一個女人的自述：性交疼痛不是我的錯

圖片版權 ARTURO TORRES Image caption 不痛的日子真好！

那是一年前，一個寒冷的冬日，英國女演員艾米麗·佛朗西斯在廣播中聽到一則故事，令她心痛、感動到落淚。

艾米莉說，"聽克麗絲塔講述自己的經歷，我非常難過，傷心。她陰道的問題幾乎毀掉了她的生活。和男友分手，抑鬱……感覺真是悲劇。"

克麗絲塔·威爾森是美國舊金山的時裝造型師。艾米莉當時收聽的廣播節目是，克麗絲塔向BBC的"巾幗百名"專題講述自己的故事：她患有難以忍受的性交疼痛。

從確診到治療，漫長的一段路程。期間，她忍受無數誤解。

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克麗斯塔的經歷

克麗絲塔12歲時第一次用衛生栓（棉條），放進去，陰唇、陰道刺痛，如同著了火一樣。之後許多年，就連坐著、或者做平常的事情，有時腿間也也會出現那種"著火"的感覺。她說，如果觸摸自己的陰唇，痛感更加強烈。成年後有性生活，感覺像被帶鋸齒的刀子割肉一樣痛。

忍受多年後，到了20多歲，克麗絲塔總算有足夠的勇氣去看醫生。

檢查後，醫生說她看上去一切正常，痛，一定是心理因素造成的。因此，克麗絲塔就去看心理醫師，心理醫師也這麼說。

日子一天天過去，年紀一點點長大，克麗絲塔的痛越來越難以忍受。她說，"20多歲時，我認識了一個非常棒的男孩子，我們相愛，在海邊一棟小屋安了家。"

"廚房裏有天窗，很大的餐桌，還有鋼琴，我們會在這里約朋友開派對。完美的日子，就像我做夢夢到過的一樣美好。我們開始談論婚事……但是，永遠有那麼一個'但是'。"

"每次性生活都非常、非常痛，劇痛。我只能什麼都不想，想辦法讓自己靈魂出竅；或者，只能喝到大醉才可以忍受。和很愛我的男朋友這樣在一起，簡直太糟糕了。他無法接受。"

最後，克麗絲塔和男朋友分手了。她說，"這是我最痛苦的經歷，我的心都碎了。"

身體的疼痛影響的並不僅僅是克麗絲塔的愛情，也讓她抑鬱，工作中無法集中精力，和父母的關係也受到影響。心理醫師說她的痛或許和父母虔誠信教有關，所以，克麗絲塔開始責怪父母。

八年過去了，克麗絲塔一共看了20個不同的醫生，才總算找到一位專家。專家說，她患的是先天性神經增生性前庭麻痛。意思是，她陰道口的神經末梢比正常人多，多30倍！醫生說，可以手術治療。

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艾米莉的憤怒

在倫敦聽收音機的艾米莉被這個故事深深打動，她決定和克麗絲塔聯繫。艾米莉說，"我很憤怒，那麼長的時間、那麼多的人都說克麗絲塔的問題全是自己想像出來的！"

"現代醫學很發達，為什麼？為什麼這麼簡單的一個毛病給一個女孩子的人生帶來如此大的破壞？"

隨後幾個月，艾米莉和克麗絲塔通過越洋電話深入交談。艾米莉決定，一定要更多了解克麗絲塔的病痛。

艾米莉發現，儘管克麗絲塔的情況確實比較罕見，但是，女性患陰部疼痛並不罕見。陰部疼痛指的是，如果陰唇部位被觸摸或者擠壓，立刻就會出現持久痛感。

研究發現，在美國，最多可能有16%的女性一生中某個階段會患上陰部疼痛。在英國，沒有官方的統計數字。

艾米莉說，"想一想，許多女人只能忍著痛去過性生活，太可怕了。我們查閲的研究都顯示，部分原因是女人自己不知道如何談論這個問題，或者，她們認了，忍著。"

艾米莉還希望引起人們對另外一個方面的關注：為什麼那麼多醫生說性交疼痛是心理問題。

艾米莉詢問了她認識的幾名醫生，其中一個從來沒有聽說過陰部疼痛症，其它幾位醫生說，聽說過，但是，病因、診斷、治療等都沒有受過太多的正式培訓。

這也證實了艾米莉從BBC廣播節目中聽到的調查報告，醫學界對男性生殖器的了解非常充分，但是對女性的卻知之甚少。如果研究人員希望專題研究女性的性快感、性障礙，通常會拿不到資金。

後來，艾米莉將克麗絲塔的故事寫進了一部話劇，主題是女人、性和互聯網。艾米莉說，"我們認為，

女人和男人都應該能夠享受到快樂、無痛的性生活。這是人類生活最基本的一部分。"

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克麗斯塔的治療

克麗絲塔讀了劇本，她說，自己的故事成為話劇的靈感，很榮幸。不過，話劇中沒有講述她後來的經歷。

克麗絲塔做了手術。醫生把她陰道口處的一層皮膚切掉，替換成從身體其它部分取來的健康細胞。手術後用了幾個月的時間，克麗絲塔才痊癒。

最終，她做好了再去嘗試性生活的凖備。但是，新問題又來了：她沒有男朋友！

經過考慮，克麗絲塔決定採取務實的辦法。她說，"我給好朋友打電話，直接說，'過來吧，我們試一試！'"

今生第一次，克麗絲塔享受到無痛性生活。

"我簡直不敢相信。我太高興了，欣喜若狂！我還哭了。性，各種各樣強烈的感情，太美好了！"

後來，克麗絲塔又結交了男朋友，"真開心，我們像10幾歲的青少年一樣，不管在哪兒都做愛。"

不過最終，克麗絲塔意識到，美滿的性生活可能掩蓋了兩人關係中的其它問題。後來，她和男朋友分手。

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克麗斯塔的希望

克麗絲塔說，現在還在思考和摸索，性，對於她到底意味著什麼。她說，

"這從所有各個層面改變了我的生活。我不用再忍受疼痛了，我又可以相信自己了。"

至於艾米莉的話劇，克麗絲塔說，「希望能給人帶來啟示，希望所有其他女人都不用再忍受我那樣的掙扎。」

"我最、最希望看到的是，遇到同樣麻煩的女生認識到，你的問題是有名字的，不是什麼神秘的、瞎想出來的，是真實的。"

"我希望所有的女人都知道，性交疼痛不是你的錯，你也不是唯一的。"