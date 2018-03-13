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曾為奧黛麗·赫本設計《蒂凡尼早餐》經典黑色小禮服造型的法國時裝設計師於貝爾·德·紀梵希（Hubert de Givenchy）離世，享壽91歲。他的同性伴侶、前高級訂製服設計師文奈（Philippe Venet）證實他在3月10日於睡夢中辭世。

從1957年奧黛麗·赫本在電影《甜姐兒》（Funny Face）裏的造型，到2018年奧斯卡頒獎典禮，紀梵希都展現了他在時尚界的魅力。

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今年的奧斯卡頒獎禮上，超級英雄電影《黑豹》演員查德維克博斯曼（Chadwick Boseman）穿著紀梵希禮服亮相。

但紀梵希最為人所知的設計仍是被譽為「赫本女神」的奧黛麗·赫本在「蒂凡尼早餐」的穿搭，摩納哥王妃格蕾絲·凱莉（Grace Kelly）和前美國第一夫人傑奎琳‧肯尼迪也都在紀梵希手下展現出優雅風采。

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奧黛麗·赫本生前談到和紀梵希的伙伴關係：「紀梵希簡單而可愛的設計給我一種進入角色的感覺，這對我來說是很大的幫助……其餘的事就不再這麼困難了。」

赫本與紀梵希的友誼持續了40多年，並且幫助了他鞏固在時尚和影視圈的歷史地位。

「巨人」設計師

紀梵希身高1米98，被稱為「時尚界全方位的巨人」。他在二次世界大戰後，與當時還不是「時尚界大咖」的皮爾.巴爾曼（Pierre Balmain）及克里斯汀·迪奧（Christian Dior）共事。

在1952年成立自己的時尚工作室之前，紀梵希在服裝設計風格被視為大膽前衛的女設計師艾爾莎·夏帕瑞麗（Elsa Schiaparelli）手下工作。紀梵希將「separates」──意即將襯衫、裙、夾克、褲裝互換搭配──的概念介紹給世人。

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於貝爾·德·紀梵希（Hubert de Givenchy）的全名是Hubert James Taffin de Givenchy。他1927年生於法國波威市（Beauvais）的貴族家庭。在1950年代，他24歲的時候，創立了自己的時尚工作室。圖為他在首場春季時裝秀後台的照片，當時是他工作室成立的第一年。

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在遇到奧黛麗·赫本之後，他們開啟了長期的合作關係，他甚至將這段友誼形容為「某一種形式的婚姻」。赫本說紀梵希「他不只是一位時尚設計師，他是個性的創造者」。

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數十年來，紀梵希依著赫本的個性為她量身打造穿搭，圖中赫本在1961年的電影《蒂凡尼早餐》的服裝，無疑地成為紀梵希最出名的設計之一。他在2010年時說：「這件黑色小洋裝是最難實現的，因為你必須讓它保持簡單。」

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美國前第一夫人傑奎琳‧肯尼迪（Jackie Kennedy）也是紀梵希的「粉絲」。1963年她在丈夫約翰·F·肯尼迪（John F Kennedy）的葬禮上穿的就是紀梵希設計的簡潔黑色套裝。

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1950到60年代是紀梵希的黃金年代，他仍持續發揮創造力。圖片攝於1979年，一場春季高級訂製時裝展上紀梵希的作品。

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紀梵希1988年將生意賣給路易·威登集團（Moet Hennessy-Louis Vuitton），但他持續主導設計直到1995年退休。其後設計工作由其他設計師接棒，包括約翰·加利亞諾（John Galliano）及亞歷山大·麥昆（Alexander McQueen）。

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他最後參展是在1995年和1996年的秋冬季時裝秀，標誌著他結束43年的職業生涯。

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退休後他過著舒適而低調的生活，偶爾會在向他致敬的時尚活動中現身。圖為2016年他現身奧黛麗·赫本紀念展時所拍攝。

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紀梵希集團發佈他的死訊，稱他為「超過半世紀的巴黎人優雅的象徵」。