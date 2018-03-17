圖片版權 EPA Image caption 普京在於莫斯科舉行的青年論壇"俄羅斯——機會之國"發表講話（2018年3月15日）

儘管俄羅斯總統大選的結果可能已成定局，但仍有很多值得觀察家關注的地方。

周日（3月18日）舉行的選舉投票有哪五大看點呢?

幾乎沒有人懷疑弗拉基米爾·普京會贏得大多數投票，開始他的第四個任期，人們關注的重點在於投票率有多少。

投票率是關鍵

官方民調顯示，普京總統的支持率在70％左右。

對於可能出現的選民冷漠對待已成定局的大選投票，普遍認為克里姆林宮在做出積極努力，以強化投票結果的合法性，尤其是在國外。

相比之下，以批評克里姆林宮而知名的反對派領袖阿列克謝·納瓦爾尼被禁止參選後呼籲選民"抵制投票"。

圖片版權 KIRILL KUDRYAVTSEV Image caption 普京在競選中面對的七名候選人吸引力有限，無法對他構成真正的挑戰

參加此次選舉的候選人共有8人，人數之多非同尋常，而2012年僅有3人，此舉被視為試圖吸引選民參與投票。

為了鼓勵選民參與，當局展開了大規模的宣傳，包括在超市購物袋、快餐店、公共交通工具、電影院和取款機上印上選舉廣告。

有報道說，選民不時接到有關選舉的手機短信，選舉工作人員前往居民家做工作，大型國有企業也敦促員工參與投票。

圖片版權 OLGA MALTSEVA Image caption 阿列克謝·納瓦爾尼的支持者呼籲俄選民抵制投票："不投票！你也會得到（普京）"

"馬戲團"

不少觀察人士質疑，普京在競選中面對的七名候選人吸引力有限，無法對他構成真正的挑戰，他們被稱為"馬戲團"成員。

克里姆林宮此舉被指旨在營造一個精彩且有活力的競選環境，促使選民參與投票，但不會對普京的權力構成任何實際威脅。他的主要競爭對手：

自由派候選人克塞尼亞·索布恰克（Ksenia Sobchak）是自封"抗衡一切的候選人"，主張民主革新俄羅斯，直言不諱地批評俄羅斯政府貪腐橫行、停滯不前。2012年，索布恰克曾參與反普京示威，並主張再度在克里米亞舉行公投；她認為，克里米亞的主權是屬於烏克蘭的。因為其演藝履歷，她還被稱為"俄羅斯版的帕麗斯·希爾頓"；她曾經試過在一個電視真人秀中浸著泡泡浴出鏡。在俄羅斯這個極度保守的國家，這個形像有時被視為有傷風化，加上她的性別，這些因素可能使大批選民卻步。

獲得俄羅斯聯邦共產黨支持的候選人帕維爾•格魯季寧（Pavel Grudinin）拒絶批評普京，但他遭到官方媒體對其商業交易的無情攻擊。57歲的工程師暨農業大亨格魯季寧，被戲稱為"草莓大亨候選人"。格魯季寧由1995年起，執掌位於莫斯科以南的俄羅斯最大草莓生產商——"列寧國營農場"，為首都提供草莓及其他水果。在報名參選期間，格魯季寧被揭發擁有外國銀行戶口。但據報道，他已經取消這些戶口。俄羅斯的商業大亨們，以喜於外國銀行收藏財富聞名，這是很多貧窮、基層的共產黨支持者所不滿的。上述爭議，令格魯季寧被冠以"紅色資本家"之名。

弗拉基米爾·日裏諾夫斯基（Vladimir Zhirinovsky）是俄羅斯政壇老將，在普京揚名之前已是廣為人識的政治人物。他以激進的民族主義言論而聞名，但其形像十分貼地、親民。

圖片版權 AFP Image caption 俄羅斯總統普京、獲得俄羅斯聯邦共產黨的支持參選的候選人帕維爾•格魯季寧、俄羅斯政壇老將弗拉基米爾·日裏諾夫斯基和被稱為"俄羅斯版的帕麗斯·希爾頓"的電視名人索布恰克（圖片組合，從左到右）。

俄羅斯的選舉辯論常常變成候選人之間的不雅俚語比賽，但普京從不參與這種爭論。有一次，日裏諾夫斯基在辯論中粗暴地侮辱了索布恰克女士，而索布恰克則向他扔了一杯水。

記住克里米亞

普京以俄羅斯的救世主和統一者的形像參與競選活動，被視為他所稱的敵視的西方國家圍困的俄羅斯捍衛者。

2014年，俄羅斯兼併了烏克蘭的克里米亞，克里姆林宮此後利用民族主義動員其背後的俄羅斯人。

有關克里米亞遭兼併的一部專題影片本來將在選舉前夕上映，但由於法律的修改，選舉日期被定在3月18日，這天是吞併四週年。

從理論上來說，儘管選舉規則要求媒體報道對各候選人要嚴格公正，但針對普京的奉承報道主導了國家控制的電視新聞節目，而這些節目是許多俄羅斯人的主要新聞來源。

電視官員堅持說，他們只是報道普京作為總統所參與的活動，但給人的總體印象是，普京是一位民族英雄，他完全蓋過了其他的候選人。

這也關乎誰不參與

俄羅斯的主要反對派領袖阿列克謝·納瓦爾尼因侵吞款項罪名被判緩刑五年，納瓦爾尼被禁止參與大選，無法與普京競逐總統之位。納瓦爾尼否認控罪，並稱有關指控出於政治動機。

納瓦爾尼最喜歡談論高層腐敗的話題，可這對許多俄羅斯人來說是一個痛處，他的風格簡單直接，對俄羅斯大眾具有吸引力，俄羅斯的邊緣自由派無法與其媲美。

去年，納瓦爾尼針對效忠普京的總理德米特裏·梅德韋傑夫的腐敗調查在數百萬網民中引起共鳴，引發了俄羅斯多年來的首次大規模反政府示威活動。

納瓦爾尼曾受到親政府治安團員人員的攻擊。其中一次，有人用一種有毒的綠色染料襲擊他，他的右眼遭嚴重灼傷，導致視力受損。

俄羅斯官方電視台不報道納瓦爾尼的活動，普京拒絶稱呼他的名字，並暗示納瓦爾尼是受西方資助、從事破壞和削弱俄羅斯活動的出面人物。

你的器材不支持播放多媒體材料 俄羅斯選舉：俄國年輕人對普京有何看法

吸引年輕選民

由於擔心許多18至30歲的年輕人對政治制度和經濟前景不景氣感到不滿，克里姆林宮在此次大選中特別關心年輕選民。

去年，在納瓦爾尼的反腐集會中，據報有很多學生參與者。

在投票前夕，普京多次出席年輕人的選舉聚會，並對俄羅斯的新實力——特別是在科學和工業領域可能提供的職業前景表示稱讚。

年輕選民也成為各種社交媒體活動的目標，一些名人和流行歌星在社交媒體Instagram上發佈標有#ElectionIsWhereYouAre（選舉時你在哪裏）的貼文。

這些運動的起源並不明確，但許多人懷疑克里姆林宮或其盟友或參與了此事。