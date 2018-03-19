普京當選：中國熱烈祝賀 西方反應冷淡

圖片版權 AFP Image caption 普京高票當選連任令其國內地位進一步得到鞏固，俄羅斯前間諜英國中毒事件後英俄關係惡化，俄羅斯道歉或讓步的可能性越來越小

普京大選獲勝再次獲得6年總統任期，中國和其他國家領導人紛紛祝賀普京當選，但西方領導人卻很少作出反應。

官方統計顯示，普京的得票率高達76.63%，這是自2000年普京參加總統選舉以來得票最多的一次。普京在2004年大選的得票率達到71%。

中國國家主席習近平向普京致賀電說，中俄全面戰略協作伙伴關係處於"歷史最好水平"。中國外交部表示普京今年將訪華。與此同時俄羅斯已經在為習近平4月來訪做凖備。

習近平在賀電中高度肯定俄羅斯在普京領導下取得的成就。他說俄羅斯近年來在強國復興，經濟社會發展取得顯著成就，另外在國際事務中也發揮重要建設性作用。

他還說，中俄全面戰略協作伙伴關係目前處於歷史最好水平，中俄的伙伴關係為構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係以及人類命運共同體樹立了典範。

此前在3月17日習近平在全國人大會議上再次當選中國國家主席後，普京也第一時間發賀電祝賀習近平當選。

哈薩克斯坦，白羅斯，委內瑞拉，玻利維亞和古巴領導人都向普京發出祝賀。不過還沒有西方國家領導人對普京當選作出評論。

圖片版權 AFP Image caption 此前在3月17日習近平在全國人大會議上再次當選中國國家主席後，普京也第一時間發賀電祝賀習近平當選。

西方反應冷漠

最近英國發生俄羅斯前間諜中毒事件，英國政府指責俄羅斯後，俄羅斯同西方國家的緊張關係近幾周來不斷惡化。

德國新任外長海科·馬斯到達布魯塞爾參加歐盟外長會議時對俄羅斯選舉的公正性提出疑問，他說俄羅斯是個難以打交道的伙伴。不過他還說："我們希望保持對話。"

歐盟外交政策負責人費代麗卡•莫蓋裏尼僅就英國發生的毒殺事件作評論，她說毒殺事件"絶對不可以接受"。

英國已經從倫敦驅逐了23名俄羅斯外交官，引發莫斯科的報復。美國支持英國對俄羅斯的譴責，最近美國對許多俄羅斯的個人和機構施行制裁，美國指責他們干涉了美國2016年選舉。

歐盟已經表示無條件支持英國在調查俄羅斯前間諜斯克里帕爾和他女兒在英國索爾茲伯里中毒事件的立場。

歐盟發表聲明敦促俄羅斯面對英國的問題作出回應，並且呼籲俄羅斯全面公開公開神經毒劑Novichok的有關情況。

俄羅斯總統普京說，俄羅斯國家參與簡直"無法想像"。但是英國外交大臣約翰遜說，俄羅斯否認顯得"越來越荒謬"。他對歐盟的支持表示歡迎。

對於普京否認俄羅斯參與英國發生的雙料間諜毒殺案件，英國首相特里莎·梅說："我很清楚，我們看到的事情顯示除了俄羅斯國家參與了索爾茲伯里街頭發生的事情的可能，別無其它可能。"

歐盟發表支持英國的聲明的同時，國際專家已經到達英國對在毒殺事件中使用的神經毒劑進行檢驗評估。

圖片版權 EPA/ Yulia Skripal/Facebook Image caption 66歲的退休俄羅斯軍事情報官員謝爾蓋·斯克里帕爾和他33歲的女兒被發現癱倒在英國索爾茲伯里市中心的長椅上，英國政府認為神經毒劑攻擊背後是俄羅斯

普京連任總統

俄羅斯前總統梅德韋捷夫自從2012年同普京交換位置後一直擔任總理職務，普京自1999年以來作為總統或總理一直擔任俄羅斯領導人。普京表示正在考慮改組政府，包括總理職務。

普京在莫斯科舉行的集會上說，選民"對過去幾年取得的成就作出了承認"。

BBC在莫斯科的記者 莎拉·林斯福德認為，考慮到普京大選獲勝後的講話，俄羅斯同西方的關係很快轉暖的可能性很小。

她還認為西方政府現在預料會有更多的網絡攻擊，更多干擾選舉的企圖，之前俄羅斯都被認為是網絡攻擊和干擾選舉的作俑者。

現在的問題是：普京在本屆任期結束後是否會再次尋求連任？憲法規定普京要在2024年卸職，但是他是否會修改任期規則？

不過普京似乎不願意戀棧過長，因為面對記者關於他是否大選在2030年參加大選的問題時，普京一笑置之。