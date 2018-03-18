普京輕鬆連任 意料中事的四大看點

圖片版權 Getty Images Image caption 普京向聚集在一起慶祝勝利的支持者講話

俄羅斯大選周日（3月18日）落幕，初步結果顯示，現任總統普京輕鬆獲得壓倒性勝利。

俄國官方一項投票站出口民調顯示，普京獲得73.9%的選票，得票率遠遠高於位居第二的候選人。

如果最終點票結果證實民調數字，普京今後6年將繼續擔任俄國總統。

初步結果公布之後普京在莫斯科一次集會上發表講話說，選民」認可過去幾年的成就「。

大選之前普京承諾，如果連任，將利用新任期加強國防、抵禦西方，提高俄國人民的生活水平。

圖片版權 AFP Image caption 普京有沒有投自己一票？這個問題可能只有他自己才有答案

一、普京會掌權多久呢？

這次大選獲勝意味著，今後6年普京將繼續執掌俄羅斯大權，直至2024年，屆時他將年滿71歲。

普京1999年開始擔任代總統，2000年5月7日首次出任總統，此後，普京始終位於俄羅斯的權力之巔。即使在2008年到2012年擔任總理期間，也沒有放手俄羅斯最高政治權力。

普京的支持者說，他讓俄國恢復了大國自信，提升了俄國在國際舞台上的地位。批評者則認為，俄國當局強權專制、腐敗泛濫，2014年吞併克里米亞讓俄國在國際間孤立。

觀察人士注意到，現代俄國，除了斯大林之外，沒有其他人掌權的時間超過普京。今後普京還會掌權多久呢？這個問題目前還沒有答案。

BBC俄語組在俄國的記者發回報道說，周日投票結束、初步結果公開後普京與記者見面期間，曾有記者問他是不是會參加2030年的大選。對此普京回答說，這個問題「有一點點滑稽，我會在這裏坐到100歲嗎？」

不。普京是這樣回答的。

目前沒有公開跡象表明，普京已經選定了接班人。

俄國憲法規定總統只能連任兩屆。這意味著，普京在這一屆任期期滿之後不得再次連任。2008年普京執政兩屆之後，他挑選的支持者梅德韋傑夫贏得大選擔任總統，梅德韋傑夫則任命普京擔任總理。

梅德韋傑夫任期內還簽署通過了憲法修正案，將總統任期將由4年延長至6年。

圖片版權 OLGA MALTSEVA Image caption 納瓦爾尼的支持者呼籲俄選民抵制投票："不投票！你也會得到（普京）"

二、重視投票率

這次大選一直被稱作一場毫無懸念的大選，普京勝出的結果早已是普遍意料之中。但是，他此次的得票率與他2012年的得票率（64%）相比有了長足提高。

官方投票站出口民調顯示，這次大選的投票率為63.7%，低於2012年。

普京的競選班子原本希望，投票率越高越好，希望以此強化投票結果的合法性，創出一個普京獲得選民最強有力授權的印象。

競選過程中，克里姆林宮積極努力。為了鼓勵選民參與，展開大規模的宣傳活動，包括在超市購物袋、快餐店、公共交通工具、電影院和取款機上印上選舉廣告。

有報道說，大選當天，一些投票站附近甚至向選民提供免費食品、或者商店的優惠券。

圖片版權 Getty Images Image caption 或是總理，或是總統，普京已經執掌俄羅斯將近20年了

三、不合規之處

此次大選，俄國主要反對派領袖阿列克謝·納瓦爾尼被禁止參選。納瓦爾尼因侵吞款項罪名被判緩刑五年，他否認控罪，並說有關指控是出於政治動機。

投票當日，一些城鎮的票站錄像顯示，投票存在不合規之處。有視頻顯示選舉官員往票箱內塞選票。

獨立選舉監督組織Golos說，投票存在多種多樣的不合規之處，包括：

投票還沒開始，一些票箱中就已經有了選票

觀察人士被禁止進入一些投票站

一些選民被大巴車拉去投票點，有「強迫投票」之嫌

有投票站的攝像頭被氣球等障礙物擋住

但是，俄國中央選舉委員會的官員帕姆費洛娃（Ella Pamfilowa）說，「已經分析、查看了我們掌握的全部材料」，沒有注意到嚴重違規現象。

四、克里米亞

星期日（3月18日）也是俄國吞併克里米亞四週年紀念日，在烏克蘭的俄羅斯公民無法參與大選投票。

為了抗議俄羅斯在"烏克蘭領土克里米亞"舉行投票，烏克蘭政府採取措施，限制俄國公民進入俄國使領館。

俄國外交部發言人斥責烏克蘭的做法是「無恥」之舉。

據俄羅斯衛星通訊社報道，此次俄羅斯總統大選也在中國開設五個投票站，分別是在北京、上海、瀋陽、廣州和香港。