全球調查：名牌瓶裝水究竟含多少塑料微粒？　

圖片版權 Orb Media Image caption 由非盈利新聞機構Orb Media牽頭的檢測發現，每升瓶裝水中平均含有10顆塑料微粒，每顆都比頭髮絲粗。

對全世界11種名牌暢銷瓶裝水所做的檢測發現，幾乎所有品牌瓶裝水都含有塑料微粒。

這是迄今為止全球最大規模的檢測：購自世界9個不同國家的250瓶瓶裝水經過檢測。

目前尚沒有證據證明塑料微粒對人體健康有害，但世界衛生組織（WHO）將對瓶裝飲用水中塑料微粒可能造成的健康危害展開評估。

世界衛生組織將評估最新的研究成果。這些研究針對「塑料微粒」存在的範圍以及影響。所謂「塑料微粒」指的是微細到可以被人體吸收的塑料。

由非盈利新聞機構Orb Media牽頭的檢測發現，每升瓶裝水中平均含有10顆塑料微粒，每顆都比頭髮絲粗。

圖片版權 Orb Media Image caption 「最關鍵的問題是一輩子吃吃喝喝塑料微粒，到底會對健康有什麼影響。」

被檢測的瓶裝水生產商向BBC表示，他們的瓶裝水工廠都遵循最高的生產標凖。

世衛組織負責協調全球飲水和衛生問題的布魯斯·戈登（Bruce Gordon）告訴BBC，最關鍵的問題是一輩子吃吃喝喝塑料微粒，到底會對健康有什麼影響。

「我們想想塑料的構成，是不是有毒素，在多大程度上可能帶有有害成分，這些微粒對人體到底會有什麼作用，等等，這些都還沒有現成的研究給我們答案。」

「我們通常有一個『安全』標凖，但是要確定一個安全標凖，首先必須了解這些東西是否有害，如果它們以高濃度出現在水中，那就肯定有危害。」

負責檢測和分析的美國紐約州立大學Fredonia分校化學教授謝麗·梅森向BBC表示，「我們在一瓶又一瓶，一個又一個品牌中發現了（塑料）。」

「這不是要指出某個特定的品牌，這是要顯示，塑料無處不在，塑料已經是滲透進我們這個社會的物質，滲入了水，滲透到這些我們消費的非常基本的產品中。」

針對目前尚沒有證據證明，人體攝入這些塑料微粒究竟有什麼傷害，梅森教授說：「是不會造成災難性的傷害，但是看到塑料微粒的數量，卻是令人擔心的。」

專家們也向BBC表示過，在那些水源可能受到污染的國家，人們仍然需要繼續飲用瓶裝水。

本次全球調查的瓶裝水，共為11個國際品牌和國家品牌，有的國家人口眾多，有的是瓶裝水消費量高。

他們包括：

著名世界級品牌

Aquafina

Dasani

Evian

Nestle Pure Life

San Pellegrino

著名國家級品牌

Aqua(印尼)

Bisleri（印度）

Epura（墨西哥）

Gerolsteiner（德國）

Minalba（巴西）

娃哈哈（中國）

圖片版權 Getty Images Image caption 人類開始關注塑料帶來的環境後果。

為了徹底消除被檢測瓶裝水受到污染的可能性，檢測機構用錄像記錄了從商店購買和快遞送水的過程。有些水在美國通過網絡訂購。

檢測塑料的過程包括將一種名為「尼羅紅」的染料加入每瓶水中，這是最近由英國科學家發明的一種技術，能迅速檢測海水中的塑料。

以往的研究已經證明，染料會附著在浮動的塑料碎片上，並在某種特定波長的光線下發出瑩光。