普京選舉宣傳片自曝：曾下令擊落一架「被劫持」客機

圖片版權 Reuters Image caption 外界普遍認為，普京會贏得本月俄羅斯大選。

俄羅斯3月18日將舉行大選，總統普京最近在一部紀錄片中大談自己的身世、政見、理念，以圖增加投票率，其中他一項「驚險的決定」備受關注。

紀錄片中普京透露，他曾在2014年下令擊落一架客機，當時該客機據稱裝有炸彈且意在攻擊索契冬奧會開幕，幸好很快就知道這消息是虛驚一場，飛機沒有被擊落。

這部電影在俄羅斯大選前夕發佈，由普京競選團隊發言人安德烈·康德拉肖夫（Andre Kondrashov）製作。普京在片中亦談到克里米亞、自己的祖父等內容。

這場大選中，普京的最大對手、反對派領袖阿列克謝·納瓦爾尼（Alexei Navalny）已被禁止參選，預料普京能第四度擔任總統。以擔任總統或總理掌權多年的普京，被俄媒問到會否修憲取消任期限制時，他說沒有任何類似計劃。

差點擊落客機

近年俄羅斯多次舉行國際運動比賽，在這部時長2小時的電影中，普京透露了驚險的一幕。

普京稱在冬奧會即將開幕之際，被告知一架從烏克蘭飛往土耳其的飛機被劫持。

「我被告知：一架由烏克蘭飛往伊斯坦布爾的飛機被劫持，劫機人要求飛機在索契降落，」普京說。

據影片中採訪人康德拉肖夫介紹，當時土耳其飛馬航空（Pegasus Airlines）一架載有110人的波音737-800飛機在哈爾科夫（Kharkiv）飛往伊斯坦布爾途中，飛行員稱一名乘客攜帶炸彈並要求他們將飛機開往索契。

普京稱安保官員告訴他，這種情況下的應急程序為擊落飛機。

「我告訴他們：按計劃行動，」他說。

圖片版權 Getty Images Image caption 普京稱，在2014年索契冬奧會開幕前，他曾下令擊落一客機。

幾分鐘後他接到另外一通電話，得知是虛驚一場。普京還提到，隨後不久他便與奧委會官員抵達索契冬奧會場館。

路透社稱克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）證實了普京上述言論。

這部名為《普京》紀錄片的第一部分已由幾個社交媒體帳號發佈，其中包括俄羅斯主要國有媒體經理、評論員基賽爾約夫（Dmitry Kiselyov）及一個支持克里姆林宮的YouTube帳號。

挑戰第四任期 普京稱不會修憲

這部紀錄片正值普京競逐連任總統之時，今年大選是普京第四次參選總統。此前他曾先後於2000年、2004年、2012年出任俄羅斯總統。

俄羅斯憲法規定，同一人連續擔任總統不能超過兩個任期。2008年大選中獲普京支持的梅德韋傑夫當選總統，普京擔任其政府總理。梅德韋傑夫在總統任期內簽署憲法修正案，將總統任期由四年延長至六年。

儘管總統任期得到延長，普京已連續掌權18年，但普京曾明確表示，並不會像中國的習近平一樣修改憲法廢除任期限制。

本月初接受美國NBC電視台專訪時，普京稱「我從未根據我個人需要修改或調整過憲法，我現在也沒有任何類似計劃」。

採訪中他還表示，需要考慮中國擁有10幾億人口，所有人都希望中國「穩定」、「富強」。什麼對中國最好需要由「中國人民和中國領導人決定」。

回應克里米亞問題

這部紀錄片亦觸及一些政治議題。片中主持人康德拉肖夫問普京，是否會考慮在哪種情況下將克里米亞還給烏克蘭。

「甚麼？你是瘋了嗎？」普京回應稱，「你在說什麼？沒有這種情況，以後也不會有。」

圖片版權 AFP Image caption 俄羅斯2014年吞併烏克蘭克里米亞地區。

2014年烏克蘭親俄領導人亞努科維奇被革職後，俄羅斯吞併克里米亞。2017年9月聯合國曾指責俄羅斯在該地區「嚴重侵犯人權」。

「不能饒恕」背叛

普京在電影中也談到他的家庭和童年，他說他有能力「饒恕」，可以饒恕一些事情。

但他很快就強調，「但不是所有事情。」

康德拉肖夫問此話何解，普京答道：「背叛。」

不過普京說，目前他尚未遇到過「嚴重到可以被稱作背叛的事情」。

「或許是因為我選擇的人都是不會這麼做的人」，他表示。

祖父「為斯大林做飯」

這位俄羅斯總統也透露自己的背景，自己的祖父斯皮裏東·普京（Spiridon Putin）曾是前領袖列寧與斯大林的廚師，且在斯大林團隊中極被看重。

圖片版權 Getty Images Image caption 普京祖父曾是前領袖列寧與斯大林的廚師。

「他開始是列寧的廚師，後來在莫斯科一別墅裏為斯大林工作，」路透社引述普京說。

影片提到，一直到1965年去世前不久，普京祖父一直為蘇聯當局烹調，終年86歲。

影片中的普京形像

BBC駐莫斯科記者莎拉·林斯福德（Sarah Rainsford）

克里姆林宮希望在下周大選前為普京爭取最高可能的民意支持。

這部2小時的紀錄片正是其計劃中的一部分，它好似是為了讓俄羅斯人崇拜普京，鼓勵他們積極投票而製作的。影片將普京塑造得堅強而專注，同時也有愛心，其中加入了很多大特寫、喻義不明的微笑及情感流露的鏡頭。

然而影片想表達的主題一開始便已點名：西方永遠不會正確對待俄羅斯，永遠不會歸還克里米亞，以及俄羅斯的總統不是他人可以隨意招惹的對象。

影片同時還傳遞了他希望吸引年輕一代的信號，同時對他處理2000年庫爾斯克潛艇悲劇時展現出的冷酷形像進行「暖處理」。

但其中最重要的信息是，一個強人英雄是如何從廢墟中「拯救」一個國家的。在這一方面，影片強調了普京是如何繼承一支支離破碎的軍隊，又是如何將其發展成為俄羅斯引以為傲、全世界都需要重視的力量。