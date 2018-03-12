未就朝美會談正式表態 金正恩在等什麼

圖片版權 KCNA Image caption 金正恩未就朝美會談的細節進行回應

韓國官方稱，韓國目前沒有收到平壤方面關於金正恩與特朗普會談計劃的回應。

上周五，特朗普出乎意料地接受了朝鮮發出的朝美直接談判的邀請。

韓國官員稱，金正恩准備放棄核武器計劃。

關於會談的細節仍然未知，美朝尚未就會談的地點、議程達成一致。

考慮到朝核問題的複雜性，分析人士對這次會談所能取得的成果持懷疑態度。

韓國統一部發言人周一稱，「我們沒有看到也沒有收到朝鮮方面對朝美首腦會談的官方回應。」

「我覺得朝鮮正在謹慎地處理這件事，他們需要時間來明確自己的立場。」

圖片版權 Getty Images Image caption 相比於和平提議，平壤更善於發出核威脅。

韓國總統文在寅將這次與朝鮮的會談形容為「珍貴的機會」，有望實現「永久的和平」。

與特朗普會談的韓國官員還分別前往中國和日本，向中日的領導人通報即將舉行的朝美會談。

韓國國家安全顧問鄭義溶與中國國家主席習近平會面；情報機構負責人徐熏則前往東京與日本首相安倍晉三進行會談。

中國被視為朝鮮最後的經濟上的「後盾」；日本則是美國的盟友，與韓國一同執行對朝鮮的軍事威脅。

前所未有的一步

過去一年，朝鮮與美國頻頻放出爆發激烈言論，各國都在擔心敵對態度可能升級為軍事對抗。此後，朝鮮卻出乎意料地拋出朝美會談的提議。

朝鮮在過去的一年裏進行多次核試驗，同時研製出遠程導彈，並聲稱該導彈可以攜帶核彈打擊美國本土。

朝美會談將是解決該地區衝突史無前例的一步，因為從未有美國在任總統會見過朝鮮領導人。

但會談的細節仍不清楚。

「平壤可能想等著看看華盛頓如何接收會談邀請，」太平洋論壇CSIS研究員安德賴·阿布拉哈米安（Andray Abrahamian）告訴BBC。

「來自白宮的消息已經有一些混亂，所以建立一些基本規則後再公開它們也說得通。」阿布拉哈米安說。

如果會談繼續推進，預計特朗普將在5月底與金正恩會晤，而韓國總統文在寅可能在此之前與金正恩進行會談。

你的器材不支持播放多媒體材料 金正恩與特朗普的嘴仗全記錄

觀察者對會談成果產生分歧，主要分為兩派：一派認為會談可以為平壤放棄核野心鋪平道路；另一派則認為朝鮮僅僅是尋求宣傳上的勝利，以及終止多年來國際社會對朝鮮的制裁。

「他們的短期目標是從國際制裁中緩口氣，」阿布拉哈米安說。

「許多專家擔心金正恩會用這次會談進行宣傳，這應該不是一個大問題......會談並不意味著美國同意其政治制度、人權狀況或武器計劃，」他補充說。

美國中央情報局局長蓬佩奧（Mike Pompeo）周日針對特朗普決定接受會談邀請辯解稱，總統明白談判的風險，而政府也對與朝鮮打交道所面臨的挑戰「睜大了眼睛」。

特朗普在周六一次集會上告訴支持者們，他相信朝鮮想「尋求和平」，但表示如果沒有裁核的實質進展，他可能會離開會談。

據美國媒體報道，特朗普在沒有諮詢其政府內主要負責人的情況下決定會見金正恩，而國務卿蒂勒森向記者確認這一決定是「總統自己做出的」。