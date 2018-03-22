只有拋棄臉書才能保護個人數據嗎？

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近日，劍橋分析公司被指控濫用5000萬臉書用戶數據再次引發討論，社交網絡上的信息是如何被分享、與誰分享的？

美國聯邦貿易委員會據報正在調查臉書，劍橋分析公司也面臨是否利用個人數據影響美國2016年總統大選和英國脫歐公投的調查。臉書創始人扎克伯格已經承認「犯錯」，並在接受媒體採訪時表示「十分抱歉」。

數據對臉書而言是石油，這是能將廣告商帶到平台，然後賺錢的東西。

毫無疑問，臉書能夠建立詳盡、複雜的用戶檔案，包括他們的喜好、生活方式和政治傾向。

更大的問題是，它與其他人分享什麼內容？用戶怎樣才能重新掌控他們的信息？

圖片版權 Getty Images Image caption 劍橋分析公司首席執行官亞歷山大·尼克斯稱，他們使用了「臉書調查」的數據

臉書測試藏著什麼秘密？

我們都見過這樣的測試，可以測IQ、性格，或者告訴你，如果你是一名迷人的演員，你看起來如何。

劍橋分析公司就是被指控利用一個名為「這是你的數碼生活」的臉書測試獲取了百萬人的數據。

許多這樣的測試都保證，你的數據是安全的。

這些遊戲和測試旨在吸引用戶，但是它們通常只是大量信息收集的前台，而臉書的條款允許這麼做。

隱私倡導組織電子前線基金會（Electronic Frontier Foundation）稱，這些測試收集數據的方式反映了「臉書那時的服務條款和API的結構」。

臉書已經改變了條款來減少第三方可以收集的信息，尤其是阻止他們獲取用戶的好友數據。

目前尚不清楚該公司究竟掌握了哪些信息，目前這已由英國信息官辦公室（Information Commissioner's Office）調查。

用戶們能如何保護自己信息？

登錄臉書，進入到應用程序設置界面

點擊應用程序、網站和插件下的修改按鈕

禁用平台

這意味著你不能在臉書上訪問第三方網站，如果這一步太過分了，也有一個方法，可以仍然訪問但是限制應用程序獲取個人信息。

登錄臉書的應用程序設置界面

取消勾選所有你不想應用程序訪問的類別，包括個人簡歷、生日、家庭、宗教觀點，你是否在線，還有你時間線上的帖文、活動和興趣等。

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也有一些其他的建議。

「在產品服務頁面，永遠不要點'讚'，如果你想玩那些遊戲和測試，不要通過臉書登錄，直接去他們的網站，」東安格利亞大學法學院信息科技、知識產權和媒體法講師貝納爾說。

「用臉書登錄很方便，但這樣做，會讓程序的開發者獲取臉書個人資料中的一系列信息，」他補充說。

還有什麼其他方式能保護臉書數據？

貝納爾認為，確實只有一種方法能夠確保你的數據完全私隱，「離開臉書」。

「只有用戶開始離開時，臉書才有動力保護用戶，目前它沒有什麼動力改變，」他對BBC說。

並不是只有他在呼籲。劍橋分析公司醜聞曝光後，#刪除臉書的標籤已經在推特上流行起來。

但是，貝納爾承認，不會有太多人離開臉書，尤其是那些視臉書為"他們生活基礎設施的一部分"的人。

什麼數據被儲存了？

圖片版權 Getty Images Image caption 施雷姆斯

根據現行數據保護規定，用戶可以向單個公司提出請求，來看看他們有其多少信息。

奧地利隱私權倡導者施雷姆斯（Max Schrems）2011年向臉書提交請求後，臉書給了他一張存有1200個文件的CD。

他發現，臉書記錄了他用來訪問該網站的所有機器的IP地址、完整的消息和聊天記錄、他的位置，甚至那些他認為已經刪掉的東西，如信息、狀態更新和留言板帖子。

但是目前臉書與第三方分享信息變得更加廣泛，提出這樣的要求更困難了。

正如貝納爾所說：「當你不知道問誰時，你如何尋找你的數據？」

隨著歐洲引入《一般數據保護條例》（GDPR），今年夏天這個情況可能改變，這部條例旨在讓用戶更方便地收回數據控制權。

對不遵守這些要求的大公司威脅罰款，讓他們更會分享這些信息，這些信息必須「以清晰易讀的形式」提供給用戶。

數據能保存多久？

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歐洲的數據保護法律建議，公司只應「保留所需時間」的用戶數據，但對此的解釋可以非常靈活。

以臉書為例，這意味著只要發佈帖子的人不刪除它，它就會一直在網上。

你可以刪除歷史數據嗎？

用戶可以刪除它們的賬戶，理論上來說會刪除他們以前的所有帖文，但是臉書鼓勵那些想要暫時脫離社交網絡的人停用賬戶，以防他們想要回歸。

而且，必須要記住的事，有關你的大量信息仍將留在平台上，你朋友的帖文中就有。

《一般數據保護條例》的一大改變是用戶被遺忘權。這些改變後，理論上來說，將更容易抹掉你的社交網絡或其他在線歷史。