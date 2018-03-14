圖片版權 Netflix Image caption 克萊爾·芙伊及馬特·史密斯飾演1947-1964年間的英女王及親王。

Netflix招牌劇集《王冠》中，憑借扮演英女王伊利沙伯二世角色奪得金球獎最佳女主角的克萊爾·芙伊（Claire Foy），被揭片酬低於同劇男主角、飾演其丈夫菲利普親王的馬特·史密斯（Matt Smith）。

《王冠》製作人表示，由於史密斯曾出演BBC長青熱播劇集《神柲博士》（Doctor Who），名氣更大，因此獲得更高片酬。隨著劇集進入第三季，主演換成中年演員奧利維婭·科爾曼（Olivia Colman），這樣的情況將不再發生。

這是演藝界男女演員薪酬不均的最新案例。較早前，《金錢世界》（All The Money In The World）原任男主角凱文·史派西（Kevin Spacey）因性騷擾醜聞被撤換，但臨時接替重拍的馬克·沃爾伯格（Mark Wahlberg），片酬被揭高於女主角米歇爾·威廉姆斯（Michelle Williams）的補拍片酬逾千倍，引發輿論討論。

沃爾伯格最終宣佈捐出自己的片酬予關注性騷擾問題組織「Time's UP」（到此為止）。

圖片版權 Reuters Image caption 隨著劇情進入七十年代、女王的中年時期，芙伊及史密斯將不再參與第三季。

美國娛樂影評雜誌《Variety》報道，克萊爾·芙伊出演《王冠》每集片酬為40,000美元，史密斯的片酬則不明。

「接下來，不會有任何角色片酬高於女王。」《王冠》聯合製作人蘇珊·麥基（Suzanne Mackie）表示。

同陷性別爭議的《神秘博士》

《神秘博士》為BBC歷來最受歡迎的劇集系列之一，最早於1963年開播，至今已播出30多季，在英國家喻戶曉，主角被稱為「全英國最為人熟悉的博士」。

《神秘博士》主角「博士」乘著時光機進行時空旅行，角色設定為一個瀕死時可轉生的外星人，因此自1963年開播以來主角均為同一人，但先後有十多名男演員曾飾演博士；馬特·史密斯於2010-2013年出演此角，為史上最年輕的一任博士演員。

Image caption 馬特·史密斯及茱迪·惠特克分別是《神秘博士》史上最年輕的博士及首位女博士。

作為對英國大眾文化影響深遠的熱播劇集，《神秘博士》的選角亦備受關注，多年來均有呼聲認為，這名具代表性的角色，不應再僅僅由白人男性傳承；去年中，BBC宣佈由女演員茱迪·惠特克（Jodie Whittaker）接任主角，成為史上首名女性博士，在英國引發熱烈討論與爭議。