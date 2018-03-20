圖片版權 AFP Image caption 撤離俄羅斯外交官的車輛離開俄羅斯駐倫敦使館

俄羅斯外交官和家屬開始離開英國。俄羅斯前間諜斯克里帕爾和他的女兒在英國中毒事件發生後，英國首相認為俄羅斯要對毒殺事件負責，23名俄羅斯外交官被驅逐。

今天許多搬家車輛和撤離被驅逐俄羅斯外交官及其家屬的外交車輛離開了俄羅斯在倫敦的大使館。俄羅斯使館說俄羅斯外交官和他們的家屬約80人今天離開倫敦。

莫斯科否認俄羅斯同英國索爾茲伯里發生的毒殺事件有關，並且驅逐了23名英國外交官作為報復。今天（周二）晚些時候，英國將決定如何對俄羅斯作出進一步制裁。

反對黨領袖質疑

圖片版權 AFP Image caption 俄羅斯使館人員同被驅逐的外交人員揮手告別，與此同時英國首相特里莎·梅在主持國家安全委員會會議，討論如何對俄羅斯採取進一步制裁措施。

英國反對黨領袖科爾賓要求向俄羅斯提供中毒事件中名為Novichok的神經毒劑樣品，給俄羅斯一個進行檢驗的機會。英國工黨領袖科爾賓說，在毒殺和制裁行動後，英國仍然要和俄羅斯保持"牢固的"聯繫。

科爾賓敦促人們等待禁止化學武器組織（OPCW）的評估結果，然後再下結論。他說"所有人都指責俄羅斯，顯然俄羅斯最初製造了這種材料。顯然武器來自俄羅斯。我認為俄羅斯要負責，但是對於這些神經毒劑來自哪裏的問題，卻並沒有絶對確定答案。"

但是英國所有政黨的議員都認為俄羅斯對前間諜發動了攻擊，令俄羅斯前雙面間諜斯克里帕爾和他的女兒受神經毒劑毒害。不過科爾賓則要求按照國際法通過適當渠道進行調查得出結論。

科爾賓說自己就人權問題挑戰俄羅斯總統普京，但這並不妨礙要和普京繼續打交道。他說英國和俄羅斯必須保持聯繫。

科爾賓早先曾經警告說不要在掌握充分證據前匆忙下結論，他因此招致保守黨和自己工黨內部成員的批評。

進一步制裁俄羅斯

俄羅斯針對英國驅逐外交官的制裁做出反應，周六驅逐了23名英國外交官，並且關閉了莫斯科的英國文化協會。

周二在撤離俄羅斯外交官的車輛離開俄羅斯駐倫敦使館的時候，英國首相特里莎·梅在主持國家安全委員會會議，討論如何對俄羅斯採取進一步制裁措施。

Image caption BBC時政節目討論工黨領袖科爾賓的不同立場，BBC被指對科爾賓的圖片做了加工

英國工黨前內閣部長Andrew Adonis呼籲英國政府驅逐俄羅斯駐倫敦大使 亞歷山大·雅科文科，並且說雅科文科是"劣質的宣傳特工"。

周一英國首相特里莎·梅反駁了普京關於俄羅斯沒有參與毒殺事件的說法。特里莎·梅講話前，英國外交大臣約翰遜再次指責俄羅斯撒謊，並且在"每日電訊報"撰文說對斯克里帕爾使用神經毒劑經過"蓄謀"。

他認為"顯然武器的俄羅斯特性旨在發出信號，也就是對那些在普京治下壓迫日益嚴重的俄羅斯想發出不同聲音的人（發出警告）。"

"信號很明確：我們會找到你，會殺死你，雖然我們否認自己有責任，但同時讓世界知道背後是俄羅斯。"

周一歐洲委員會發表聲明支持英國的立場，即俄羅斯聯邦很可能為3月4日發生的中毒事件負責。歐洲委員會表示對中毒事件"震驚"，並敦促莫斯科迅速做出回應。

莫斯科認為歐盟在俄羅斯前情報官員斯克里帕爾和他的女兒中毒事件上的立場過於"匆忙，充滿猜測，而且沒有證據"。莫斯科表示並沒有儲存那種名為Novichok的神經毒劑。

斯克里帕爾

俄羅斯前情報官員斯克里帕爾和他的女兒本月初被發現談到在英國索爾茲伯里街頭的長椅上，官方調查認為他們成為神經毒劑毒殺的目標。不過英國警方警告說，調查可能會持續數月。

圖片版權 REX/Shutterstock Image caption 謝爾蓋和女兒尤利婭·斯克里帕爾。斯克里帕爾被捕後供認從變節到被捕的九年期間從外國情報機構得到超過十萬美元的報酬。

斯克里帕爾曾經是俄羅斯情報總局（GRU）的特工，2004年12月在莫斯科被捕。俄羅斯調查發現，他在1995年變節後同英國駐莫斯科的外交官員和軍情六處（MI6）特工見面傳遞俄羅斯的機密。

斯克里帕爾被捕後供認從變節到被捕的九年期間從外國情報機構得到超過十萬美元的報酬。俄羅斯《消息報》報道，外國情報組織利用斯克里帕爾提供的資料，監視多名俄國聯邦安全局派駐歐洲國家的特工，後來更成功把他們驅逐出境。

斯克里帕爾最後因"間諜叛國罪"被判囚13年。美國和俄羅斯2010年達成協議進行交換被捕間諜後，英國堅持把斯克里帕爾列入間諜交換名單。斯克里帕爾到達西方後，最後獲安置在英國。

斯克里帕爾偶爾為軍情六處和軍事學院作顧問。他的家人指他多年來均保持警覺，因為他仍然認為俄國情報部門和前同事都可能"隨時對付他"。