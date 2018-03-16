美國也有「豆腐渣」？加速建造法新橋垮塌至少六死

圖片版權 EPA Image caption 垮塌的橋壓住了公路上的車。

美國近邁阿密的佛羅里達國際大學附近發生橋樑塌陷事故，造成至少六人死亡，九人受傷。

截至周四（3月15日）晚間，救援隊仍在殘骸中搶救受困者。

據警方表示，這座行人天橋在周四下午垮塌，壓在有八個車道的高速路上，壓垮至少八輛汽車。

這座橫跨高速公路的橋重862公噸、長53米，於周六才剛興建完成，只花了六個小時建造。

「加速建造法」可靠嗎？

根據佛羅里達國際大學網站介紹，這座橋樑使用了不同於傳統的「加速橋樑建造法」（Accelerated Bridge Construction，ABC）。

「加速橋樑建造法」精簡了造橋的步驟，讓橋樑能在更短的時間、用更有效率的花費方式建成。根據美國聯邦公路管理局（Federal Highway Administration ，FHA），用這種方法建造或重建一座橋，只需花48小時至72小時。

使用「加速強梁建造法」能夠縮短建造工程時封路、阻礙交通的時間。美國聯邦公路管理局表示，另一個好處是，使用這個工法的工地更加安全，對環境的影響更低，減少因天氣因素造成的工程延誤，並且總體來說會比用傳統方式建造的橋使用期更長。

這對美國已經老舊的基礎設施的翻新應該是個實用的技術。

美國聯邦公路管理局表示：「這項即時的發明可以幫助我們國家大約25%的老舊橋樑更新或重建，我們的高速公路已經擁擠到承受不了任何的封閉或額外施工。」

目擊者：「超現實」

圖片版權 EPA Image caption 救難人員持續搜救。

目擊者對當地媒體說，當時車輛正在等紅燈，橋就這麼垮了下來，約發生在當地時間下午1點半（格林尼治標凖時間17點30分）。另一名目擊者對美國廣播公司（ABC）說，當時車內的人發出的尖叫聲「非常可怕」。

「當我看出去時，只見四處塵土飛揚，」冬妮亞‧佩吉（Tiona Page）說。「我知道橋垮了。」

目擊者達馬尼‧瑞德（Damany Reed）對美國哥倫比亞廣播公司（CBS）說：「我聽到大轟隆聲，聽起來是持續的。我們向外看，我們知道有東西垮塌了，但不知道是橋。那個當下真的很超現實，令人害怕。」

「我們在上周才剛慶祝橋的落成，現在我們就要處理這起悲劇，」斯威特沃特（Sweetwater）市長奧蘭多．洛佩茲（Orlando Lopez）說。

美國總統特朗普周四晚上在推特上表示，正在關注「這起令人心痛的橋樑垮塌」事件。

根據《邁阿密先鋒報》報道，這座橋連接校園和學生住宿區，學生和職員一直希望能夠有這座天橋，讓師生避開高速公路的車潮。

在2017年八月，一名學生在跨越馬路時遭汽車撞死。

圖片版權 CBS Image caption 這起事件將會被調查。

建造天橋的公司MCM在推特上為受到這起不幸事故影響的人祈禱並對他們表示關心。

FIGG工程也是橋樑建商之一，兩間公司都表示會配合調查。

「世界第一」的橋樑

大學幾日前才在推特上稱讚這座天橋。

這座橋造價1420萬美元，美國交通部（US Department of Transportation）也有投注資金。

根據學校官網的介紹，這座橋的設計可以抵擋五級颶風，並且存在一百年。

這也是世界上第一座全部由自清潔混凝土（self-cleaning concrete）建造的橋。這種混凝土中使用的二氧化鈦(titanium dioxide)，當暴露於陽光下，可吸走空氣中的污染物，令橋身保持潔白。

根據當地媒體報道，橋本應在2019年向公眾開放。

美國重大橋樑事故