每個地方，花費大部份時間與當地人生活，這讓她拍出了不同一般的旅遊照片。

她說她每到一個地方旅行，都發現許多令人驚奇的事物。但在她來說，真正奇妙之處在於「是用數年的時間待在同一個地方，發掘一些讓我們能產生同感的事情」。

維塔爾獲提名競逐今年世界新聞大獎，入選的作品是她在非洲肯尼亞一個民間營運的大象保護區拍攝的一組照片。

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維塔爾的拍攝生涯，始於上世紀90年代，她在北卡羅來納州一家當地報館當開始當實習生，之後轉至美聯社當編輯。直至有一天，她鼓起勇氣辭掉工作，為的是要實現當駐外記者的夢想。

她在捷克一家報館打工一段時間後，轉至科索沃，報道當地的衝突。她發現自己對發掘新聞標題背後的主角更有興趣。她認為，不論到哪裏，發掘人類的「感情」總是有趣的。而最令她印象深刻的，是大自然對她採訪的故事的影響。

「不論是戰爭、貧苦或是健康，大自然的影響對所有事情都有最終影響。」

她又覺得，人類必須將自己視為環境的一部份，因為人類與動物的命運息息相關。

「我發現，每當其他人要求我用攝影師身份，去記錄其他人和發生在他們身上的事物時，自己其實是在記錄大自然。而當我記錄大自然時，我又發現其實是在記錄人類。」

圖片版權 Ami Vitale Image caption 這張照片在2000年拍攝，當時巴勒斯坦西岸爆發示威，有示威者放火燒燬汽車。

很多時候，維塔爾都會花上數年時間拍攝和撰寫自己感興趣的故事。最近，她多次到訪中國，紀錄當地的大熊貓繁殖計劃。她又曾經到訪肯尼亞北部，採訪當地原住民保護瀕危動物的計劃。

她發掘的許多故事都是用一段時間才發現的。「用數年的時間去發掘一個故事，能讓我明白故事背後複雜的人物和事件，而這些事情都不是看一眼就能明白的。」

「向故事的主角表達同情和取得他們的信任，在我來說十分重要，因為這令他們願意跟我分享這些特別的時候。」

她認為，發掘這些故事的竅門是要比誰都要更了解自己的對象，因為這能讓自己到訪其他人無法到訪的地方。

「我的提議是：找一個自己真正喜歡的故事，把它變成自己的故事。你不一定要到外國去，最重要的是講述故事的時候，要用自己的角度把故事說出來，而且要比誰都要講得好。」

圖片版權 Ami Vitale Image caption 維塔爾說："中國研究員30多年來繁殖熊貓，也把部份熊貓放生，成功增加熊貓數量。"

圖片版權 Ami Vitale Image caption 一些繁殖中心的研究員會打扮成熊貓和幼兒熊貓接觸。

維塔爾承認，如何資助自己的採訪是一個挑戰。她有時候會當教師，或替公司拍廣告照片賺錢。她需要「十分有創意」地想方法，讓她在採訪的同時找到財政支持。

但收入並不是最大的挑戰。她認為，心理上的危險才令她「最感到害怕」，而身為一名女性，她經常要顧慮自己工作的環境和方法。

「我經歷過最危險的情況，是在加沙地區採訪一名中槍身亡的巴勒斯坦男子的葬禮。儀式結束後，太陽開始下山，其他的記者都走了，只剩下我。」

她會議說，自己的直覺認為，她也是時候該走了，身體卻總想留下來，多拍幾張照片。「有一名男子開始叫喊，不出數秒，我便被一堆十分憤怒的年青男子包圍。他們想要報復。」

幸好維塔爾早些時候跟出殯男子的家人聊了一聊，他們把她帶到了安全地方。

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她說自己經常跟其他人討論自己面對的挑戰，但坦言那並不足夠。「老是說情況十分絶望、無法解決的話，無助解決問題。」

「不論我在那裏，我都看見有當地人改善自己居住的社區，儘管他們手上沒有豐富的資源。」

維塔爾認為，紀錄這些故事十分重要。「它們紀錄了當地人排除萬難，嘗試為社區做改變的過程。」

「那是拯救人類最終的希望。」

圖片版權 Ami Vitale Image caption 維塔爾

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