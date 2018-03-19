圖片版權 AFP/getty Image caption 本篇為您整理有關普京的種種熱搜和解答。

俄羅斯大選周日（3月18日）落幕，現任總統普京毫無懸念地以壓倒性勝利輕鬆連任總統，一直到2024年。

雖然普京作為俄國領導人，人們對他已經非常熟悉。然而，人們仍然對普京懷有好奇心，非常想知道有關他的許多事情。

作為實驗，我們（BBC）開始在谷歌上試著輸入幾個關於普京的搜尋，看看谷歌將會自動建議那些與普京有關的搜索。

同時，我們還決定解答一些有關普京問題的答案。

普京結婚了嗎？

沒有。普京和他結婚30年的前妻柳德米拉（Lyudmila）於2013年離婚。普京在宣佈與柳德米拉離婚前的幾個月兩人很少在公眾面前露面。

曾有傳聞說，普京與前韻律體操選手及政客卡巴耶娃（Alina Kabaeva）約會，但並不知道這一消息是否屬實。

普京是左撇子？

圖片版權 Reuters Image caption 普京不是左撇子。

不對。普京不是左撇子。從這個一月份拍攝的圖片中可以清楚地看出。除非自從這個照片後發生了某些變化。

普京富有嗎？

根據選舉前俄羅斯聯邦中央選舉委員會的信息，普京官方薪酬相當於每年112000美元。

但兩年前，一名美國財政部的官員曾對BBC表示，普京"腐敗"。他隱瞞自己的財富已經有"許多許多年了"。

該官員表示，普京讓朋友以及親密盟友富起來，並孤立那些不被他視為朋友的人。

克林姆林宮稱這一指稱"純屬虛構"。

然而，根據美國中央情報局2007年的一份備忘錄說，普京當時的個人資產就接近400億美元。

美國總統特朗普的批評者兼分析人士在2012年表示，普京的資產可能高達700億美元，這將使普京成為世界上最富有的人。

普京離世了？

當然沒有，本次大選就是最好的證明。普京活得好好的。

但在2015年時，的確有關普京健康的傳聞鬧得滿城風雨。因為當時普京連續10天沒出現在公眾的視線中。

當時有種種傳聞，普京被軍事政變推翻了，普京逝世了，普京又當爸爸了？

當普京再次露面時表示，如果生活沒有點流言蜚語會顯得枯燥。

普京為什麼會微笑？

圖片版權 AFP/getty Image caption 和狗兒一道在雪地裏「撒野」讓普京開心。

普京也是人，跟我們普通人一樣，在感到快樂時身體會產生內啡肽。這種神經元信號於是被傳送到面目肌肉，形成微笑。

那到底是什麼讓普京微笑呢？也許是和狗兒一道在雪地裏"撒野吧"。

普京想侵略烏克蘭？

普京已經這樣做了，並在這一過程中兼併了克里米亞。

當然，官方的說法是俄國軍隊並沒有在2014年進入東烏克蘭的其他地區。但俄國承認那裏的"志願者們"幫助了親俄羅斯的反叛者。

但除了俄國之外，幾乎全世界都認為軍事行動是受到俄國政府的支持。

俄國出軍烏克蘭的背景是，當時親普京的烏克蘭領導人亞努科維奇被罷黜下台。它將導致烏克蘭更親歐盟而不是依賴俄羅斯。

支持敘利亞？

圖片版權 Getty Images Image caption 普京支持阿薩德政權。

從戰略意義上來說，敘利亞對俄國非常重要。俄國在敘利亞有兩個軍事基地。

同時，阿薩德政府多年來一直是俄國的重要盟友。敘利亞內戰在2011年爆發時，俄國支持阿薩德政權，但直到2015年9月俄國才介入敘利亞衝突。

俄國參與敘利亞可以起到兩個目的：它可以保證阿薩德政權；同時允許俄國在國際事務中有所作為，確保美國無法在該地區達到自己的目的。

普京有兒子嗎？

沒有。但廣為人知的是普京有兩個女兒：卡捷琳娜（前舞蹈家，在莫斯科國立大學工作）和瑪麗亞（據信在內分泌領域工作）。

除此之外，人們對普京的兩個女兒所知不多。但根據路透社在2015年的一項調查發現，卡捷琳娜和她的丈夫極端富有。

普京說英語嗎？

是的。普京英語說得很流利。普京發言人說過，如果翻譯翻得不得當，普京甚至會糾正他們。

普京喜歡特朗普嗎？

圖片版權 AFP/getty Image caption 只有普京才知道這個問題的真正答案。

這個問題非常有意思。

13名俄羅斯人，其中包括一名普京的前副手，被指干涉美國2016年大選被判有罪。

他們的目的是希望特朗普能夠當選，但這是否意味著普京實際上喜歡特朗普呢？這個問題的答案恐怕只有普京自己才知曉了。

普京真的偷了超級碗戒指嗎？

雖然這個問題聽起來挺奇怪的，但其實它是有出處的。

2005年，新英格蘭愛國者隊的老闆克拉夫特在拜訪聖彼得堡時受到普京的接見。

當時，克拉夫特說，他把這枚戒指作為禮物交給普京，這枚戒指上鑲有124克拉的鑽石，是為了紀念該隊贏得超級碗冠軍特製的。

但是在2013年，他改口說普京接過戒指直接裝進自己的口袋就走開了。

一個星期後，普京說如果該枚戒指對克拉夫特和他的團隊價值如此寶貴，他會讓人再打造一枚新戒指。

禁止用普京為原型的各種圖片與模仿？

圖片版權 Getty Images Image caption 俄國司法部宣佈這幅圖片以及不同的演繹版本屬"極端主義材料"。普京腦門上的字是停止同性戀恐懼症。

這一禁令是2015年報道出來的，但實際上它不是一項嚴格禁令，更是一個勸告和告誡。

去年，俄國司法部宣佈這幅圖片以及不同的演繹版本屬"極端主義材料"，也就是說不能拿普京形像開玩笑。