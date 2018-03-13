聯合國：兩家新加坡公司涉向朝鮮供應奢侈品

圖片版權 Getty Images Image caption 聯合國安理會去年11月召開緊急會議，討論朝鮮的核武野心。

一份洩露的聯合國報告草案指出，兩家新加坡公司違背了聯合國制裁，向朝鮮供應奢侈品。

這份報告的最終文本已經提交聯合國安理會，它可能在本周晚些時候公布。

新加坡政府稱已經知曉該案件，並且已經開始針對可能存在犯罪的"可靠信息"展開調查。

聯合國和新加坡都禁止向朝鮮販賣奢侈品。

過去兩年來，由於平壤持續進行核試驗和試射導彈，對朝鮮的國際制裁日益加強。

儘管最近傳出朝鮮最高領導人金正恩和美國總統特朗普稍後將於今年會面，但聯合國對朝制裁仍將有效。

分析人士認為，如果這幾家新加坡公司的違規行為得到證實，人們將質疑在亞洲此類行為是否只是冰山一角。

聯合國報告中提到了誰？

洩露的聯合國報告重點提及了兩家位於新加坡的公司，以及其他的一些亞洲公司。

報告稱，兩家公司向朝鮮運送了一系列奢侈品，包括葡萄酒和烈性酒。最近的一次是在2017年7月。

由於聯合國制裁，自2006年開始向朝鮮販賣奢侈品的行為即為非法。新加坡的法律也於多年以前禁止向朝鮮出售此類商品。

圖片版權 NK News Image caption 平壤的一家商店擺放著進口的酒類產品，其中的很多被聯合國制裁所禁止。

兩家被調查的新加坡公司分別是 OCN 和 T Specialist，它們是有著相同董事的姐妹公司。

兩家公司都否認有任何不當行為。

聯合國報告還稱，在2011至2014年間，兩家公司通過向朝出售物品獲利，"交易額超過200萬美元（1.4萬英鎊）"。這部分受益從兩家公司在朝鮮大同信貸銀行（Daedong Credit Bank）開設的賬戶流入 T Specialist 在新加坡銀行的賬戶。

據新加坡外交部，新加坡已禁止該國金融機構向朝鮮提供金融援助或服務以進行貿易。

T Specialist 已向聯合國證明，這些資金並非來自於朝鮮，而是一家在香港註冊的公司，並且所涉交易是在2012年之前。

這兩家公司還被聯合國指控，與在2017年被美國加入制裁名單的柳京商業銀行（Ryugyong Commercial Bank）擁有"長期存在並且緊密的聯繫"，包括所有權關係。

兩家新加坡公司稱，它們在該銀行沒有利益。

圖片版權 Getty Images Image caption 據新加坡外交部，新加坡已禁止該國金融機構向朝鮮提供金融援助或服務以進行貿易。

這兩家公司的律師埃德蒙·佩雷拉（Edmond Pereira）確認其公司正在接受新加坡當局調查，但堅稱它們沒有與朝鮮的實體有任何近期的財務聯繫、利益或其他關係。

佩雷拉承認他的客戶"曾與朝鮮的實體做過生意……那是在聯合國制裁生效以前"。

他補充說，兩家公司已經"減少了它們在朝鮮的參與"，但是"這些事需要一點時間"。

律師指出，部分問題在於這些制裁預計將由那些通常沒有意識到相關法律變化的公司執行。

新加坡與朝鮮貿易

直到去年11月，新加坡才完全禁止了與朝鮮的貿易。在此之前，一些貿易曾獲得允許。

聯合國報告稱，一些 OCN 和 T Specialist 的交易似乎利用了新加坡的金融體系。

報告還表示，成員國有責任確保其銀行能對個人和公司開設的賬戶進行更為"嚴格的審查"。

BBC 聯繫了兩家在報告中被提及的銀行，但兩家銀行都以新加坡的銀行保密法為由拒絶評論。

新加坡金融管理局 （MAS）向 BBC 表示，它們已與聯合國就這些案件展開緊密合作。

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"新加坡金融管理局將會對任何違反擴散融資規定的金融機構採取嚴厲行動"，新加坡金融管理局 在一份聲明中告訴 BBC。

管理局還表示，它希望銀行能意識到"利用多重管轄權的幌子公司、空殼公司、合資企業，以及複雜或不透明的股權結構"。

難以捕獲的銀行

前聯合國專家小組成員威廉·紐科姆（William Newcomb）表示，朝鮮正是在尋求利用這些金融漏洞。

"他們做的就是建立一個空殼公司，然後在另外一個地方建立一個公司，在第三個地方建立一個銀行，然後再在其它地點進行貿易"，他解釋說。

"現在牽涉到多個司法轄區，所以事情就變得非常複雜。這就是他們用來打破制裁的手段之一"。

金融犯罪研究人員表示，銀行很難抓住這種行為。

"你可能永遠都不知道這些資金是從朝鮮來的"，德勤（Deloitte）金融犯罪網絡亞太地區負責人蒂姆·菲利浦斯（Tim Phillipps）說。

他補充道，整個東南亞的問題可能大得多。

"在新加坡的環境中，如果你在這個報告中被點名，新加坡金融管理局很可能會要求進行廣泛的交易歷史檢查。"

"但是如果你看看東南亞的其他國家，它們大體上都沒有一個成熟的系統去預防這些。"

聯合國報告強調，與朝鮮做生意的實體可能很容易發現可利用的漏洞，即使在新加坡這樣的複雜的金融系統中。