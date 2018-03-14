赤瓜礁海戰30年：一仗奠定南海格局

圖片版權 AFP Image caption 1999年，中國控制赤瓜礁約10年後，在礁上安營扎寨。

1988年3月14日，中國與越南海軍為爭奪南沙赤瓜礁發生短暫武裝衝突。中國控制赤瓜礁，為如今中國在南海布局打下了落腳點。

中國與越南在赤瓜礁（越南稱：鬼鹿角礁）海戰30週年之際，越南官方宣佈，將把這一海戰納入中學教科書。

越南通訊社報道稱：「鬼鹿角礁上64名戰士在雙方力量不均衡的一場戰爭中為努力抵抗侵略者，維護祖國神聖的海洋島嶼主權而英勇犧牲的精神和氣魄將時代相傳。」

中國媒體對此衝突也有報道，稱「這是中國打的最後一場仗」，中國海軍當時被迫「自衛還擊」，「取得絶對性勝利」。

武裝衝突

這是繼中越在1979年大規模邊境戰爭之後，雙方在南海上的一次非常小規模的武裝衝突——中國媒體稱，衝突只持續了28分鐘。

中國方面表示，衝突導致中國海軍一人輕傷；而越南官方則承認衝突導致64人死亡，損失軍艦3艘。

海外媒體對中國方面的絶對勝利有不同的說法，有的甚至指稱中國海軍實際上也有6人死亡，十幾人受傷。

中國和越南在這一衝突後的兩天時間內，分別又控制了數個南沙島礁。

Image caption 中國成立海南三沙市，管轄在南沙的諸多礁島。

這一仗，讓中國在心理上大大佔了上風的同時，更重要的是它改變了中國大陸在南沙沒有一兵一卒，有名無實的尷尬局面，將中國對南海的實際控制範圍向南縱深拓展。

國際間其後才意識到，赤瓜礁一仗實際上奠定了中國此後的南海格局，對中國具有非常重要的戰略意義。

而越南在海戰中慘重的損失，成為越南民眾不能忘懷的記憶。

每年臨近紀念日，越南內外的民眾，都會發起紀念活動，為這些"捍衛祖國主權完整而犧牲的英雄"遊行悼念或者舉行超度法會。

越南政府則為在那次衝突中死亡的越南海軍士兵從2015年開始興建「鬼鹿角戰士紀念區」，一期工程已經完成。

礁變島

如今的赤瓜礁已經成為中國在南沙的一個人工島，隸屬中國海南省三沙市。

中國於2013年在赤瓜礁填海造地，打造了一個面積約30公頃的人工島。

2014年，菲律賓政府公布航拍圖片顯示赤瓜礁人工造島規模，震驚全世界。

「亞洲海事透明計劃」在2015年5月指出，中國在赤瓜礁正在修建的設施包括：一個泊位有限的港口以及兩個裝卸站、兩個直升機停機坪、一個大型多層設施。正在修建兩個衛星通訊天線，6個可能用於安保的監視塔、農業設施、一座燈塔和一個太陽能站。