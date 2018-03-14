被特朗普解僱的美國國務卿：小心俄羅斯！

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普稱蒂勒森現在應該很高興。

美國總統特朗普周二（13日）宣佈解除國務卿蒂勒森的職務，中央情報局局長龐皮歐將取代蒂勒森擔任國務卿。此前一直有報道說，在過去的一年多時間裏蒂勒森的國務卿職位被邊緣化，特朗普與蒂勒森之間的分歧越來越大。

吉娜·哈斯佩爾（Gina Haspel）將被提名擔任中情局新局長，她可能成為中情局歷史上首位女性局長。哈斯佩爾2017年出任中情局副局長，她效力中情局長達30多年。哈斯佩爾也是首位擔任中情局二把手的女性官員。

蒂勒森回應

蒂勒森在國務院召開了最後一場以國務卿身份說話的記者會。路透社稱，他明顯有所情緒。他在會上亦沒有感謝特朗普，反而強調與防長馬蒂斯的關係。兩人被指共同對抗特朗普政策。

蒂勒森在記者會上稱，特朗普在推特公布消息前幾小時，兩人曾經對話，但蒂勒森沒有回應報導，是否從特朗普推特得知被解僱的消息。

蒂勒森稱過去在改善美中關係，以及應對朝鮮核武計劃的方面有所進展，但強調美國還需要「很大的努力」，應對俄羅斯政府「麻煩的行為與舉動」。

"俄羅斯必須為自己的行動小心評估，如何對俄羅斯人以及世界最為有利。如果他們態度依舊，只會給自己帶來更大的孤立，對任何人來說也不是理想的情況。"

俄羅斯一直被指干預美國大選，而英國和俄羅斯亦因前間諜被毒殺事件，關係緊張。

特朗普說法

特朗普最先在推特發佈消息。他感謝蒂勒森此前的工作，並稱龐皮歐會做很好的工作。

特朗普出發到加州前對記者坦承與蒂勒森之間有分歧：「我們相處得不錯，但有所分歧……你看伊朗協議，我覺得這是可怕的協議，他覺得還行。」

「我相信他現在更高興了。」特朗普說。

特朗普稱與龐皮歐有很相似的想法，認為會合作愉快。

從推特才知道被解僱？

華盛頓郵報周二便引述白宮消息稱，蒂勒森將被解僱。

白宮稱，蒂勒森在周五使被通知有關消息，並指當時蒂勒森問，可否待他從非洲回來時才作出宣佈。

不過副國務卿史蒂夫•戈德斯坦（Steve Goldstein）發聲明，指蒂勒森沒有和總統說話，並不知道被解僱的原因，暗示蒂勒森是從推特才知道消息。戈德斯坦在發出聲明後不久亦被解僱。

蒂勒森表示，特朗普在推特公布消息前幾小時，兩人曾經對話，但沒有透露對話內容，未承認或否認是否從推特得知消息。

為甚麼被解僱？

一名高級白宮官員表示，特朗普是希望透過重組團隊，凖備未來與朝鮮的對話，但事實上兩人之間有所分歧是眾所周知的事情，蒂勒森或被解僱的消息早已有所傳聞，之前特朗普曾經說他和蒂勒森在主要的外交問題上「想法並非真正一致」。

蒂勒森反對特朗普採取措施廢除同伊朗達成的協議以及巴黎氣候協議，亦反對美國將使館移到耶路撒冷。

當蒂勒森表示贊成同朝鮮外交溝通時，特朗普法推特說他的國務卿在浪費時間。就在蒂勒森表示同金正恩政權談判不會馬上實現的時候，特朗普突然同意同金正恩舉行峰會。

特朗普似乎也不願意支持蒂勒森對俄羅斯總統採取強硬姿態，最近俄羅斯前間諜被毒殺事件，蒂勒森說他同意英國政府的看法，即俄羅斯應該為事件負責。但是特朗普在周二對此沒有明確表態，只是說美國政府仍然需要「搞清楚事實」。

據報道，蒂勒森曾私下稱特朗普是「白癡」，他還對特朗普難以把握基本外交政策感到驚訝。紐約時報報道說，特朗普對蒂勒森在開會期間的肢體語言感到厭煩。據說蒂勒森在決策過程中與特朗普發生分歧時，不是翻白眼，就是表現得無精打採。

不過事實上，美國媒體亦對蒂勒森的外交能力有保留。

曾在埃克森美孚公司(ExxonMobil)擔任總裁的蒂勒森一年前開始擔任國務卿。美國媒體報道說，蒂勒森這位石油公司的總裁不得外交要領，不懂得公共溝通的重要性。他沒能很好地管理國務院，他在國務院進行的重組考慮不周，他還忽視了許多專家的意見，許多專家因此離開國務院。

華盛頓郵報社評還說，蒂勒森忽略了美國一個重要的原則，沒有足夠強調人權問題。另外他在工作中證明他並不善於有效地進行談判，無論同諸如海灣國家這類美國的盟國，還是像俄羅斯這樣的對手。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普換國務卿，歐盟國家擔心美歐貿易摩擦會加劇。

蒂勒森去職令歐洲擔心

許多國家認為蒂勒森突然被解職意味著特朗普美國優先的政策會進一步得到加強，特別是這可能對伊朗核協議的未來產生影響，還可能導致美國同歐盟的全面貿易戰。

歐盟外交負責人莫蓋裏尼擔心蒂勒森去職對伊朗協議產生不利影響。法國，德國和英國在伊朗協議問題上也受到來自美國和海灣國家的巨大壓力。

蒂勒森的繼任者，中情局長龐皮歐則一直強烈批評同伊朗達成的協議。他在擔任中情局局長期間曾經設立新機構專門針對伊朗革命衛隊領導人進行秘密行動。

德國政界人士擔心蒂勒森去職標誌著特朗普決心同歐盟展開全面貿易戰，而商人出身的蒂勒森此前一直反對美國同歐盟打貿易戰。

特朗普周末發推特說：許多國家在貿易和軍事上用很糟糕的方式對待我們，但他們還是我們的盟友。顯然特裏普這番話在指德國，他接著批評了德國的汽車製造商奔馳公司。