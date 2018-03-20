圖片版權 Getty Images Image caption 《慾望都市》中米蘭達的扮演者辛西雅·尼克松一直在紐約居住。

美劇《慾望都市》（Sex and the City，又譯《色慾都市》、《慾望城市》）出演者辛西雅·尼克松（Cynthia Nixon）宣佈，決定競選紐約州長。

尼克松在這部HBO電視劇中飾演米蘭達·霍布斯（Miranda Hobbs）一角，如今她計劃與現任紐約州長安德魯·庫默（Andrew Cuomo）競爭民主黨黨內提名。

這位51歲的自由派活動家周一在推特上宣佈了這一決定。一直以來都有消息稱她要競選，但她從未擔任過任何公職。

辛西雅·尼克松是誰？

她於1998年-2004年間在《慾望都市》中扮演一名女強人律師，並憑借這個角色在2004年獲得一座艾美獎獎杯。

當時為她頒獎的是另一位電視明星——唐納德·特朗普（Donald Trump），不過近來她對特朗普的決策頗有微詞。

2012年，尼克松與妻子瑪麗諾尼（Christine Marinoni）步入婚姻殿堂。

瑪麗諾尼一直是一個LGBTQ群體支持者，此前一直為民主黨人紐約市長白思豪（Bill de Blasio）工作，一個月前辭職。她與尼克松都曾為白思豪競選市長時提供資金支持。

她的政綱是什麼?

在周一宣佈競選的視頻中，這位演員說道：「我愛紐約。我從未想過在其他地方生活，但有些事必須要改變了。」

她在視頻中提到了幾個重點關注領域。

圖片版權 AFP Image caption 尼克松2012年與妻子瑪麗諾尼步入婚姻殿堂。

「我們想要讓政府在醫療、停止大規模監禁、改善破敗的地鐵系統上再次發揮作用」，她說。「我們受夠了那些比起選民更關心頭條和權力的政客，現在不能再像以前一樣了。」

她長期支持紐約提高教育質量，她在視頻中亦提到，「我以自己畢業於公立學校為傲」，「更是以自己的孩子進入公立學校學習為傲。我所擁有的機會是大部分現在的孩子沒有得到的。我們的官員令人失望。」

她說，「我們是全美國最不平等的州，我們有最不可思議的財富，同時還有極度的貧困。」

圖片版權 Getty Images Image caption 2004年艾美獎頒獎禮上，尼克松從特朗普手中接過獎杯。

一月她曾為CNN撰文表示，「如果我們從特朗普執政第一年學到了什麼，那就是不會有騎兵前來拯救我們。」

她表示，「我們就是自己的騎兵。2018年我們每個人必須盡一切努力將政府奪回自己手中。如果我們想要改變，我們必須要自己動手爭取。」

她有勝算嗎？

如果成功，尼克松將成為紐約第一位女性州長，同時也是第一位公開自己同性取向的州長。她的競選團隊將她定位為取代中間派州長庫默的進步派代表。

60歲的紐約現任州長庫默也在競爭自己的第三個任期，他同時還被不少人看作2020年總統候選人的有力人選。

圖片版權 Reuters Image caption 現任紐約州長庫默在民調中領先尼克松。

但庫默可能在左翼選民中遭遇挫折。2014年庫莫爭取連任時就曾受到名不見經傳的大學教授迪巧（Zephyr Teachout）的頑強挑戰，定位為自由派民主黨人的迪巧贏得了近34%的選票，庫默得票率為62%。

尼克松宣佈參選前，紐約錫耶納學院（The Siena College）的一項民調顯示，庫默民意支持率為66%，尼克松為19%，庫默同時還領先另外兩名共和黨參選人。

而在11月選舉前，紐約奧爾巴尼州議會大廈的腐敗指控可能會再被提起。庫默的密友及前幕僚波可可（Joseph Percoco）上周因腐敗指控被定罪，儘管庫默本人沒有被指控，但他的名字在庭上多次被提及。

參選公職的美國明星

不少美國影視明星都有積極參與政治的經歷。最為華語圈熟知的莫過於美國前總統里根（Ronald Reagan）與加州前州長施瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普在電視節目《學徒》中有一標誌性手勢：「你被解僱了」。

里根於1937年簽約華納兄弟公司，出演過50多部影片，且多在「B級影片」中擔任英雄類主角。後在擔任好萊塢演員公會主席時開始參與政治，並分別於1966年、1974年成功當選加利福尼亞州州長，其後又在1980年與1984年以共和黨候選人身份兩度當選美國總統。

施瓦辛格最著名的電影角色便是電影《終結者》系列中的機器人形像。2003年，加州舉行彈劾公投，施瓦辛格參選並成功當選，2006年他再次參選並成功獲得連任，2011年任期期滿後卸任。

此外，現任美國總統特朗普也曾在電視節目《學徒》（The Apprentice，又譯《飛黃騰達》）中擔任主持人及監製。