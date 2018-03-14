霍金逝世：從漸凍人到當代最偉大物理學家之一

圖片版權 AFP

克服身體殘障制肘，成為全球最尊崇物理學家之一的史蒂芬·霍金（Stephen Hawking），今日以76歲之齡與世長辭。

霍金被譽為繼愛因斯坦後最傑出的理論物理學家；3月14日正是愛因斯坦139年前出生的日子。

憑借其過人的幽默感，霍金一直相當受大眾歡迎，其本人亦致力將科學普及化，確保大眾亦能接觸到他的研究。其著作《時間簡史》於1988年出版，成為最暢銷書籍，被譯成40多種文字，發行量高達2500多萬冊。

霍金曾說，他的成年生涯一直要與運動神經細胞疾病（其病症俗稱「漸凍人症」）共處，但這並無礙他曾經經營出美滿家庭，並在學術路上取得成功。

「這證明了，」霍金寫道：「人毋須失去希望。」

圖片版權 Rex Features Image caption 霍金在大學確診患有運動神經細胞疾病。

史蒂芬·威廉·霍金於1942年1月8日生於英國倫敦，父親為生物學家，其時為了逃離德軍空襲，偕妻遷離倫敦。霍金在倫敦及聖奧爾本斯（St Albans）度過童年時代，於牛津大學完成物理學士學位後，進入劍橋大學進行宇宙學研究。

少年霍金熱愛騎馬及划艇，但在1963年，霍金確診患有運動神經細胞疾病，獲告知將逐漸全身癱瘓。

1964年，霍金與其愛侶簡成婚時，醫生估計他的壽命只餘兩至三年；霍金病情惡化的速度比預期為慢，至1970年無法行走， 他開始使用輪椅，其後幾年，肌肉萎縮情況日益嚴重，全身能夠活動的部分僅剩幾個手指。

1985年，霍金身體出現嚴重的併發症肺炎，醫生為其進行氣管手術，雖然救回性命，但霍金自此失去說話能力，只能依靠手指按動一個講話器按鈕表達自己的思想以及與外界交流。

在此情況下，霍金仍於1988年完成《時間簡史》一書並對外發表。這本深入淺出介紹宇宙學著作，在全球的發行量數以千萬計。

圖片版權 PA

霍金克服疾病與身體上的障礙，以劍橋盧卡斯數學教授（Lucasian Professor of Mathematics）的身份持續進行研究，並於2001年發表第二本書作《果殼中的宇宙》（The Universe in a Nutshell ）。

霍金相信，自己的病況事實上帶來了好處，令他的生命歷程更加有意思。「我21歲時對生命已經是零期望，此後的一切都是額外的好處。」他曾在一次訪問中如是說。

但他的身體不便，令他必須倚杖他人照顧：霍金一直感謝陪在他身邊20年，為他打點一切的首任妻子簡，兩人育有三名子女。

是故當霍金與簡離婚、並於1995年另娶其看護時，親朋好友均感到驚訝。 2000年以來，霍金時時出入劍橋當地醫院，治理不同傷病。警方曾就霍金有否被言語侮辱或暴力對待，盤問數人；霍金多次否認受虐，警方亦未有就此正式拘捕任何人。

「科學明星」

霍金提出了黑洞能量散發、繼而蒸發的理論，被稱為「霍金輻射」（Hawking radiation）。然而，他最有名的當屬「萬物理論」（theory of everything）。

「這套完整的法則，能為『宇宙如何誕生』等一系列問題提供解答，」霍金說：「宇宙將何去何從，又會否結束？若然，它將如何結束？」

「如果找到這些問題的答案，我們就將會知道上帝的思想。」

霍金是大眾熟悉的科學界明星，出現在諸多影視作品當中。

《辛普森家族》就曾描繪霍金與主人公荷馬一同喝酒的場景，他亦曾在BBC經典科幻喜劇《紅矮星號》（Red Dwarf ）中粉墨登場、以投影的形式出現在《新星空奇遇記》（ Star Trek: The Next Generation）中現身，甚至參演美國熱播科學劇《生活大爆炸》。

2014年，以其前妻簡·霍金著作為藍本的電影《愛的萬物論》（The Theory of Everything）推出，由英國演員艾迪·雷德梅恩（Eddie Redmayne）扮演霍金。霍金本人曾與雷德梅恩見面，協助對方凖備角色。

圖片版權 BBC/PA Image caption 「新福爾摩斯」班尼迪克·康柏貝奇及雷德梅恩均曾飾演霍金，後者更憑此角捧回奧斯卡。

他一直致力鼓勵大眾對太空產生興趣。「我認為，地球上的生命面對滅絶危機，」他曾說：「一次突發的核戰爭、基因改造病毒，或其他危機均有可能造成這樣的局面。人類如果不向太空出發，將無未來可言。」

「因此我希望觸發更多人對太空的興趣。」

霍金更曾表示，認為外星生物存在是「完全合理的假設」，但警告外星生物來到地球，可能只會掠奪地球資源後就離開，「就像哥倫布抵達美國之後，本土美洲人所遭遇的下場」。

「我們人類只要看看自己，就可想像智能生命或會演變成我們『不希望遇上』的樣子。」

霍金在中國

圖片版權 Sina weibo Image caption 霍金的最後一條微博，回應了中國少年偶像王俊凱的問題。

霍金在中國十分受歡迎，他在2016年開通微博與中國粉絲互動，目前微博有超過400萬個粉絲，不少人在他的微博留下悼念字句。

據中國媒體報導，霍金1985年第一次來中國，當時獲位於合肥的中國科學技術大學邀請，他發表了兩個演講，談及"黑洞形成的理論"，和"時間為甚麼總是向前"。

2002年，霍金在著名數學家丘成格邀請下再度訪問中國，分別在杭州、北京出甫學術會議和國際數學家大會開幕式。霍金當時獲高規格調的接待，到中南海與時任中國國家主席江澤民見面。

據當年新華社的報導，江澤民高度讚揚霍金在科學的巨大貢獻。而霍金則說中國巨大進步讓他留下深刻印象，並稱50年後，中國或成為領導世界科學的國家。

2006年，他再度訪問中國，先後在香港科技大學以及北京人民大會堂發表演演講，並參觀了天壇和頤和園。