首相要俄解釋毒殺案 許多叛逃者死於英國

圖片版權 EPA/ Yulia Skripal/Facebook Image caption 66歲的退休俄羅斯軍事情報官員謝爾蓋·斯克里帕爾和他33歲的女兒被發現癱倒在英國索爾茲伯裏市中心的長椅上

英國首相特里莎·梅對國會議員說，前間諜謝爾蓋·斯克里帕爾和他的女兒可能受到武器級的神經劑的毒害。

英國首相說，英國政府認為俄羅斯"很可能"對發生在索爾茲伯裏的中毒事件負有責任。英國外交部已經要求俄羅斯大使做出解釋。

特里莎·梅說，如果在周二過後俄羅斯還沒有做出"可信的回復"，英國就會認為那是莫斯科"非法使用強力"的行為。她說攻擊中使用的化武被認為是名為Novichok的神經毒劑。

她說："這或者是俄羅斯國家針對我們國家的直接行動，或者是俄羅斯政府對有潛在災難影響的神經劑失控並且讓它落入他人之手。"

特里莎·梅說，英國必須凖備好可能採取更廣泛的措施，周三如果俄羅斯沒有做出充分解釋，就會在國會公開這些措施。

66歲的退休俄羅斯軍事情報官員謝爾蓋·斯克里帕爾和他33歲的女兒被發現癱倒在英國索爾茲伯裏市中心的長椅上。他們被送往醫院搶救，目前病情嚴重，但狀況穩定。

上周中毒事件再次引發在過去20年來英國發生的一系列死亡事件的猜測。英國內政事務特別委員會主席庫珀周二寫信給內政大臣要求對過去發生的14起死亡重新進行調查，包括一些死於心臟病，自殺，事故和其他自然原因的死亡，因為有人說那些死亡可能同某國支持的謀殺行動有關。

Image caption 俄羅斯前特工利特維年科2006年11月1日他突然生病住院，23日死去

俄羅斯前特工利特維年科（1962-2006）

俄羅斯情報官員亞歷山大·利特維年科叛逃英國後歸化成為英國公民，2006年11月1日他突然生病住院，23日死去，成為英國第一個死於放射性同位素鈈210中毒的人。

利特維年科曾是俄羅斯聯邦安全局負責有組織犯罪的特工。1998年利特維年科指責安全官員下令刺殺俄羅斯大亨和寡頭別列佐夫斯基。2000年他攜帶家人到倫敦獲得政治庇護，並且同英國情報部門合作。

他在倫敦寫過兩本書，一本是"爆炸俄羅斯：內部恐怖"，另外一本是"盧比揚卡犯罪團伙"。他在書中指責俄羅斯保密機關進行恐怖活動，讓普京掌權。他還指控普京下令謀殺俄羅斯的女記者安娜·波利特科夫斯卡婭。

2015年BBC英國廣播公司獲悉，2006年利特維年科可能是在第三次投毒行動中被毒死。利特維年科2006年11月死於放核射性毒物時正在為英國情報機構服務。

當時的報道說，利特維年科2006年11月在同兩名前克格勃特工，盧戈沃依和考夫頓在倫敦市中心的一家酒店會面後暴病身亡。英國警方認為，利特維年科的茶杯中被投入了放射性元素鈈210，並確認盧戈沃依和考夫頓是投毒者。但兩人均予以否認。

在利特維年科事件發生後，英俄關係呈現惡化勢頭。雙方先後互相驅逐對方外交人員，並中止了兩國安全部門之間的合作。

金融家佩皮裏切尼（1968-2012）

圖片版權 PA Image caption 美國情報官員告訴英國軍情六處說，佩皮裏切尼可能被"普京或他周圍的人下令刺殺"。

亞歷山大·佩皮裏切尼是俄羅斯商人和揭黑幕者，他2009年離開俄羅斯，2012年在倫敦附近跑步時死去。

佩皮裏切尼死前並沒有明顯的健康問題，他的死因至今疑團重重。英國法庭僱用的心血管專家得出結論說，他可能死於正常原因。

他死後進行過兩次屍檢，都沒有得出確切的結論。他死後兩年後，佩皮裏切尼的人壽保險公司再次進行屍體化驗，化驗從他胃中發現了名為"鉤吻"的中國草藥的殘留物。這種植物如果被吞噬，會引起心肌梗塞，因此被稱為"斷腸草"

不過倫敦西南部薩里的警察局的律師一直說在屍體中並沒有發現毒素。

他死後不久，英國媒體報道說，在2011年佩皮裏切尼被列入同財政部盜竊案的死亡名單。

但也有人說他被殺的原因是一個掩蓋從俄羅斯財政部盜竊2.3億美元的陰謀。他在2010年向瑞士檢察官遞交了俄羅斯高級官員投資的材料，揭露了涉及通過赫米蒂奇資本管理公司從俄羅斯財政部騙取2.2億美元的舞弊。當時因為俄羅斯律師謝爾蓋·馬格尼茨基死亡，該案件受到世界媒體關注。

代表調查腐敗案的公司的律師在法庭說，佩皮裏切尼死前可能向英國安全部門透露過什麼。他說45個敏感文件被密不公開是為了"掩蓋真相"。

2017年，報道說，美國情報官員告訴英國軍情六處說，佩皮裏切尼可能被"普京或他周圍的人下令刺殺"。美國國會的一個情報報告說，"機密情報"顯示俄羅斯官員下令刺殺了佩皮裏切尼。

圖片版權 PA Image caption 2013年3月23日, 在英國流亡的俄羅斯大亨別列佐夫斯基在倫敦西南家中死去

大亨別列佐夫斯基（1946-2013）

2013年3月23日, 在英國流亡的俄羅斯大亨別列佐夫斯基在倫敦西南家中死去，他的保鏢在鎖住的浴室中發現了他的屍體，他的脖子纏著繩子。

別列佐夫斯基1990年代在葉利欽時期私有化中暴富，積極參與俄羅斯政治混亂和暴力，以及車臣戰爭。別列佐夫斯基普京擔任總統後成為普京的政治反對者。後來他在受到俄羅斯當局的貪腐調查時流亡海外。他在英國流亡期間一直積極從事推翻普京的活動。

他的女婿兼律師杜布羅文斯基在社交媒體上公開了他的死訊，說他可能死於自殺，因為別列佐夫斯基輸掉了同俄羅斯寡頭，切爾西足球俱樂部老闆羅曼·阿布拉莫維奇的法庭官司後深陷債務。

別列佐夫斯基據說死前不久患了抑鬱症，隔絶自己不和朋友來往。在他死前一天對記者說，他活著已經沒有任何意義。

但是他死訊傳出後，英國主流媒體報道紛紛猜測他的死可能和莫斯科有關。當地警察也說他的死"無法解釋"並且進行過正式調查。不過化學，生物，發射性和核物質專家在別列佐夫斯基的家中都沒有找到值得關注的東西。

英國內政部的屍檢也發現了同自縊一致的跡象，沒有暴力掙扎的痕跡。

但是在2014年3月的死因調查中，別列佐夫斯基的女兒出示了德國病理學家伯林曼的報告，伯林曼注意到屍體上的勒痕是環形，而不是一般自縊者呈現的V形。另外他還指出，現場的急救人員的報告說，別列佐夫斯基死後的臉呈紫色，而非自縊者一般呈現的灰色。

圖片版權 PA Image caption 周一調查人員在索爾茲伯裏附近的村莊移走被污染車輛

放射專家馬修·潘徹（1970-2016）

發現利特維年科鈈中毒的政府專家潘徹2016年在訪問俄羅斯過後5個月死去。 警察認為他死於自殺，但是美國情報官員懷疑他死於謀殺。

趕到現場的英國警察在牛津郡馬修·潘徹住的紅磚房中發現他倒在廚房地板上，手握一把廚刀，脖子，胳膊和腹部流出許多血。在廚房水池還有一把小刀。

警察和驗屍官得出自殺結論，認為馬修·潘徹博士用刀多次劃傷自己。但是事後英國蘇格蘭場一名前反恐官員對記者說，英國警察應該繼續調查馬修·潘徹的死因，以確定是否他死於刺殺。他認為自殺案中多處刀傷很不尋常。

馬修·潘徹是英國政府的發射性物質專家，在利特維年科案件中發揮過重要作用。當時他和其他研究人員一起發現了重要線索，幫助得出利特維年科可能死於謀殺的結論。

但是馬修·潘徹死後警察很快做出結論，認為他的死因並無可疑之處。但是當時有報道說，馬修·潘徹和其他至少13人被美國情報官員懷疑死於俄羅斯黑手黨或情報機構的謀殺。

俄羅斯媒體評論

Image caption 謝爾蓋·斯克里帕爾在索爾茲伯裏的居所繼續受到檢查

有意思的是，俄羅斯官方電視台"第一頻道"的節目說馬修·潘徹的死是"很怪異的自殺"，而且發問"馬修·潘徹究竟害怕什麼？"主持人說，"難道他在利特維年科案件中犯了錯誤？"

最近謝爾蓋·斯克里帕爾和他女兒中毒事件發生後，英國外相約翰遜在議會發出警告說，如果查出斯克里帕爾中毒背後有俄方操縱，英國將對俄羅斯採取懲罰措施。對此俄羅斯國家電視台"第一頻道"評論說英國在渲染對俄羅斯的仇恨。

"第一頻道"的新聞負責人科拉繆諾夫在評論結尾還對潛在的變節者作了一番"科普"。他對那些"夢想走上祖國叛徒道路"的人忠告說："叛徒的職業是世界上最危險的職業"。

他還對"更廣泛的受眾"說，"不要選擇英格蘭作為自己的居住國。不知出於什麼原因，不管你是祖國的職業叛徒，或就是閒下來痛恨你自己的國家的人，我重覆一遍，無論什麼原因，都不要搬家去英格蘭。那個地方有點問題。可能是氣候，但近年來那裏發生了許多怪異事件，而且後果很嚴重。人們被吊死，毒死， 死於直升機墜毀而且大批地從窗戶中墜落。最好去歐洲大陸。"