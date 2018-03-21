「臉書」個人用戶數據被濫用？「劍橋分析」在全球有何影響

圖片版權 Getty Images Image caption "劍橋分析"公司已暫停首席執行官亞力山大·尼克斯（Alexander Nix）的職務

美國聯邦貿易委員會據報正在調查社交媒體巨頭臉書（Facebook），臉書公司匯集的5000萬用戶的個人數據被指遭英國一家政治諮詢公司"劍橋分析"（Cambridge Analytica）濫用。

"劍橋分析"公司正面臨是否利用個人數據影響美國2016年總統大選和英國脫歐公投的調查。

"劍橋分析"究竟是一家什麼樣的公司？該公司網站吹噓曾在世界五大洲支持並開展過逾100場活動，其涵蓋範圍遠遠超出英國和美國。

"劍橋分析"公司已暫停首席執行官亞力山大·尼克斯（Alexander Nix）的職務。英國電視台第四頻道（Channel 4）周一（3月19日）播出了該台一名記者對尼克斯進行臥底採訪時秘密拍攝的視頻畫面。尼克斯在視頻中舉例說明了該公司怎樣通過耍花招來影響選舉，比如對候選人進行抹黑，或施以圈套或誘惑等手段。

這家總部位於英國的公司否認有任何不當行為。"劍橋分析"在世界各地有眾多的活動記錄，下面我們來看看有哪些：

圖片版權 PA Image caption "劍橋分析"公司首席執行官尼克斯被第4頻道電視台的臥底記者拍攝

歐洲

"劍橋分析"公司管理人員在第四頻道電視台播出的視頻節目中表示，"劍橋分析"公司及其母公司"戰略通訊實驗室"曾參與過世界各地舉行的200多場選舉活動，其中包括捷克共和國。

公司主管馬克·特恩布爾表示，"我們剛利用一個機構在東歐國家運作了一個非常、非常成功的項目，甚至沒有人知道他們曾經在那裏"。

"劍橋分析"公司網站還表示，該公司代表"曾在上世紀80年代獲得成功的復興政黨"參與了2012年意大利政治競選活動。

"在動蕩的意大利政壇，'劍橋分析'公司的改革建議使該黨的表現超出了最初的預期"。

但"戰略通訊實驗室"的作用則可以追溯到更遠。它聲稱曾在2014年幫助烏克蘭展開顏色革命，使親西方總統維克多·尤先科（Viktor Yushenchenko）掌權。

"戰略通訊實驗室"網站發佈的一篇舊文說，"'戰略通訊實驗室'成功維護了聯盟的凝聚力，確保了來之不易的勝利"。

"戰略通訊實驗室"最近表示，烏克蘭政府聘請它提供"本地化的宣傳活動"，幫助烏克蘭方面在東部衝突中奪回對頓涅茨克的控制權。

該公司說，"最終項目報告已交給烏克蘭總統。這份報告在今後的國家決策中將起到關鍵作用"。

圖片版權 Getty Images Image caption "戰略通訊實驗室"表示，在烏克蘭東部衝突期間，它曾受僱展開"侵蝕和削弱"頓涅茨克的反政府組織。

肯尼亞

"劍橋分析"公司曾兩次用於幫助肯尼亞總統烏胡魯·肯雅塔（Uhuru Kenyatta）獲得選舉勝利，先是在2013年，後來是在2017年。

該公司官網聲稱可以幫助該國展開深入調查，挖掘可以推動選民行動的問題。

但"劍橋分析"公司主管特恩布爾對英國第四頻道電視台表示，實際上，他們所做的事情遠不止這些。

特恩布爾表示，"我們將整個政黨兩次重組，為其寫政綱，進行研究、分析和信息傳遞工作。我想，我們還撰寫了所有的講演稿，我們安排了整個活動，包括每個候選人的各個層面"。

肯雅塔領導的"朱比利黨"則淡化了"劍橋分析"公司的影響，稱該黨利用"劍橋分析"的母公司，也就是"戰略通訊實驗室"，幫助打造品牌。

但是，肯尼亞主要的反對派聯盟"國家超級聯盟"呼籲對事件展開全面調查。

肯尼亞"國家超級聯盟"官員諾曼·馬加亞對BBC表示，"這是一個明顯想通過宣傳手段顛覆人民意願的犯罪企業"。

圖片版權 Getty Images Image caption "劍橋分析"公司主管特恩布爾說，該公司控制了肯尼亞總統肯雅塔去年參選活動的「各個層面」。

墨西哥

"劍橋分析"公司透露，2017年7月，該公司與墨西哥和哥倫比亞的一款名為Pig.gi的手機應用程序合作，用戶可免費使用這個手機應用程序，作為交換，用戶得觀看廣告和接受調查。

據彭博社報道，該公司希望利用這個手機應用程序所採集到的數據，幫助墨西哥2018年7月總統選舉中的一位候選人。

"劍橋分析"公司業務發展副總裁布列塔尼·凱撒（Brittany Kaiser）說："這個國家有著巨大的機會，找到對人們來說很重要的問題，並使人們行動起來投票。"

另外， "劍橋分析"公司墨西哥主管阿麗爾·卡羅（Arielle Dale Karro）據報10月份在臉書上為在該國生活的外國人發佈了一則廣告。

據美國新聞網站BuzzFeed報道，該招聘廣告尋找有興趣成為墨西哥八個州當中，其中一個州競選經理的人，但申請人得"有相當的從政經歷"。

"劍橋分析"公司後來否認卡羅女士在為該公司從事任何政治工作。亞力山大·尼克斯也表示，"'劍橋分析'公司在墨西哥沒有為任何政黨工作"。

圖片版權 Reuters Image caption "劍橋分析"公司前僱員韋利說，該公司製造了假新聞。

巴西

"劍橋分析"公司據報正為在今年晚些時候將參與"巴西總統選舉的客戶進行打探"。

據彭博社報道，"劍橋分析"公司和一家與巴西諮詢公司合作的CA Ponte公司，"已與三位潛在候選人的代表進行了接觸"。

該公司合伙人董事安德列·托雷塔對媒體表示，有兩個總統競選團隊已與他進行接觸，但還沒有與任何一方達成協議。

印度

"劍橋分析"公司屬於"戰略通訊實驗室"集團印度分支的一部分，該集團提供包括"政治競選管理"等多種服務。

該公司列出的印度兩大主要客戶包括執政的印度人民黨和國大黨。

"劍橋分析"公司副總裁希曼舒·夏爾馬在其公開的社交平台"領英"中稱，該公司已"成功運作針對印度人民黨的四次競選活動"。

夏爾馬在當中提到了令納倫德拉·莫迪總理掌權的2014年大選。

但國大黨對BBC表示，該黨從未使用"戰略通訊實驗室"或其任何的關聯公司，因為它有自己的數據分析團隊。

圖片版權 Reuters Image caption 圖為亞力山大·尼克斯（中）抵達位於倫敦市中心的"劍橋分析"公司辦公地點。

馬來西亞

在英國第四頻道電視台播出的臥底調查報道中，馬來西亞被列為"劍橋分析"公司運營的國家之一。

馬來西亞反對黨成員現在呼籲總理納吉布·拉扎克公開他是否在2013年大選中僱用過該公司。

反對黨成員萬塞弗爾發表聲明說，"總理納吉布·拉扎克必須解釋他是否使用『劍橋分析』公司來操縱選民，以及他是否在即將舉行的選舉中使用不道德的操縱技巧"。

納吉布總理否認僱用該公司，但其網站表示，"劍橋分析"公司支持該黨，通過"針對性的消息傳播活動來突顯他們自2008年以來的學校改進情況"。