前間諜毒殺案後，俄商人死亡再受謀殺調查

圖片版權 facebook Image caption 3月12日死於倫敦家中的格盧什科夫在俄羅斯面對眾多指控，包括大規模舞弊，貪污俄羅斯航空（Aeroflot）的資金

俄羅斯商人尼古拉· 格盧什科夫在倫敦西南部死去後，英國發起了謀殺調查。3月12日格盧什科夫被發現死於倫敦西南部New Malden的家中。

屍檢顯示 68歲的格盧什科夫死於"頸部擠壓"。不過警方說，目前還沒有證據顯示他的死和俄羅斯前間諜謝爾蓋·斯克里帕爾及其女兒的謀殺企圖有關。

但是警察正在調查各種可能，並且呼籲舉報提供線索，幫助調查。

警方特別呼籲在3月11日到12日之間那些在格盧什科夫家附近看到或聽到任何可疑現象的人同警察聯繫。

周五警察繼續在格盧什科夫的居所保持戒備，警察在房子前院搭起了藍色和紫色的帳篷，那座房子比鄰的房子也被隔離。

政治庇護者

Image caption 俄羅斯大亨別列佐夫斯基1990年代在葉利欽時期私有化中暴富，2013年3月23日在倫敦西南的家中死去

格盧什科夫曾經是俄羅斯國家航空公司Aeroflot的第二號負責人。1999年格盧什科夫曾經被指控洗錢和舞弊被判5年監禁。

2006年他因另外一項舞弊被定罪，但是判決被緩期執行。2010年他獲得了英國的政治庇護，此後成為普京總統的批評者。

格盧什科夫生前的密友，公關和廣告經理洛德·貝爾說他是個"非常有魅力，有趣，有感情，但曾經有過許多麻煩的男人"。

格盧什科夫的87歲的鄰居凱特說他"只是個普通友好的英國男人"，他會隔著馬路同她打招呼。

格盧什科夫同俄羅斯大亨別列佐夫斯基關係密切，別列佐夫斯基同普京交惡後在1999年來到英國。

圖片版權 EPA/ Yulia Skripal/Facebook Image caption 66歲的退休俄羅斯軍事情報官員謝爾蓋·斯克里帕爾和他33歲的女兒被發現癱倒在英國索爾茲伯里市中心的長椅上，英國政府表示，斯克里帕爾和他女兒受到神經毒劑攻擊

別列佐夫斯基

別列佐夫斯基1990年代在葉利欽時期私有化中暴富，積極參與俄羅斯政治混亂和暴力，以及車臣戰爭。別列佐夫斯基普京擔任總統後成為普京的政治反對者。後來他在受到俄羅斯當局的貪腐調查時流亡海外。他在英國流亡期間一直積極從事推翻普京的活動。

2013年3月23日, 在英國流亡的俄羅斯大亨別列佐夫斯基在倫敦西南家中死去，他的保鏢在鎖住的浴室中發現了他的屍體，他的脖子纏著繩子。

當時英國內政部的屍檢發現了同自縊一致的跡象，沒有暴力掙扎的痕跡。

但是在2014年3月的死因調查中，別列佐夫斯基的女兒出示了德國病理學家伯林曼的報告，伯林曼注意到屍體上的勒痕是環形，而不是一般自縊者呈現的V形。另外他還指出，現場的急救人員的報告說，別列佐夫斯基死後的臉呈紫色，而非自縊者一般呈現的灰色。

蘇格蘭場說，他們之所以謹慎調查俄羅斯商人尼古拉· 格盧什科夫的死因，因為格盧什科夫是死去的俄羅斯大亨別列佐夫斯基的朋友。別列佐夫斯基死亡就比較蹊蹺，另外格盧什科夫死前曾經說他不相信別列佐夫斯基是死於自殺。

腐敗和舞弊指控

圖片版權 Getty Images Image caption 警方特別呼籲在3月11日到12日之間那些在格盧什科夫家附近看到或聽到任何可疑現象的人同警察聯繫。

現在關於俄羅斯的調查委員會表示已經對格盧什科夫"謀殺"以及 雙面間諜斯克里帕爾的"未遂謀殺"立案進行刑事調查。

66歲的退休俄羅斯軍事情報官員斯克里帕爾和他33歲的女兒本月初被發現癱倒在英國索爾茲伯里市中心的長椅上。他們目前在醫院進行搶救和治療。

英國政府表示，斯克里帕爾和他女兒受到神經毒劑攻擊，這種名為Novichok的毒劑由俄羅斯研發。

英國首相特里莎·梅認為毒劑謀殺背後是莫斯科主使。英國外交大臣約翰遜說"極可能"是普京本人下令在索爾茲伯里發動了毒劑攻擊。

BBC記者認為，格盧什科夫"謀殺"由警方反恐部門進行調查，而非由刑事兇殺案警察調查，因此顯得不同尋常。

另外格盧什科夫也受到俄羅斯聯邦的通緝，但英國拒絶向俄羅斯引渡格盧什科夫。

格盧什科夫在俄羅斯面對眾多指控，包括大規模舞弊，貪污俄羅斯航空（Aeroflot）的資金。