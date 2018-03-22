北方白犀牛「絶種」了 下一個是誰？

圖片版權 Tim Flach Image caption 蘇丹，地球上最後一頭雄性北方白犀牛，2018年3月19日辭世。這是2016年英國攝影師Tim Flach為它拍的肖像。

蘇丹走了。2018年3月19日，獸醫在肯尼亞的自然保護區為它實施安樂死。

2014年秋冬時節，跟它做伴的兄弟死了。那以後，蘇丹一直是地球上最後一頭雄性北方白犀牛，孤單地活著。

嚴格說來，蘇丹之死標誌著這個亞物種距離滅絶僅一步之遙。它的女兒和孫女還活著，但沒有生育能力；家族裏所有的公牛都已死絶。

野生物種保護機構把這種情況叫做"功能性絶種"。蘇丹生前所屬的北方白犀牛亞種群是延續香火的唯一希望，現在只能依靠IVF人工受精；而且只能從另一個相近物種，南方百犀牛群裏找代孕母親。

世界自然基金會（WWF）的觀察，北方白犀牛絶種之後，下一個很可能是小頭鼠海豚（vaquita）和小獨角犀牛（爪哇犀牛，Javan rhino）。

它們都屬於「極危」物種。

圖片版權 EPA Image caption 兩頭僅剩的雌北白犀，Najin（左）和 Fatu（右）生活在內羅畢附近的奧·佩傑塔自然保護區，也有武裝保鏢。它們的角被鋸掉，以減少因此喪命的風險。

蘇丹的一生

蘇丹是在肯尼亞的保護區裏被獸醫實施安樂死的。

它生前舉世聞名，因為它獨一無二，種群的獨根。2009年前它一度移居捷克，在德武爾克拉洛維野生動物園做客。之後回歸非洲故鄉，在肯尼亞的奧·佩傑塔自然保護區定居。

犀牛的45歲，相當於人類的90歲。

蘇丹近些年體弱多病，健康狀況逐日惡化，肌肉和骨骼退化，皮膚大面積受傷。雖然看護團隊盡力護理，療傷，治病，仍舊回天乏術。

它生前的最後24小時已經無法站立。

你的器材不支持播放多媒體材料 地球上最後一頭雄性北方白犀牛去世

北方白犀牛怎麼了？

北方白犀和南方白犀是白犀牛的兩個亞種。白犀又名方吻犀，是現存5種犀牛中個頭最大的，僅次於大象。

蘇丹和它的北方白犀族群主要在非洲東部和中部的烏干達和尼羅河上游徜徉，南方白犀牛的地盤在南部非洲。

它們生性溫和，食草。每天的日常包括覓食進食，佔半天時間；休息，佔三分之一時間；其他時間用來閒逛、發呆、玩，或者到泥漿裏泡著。

其實白犀的顏色並不比黑犀白多少，但體態龐大，出生時體重40-65公斤，成年時可長到3000多公斤；另外，它們的嘴也寬大。

從社會關係來看，白犀牛群居，一群可以有十幾頭犀牛，主要是母牛和每頭母白犀帶著的未成年公白犀。成年公白犀基本是獨居。交配時公、母白犀牛會在一起2、3天或幾周。

母白犀懷孕16-18周後產子，每胎一子；寶寶斷奶的時間從2個月到1年不等。

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圖片版權 AFP Image caption 2016年，蘇丹43歲，垂垂老矣，卻還會發脾氣。

偷獵是北方白犀牛滅絶的主要原因之一。

它們被偷獵者盯上，是因為頭上的的角；據信犀牛角是一種中醫藥成分，在也門被用來做匕首手柄。

蘇丹的兄弟姐妹們曾經分佈在烏干達、中非共和國、蘇丹和乍得，在上個世紀七、八十年代的偷獵狂潮中被斬盡殺絶。

進入21世紀，在剛果民主共和國境內倖存的幾十頭北方白犀牛遭獵殺，無一倖免。

2008年，世界野生基金會宣佈北方白犀牛在野外已經滅絶。

圖片版權 WWF Image caption 現在有大約10萬隻婆羅洲猩猩

瀕危或無危怎麼定？

目前世界上有5583個物種或亞種被列入極危"紅色名錄"，即瀕臨絶種的危急程度極嚴峻，包括蘇門答臘犀牛、黑犀牛、婆羅洲猩猩、阿穆爾豹（遠東豹）。

國際自然保護聯盟（IUCN）的"紅皮書"1963年開始編製，把植物、哺乳動物、禽鳥、兩棲動物和海洋生物按照生存風險程度分成七等：滅絶（extinct）、極危（critically endandered） 、瀕危（endangered）、易危（vulnerable）、無危（least concern）。

2016年11月，國際自然保護聯盟估計地球上僅存大約30隻小頭鼠海豚，10年之內很可能絶種。

圖片版權 WWF Image caption 阿穆爾豹，又叫遠東豹，主要在俄羅斯東部的冰天雪地裏出沒。

雖然向IUCN提供數據的機構採用多種收集、計算、分析方式來獲得盡可能凖確地數字，關於瀕危物種的估計數據始終不乏爭議。

在估算陸地哺乳動物數量時，野生動物保護機構通常採用多種數據收集方式，包括用衛星定位跟蹤（GPS）儀和偽裝的特製相機，記錄動物殺戮痕跡、糞便、足印、樹幹上的擦痕等。

這些信息和其他因素，包括獵物數量、特定地區生態環境對特定物種的承受力等，綜合起來分析，然後得出估計數值。

圖片版權 WWF Image caption 小頭鼠海豚這個物種是1958年被發現的，現在僅存30頭左右。

這些數字是不斷變化的。不光是動物的數量，物種數量也在逐年變化，有新的物種被發現，也有現存物種消失。

由此可見"紅皮書"編製和更新之艱巨。甚至有人說，一些物種可能在被發現之前就滅絶了。

在對野生動物的瀕危程度分類排序時，還需考慮若干其他因素。

比如種群的棲息地是局限在一個地區還是地域分佈較廣、生殖繁衍週期長短、受到哪些天敵和大自然的威脅、棲息地受到的威脅程度，以及遺傳基因的多樣性。

一個物種只在一個地區生活，繁殖週期較長，即使還剩500頭，它的瀕危程度也高於分佈地區更廣、繁殖週期較短的另一個只剩300頭動物的物種。

熱帶雨林裏的物種可能在世界其他地方找不到，因此面臨的絶種威脅就可能大於其他生存範圍更廣的物種。