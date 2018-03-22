美中貿易戰一觸即發 英國表態站在規則一邊

圖片版權 Getty Images Image caption 「我們理解國際上大家對鋼鐵產能過剩的擔憂，英國也有同樣的擔憂。」

美國媒體報道，美國總統特朗普最早將於本周向中國每年徵收600億美元的進口商品關稅。作為美國政治上的盟友，中英「黃金十年」的伙伴，英國選擇站在規則一邊。

國際貿易大臣福克斯（Liam Fox）對BBC中文表示：「我們理解國際上大家對鋼鐵產能過剩的擔憂，英國也有同樣的擔憂。但我不認為世界超級大國對鋼鐵產能過剩的問題的回應是以『國家安全』為由徵收關稅。」

福克斯表示，過去十年，全球貿易出現不健康發展的跡象，貿易壁壘正在重建。美國總統特朗普本月9號宣佈美國將對進口鋼鐵徵收25%的關稅，對進口鋁產品徵收10%的關稅。目前美國、加拿大和墨西哥三國正重談北美自由貿易協定，特朗普表示加拿大和墨西哥將暫時被豁免相關關稅。

特朗普的協議只粗略提及中國，但鋼鐵貿易始終是中美貿易的「心病」和「痛點」。美國指責中國鋼鐵傾銷，讓美國失去就業機會，甚至威脅國家安全。

福克斯說解決問題最好的辦法是多邊談判。他提到七國集團（G7）峰會有不錯的成效。2016年的峰會上，世界範圍內的12個鋼鐵聯盟要求G7抵制中國鋼鐵。

中國回應稱「不要無理取鬧」 。中國外交部發言人華春瑩表示，中國鋼鐵出口總量中只有7.6%是對歐出口，歐盟鋼鐵進口總量只有14%來自中國。把歐洲鋼鐵行業困境歸咎於中國顯然說不通。

如果中美或將開始一場貿易戰，福克斯表示，英國是世界貿易組織(WTO)的堅實擁護者，英國站在國際貿易體系一邊。即站在規則一邊：任何針對鋼鐵產能過剩的舉動都應在WTO框架內進行。

你的器材不支持播放多媒體材料 福克斯大臣：英國支持「有規矩」的國際貿易體系。

幫中小企業走出去

作為美國政治上的盟友，對於美國即將對中國的600億關稅，英國在與中國的「中英黃金十年」的蜜月期裏選擇了站在規則一邊。脫歐之後，英國更需要同中國做生意。但同歐盟第一大經濟體德國相比，英國還有很多功課要做。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國是中國在歐盟內第二大貿易伙伴，中國是英國在歐盟外第二大貿易伙伴。圖為特里莎•梅2016年會見習近平。

據英國稅務與海關總署（H.M. Revenue and Customs）的數據，2017年1-9月，英國與中國的雙邊貨物貿易額為536.2億美元，下降3.5%。而同期中德雙邊貿易額為1324.3億美元，增長10.0%。

其中，英國對中國出口156.8億美元，增加11.3%，佔英國出口總額的4.8%。

即使出口有所增加，但英國國內的中小企業，並不願走出去。福克斯承認這點。並對BBC中文說，為了給中小企業提供便利，英國政府專門成立了國際貿易部，來加強與非歐洲國家，如中印等國之間的貿易關係。

為了幫助中小企業走出去，英國還簡化企業申請貿易融資（Trade Finance）的手續。去年秋天，中小企業想申請該資金，需要填42頁申請表再寄到國際貿易部等待審批。

貿易融資是指銀行對進口商或出口商提供的與進出口貿易結算相關的短期融資或信用便利。

英國將融資權力賦予英國五大銀行後，福克斯說：「企業在幾分鐘之內就知道自己符不符合條件。」而資金在60天內就可到位。

2017年，英國79%的出口貿易融資流向了中小企業。福克斯介紹說，未來還將給予中小企業更多優惠和便利。