中美貿易戰開打 引全球股市震蕩
- 2018年 3月 23日
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北京時間3月23日凌晨，美國總統特朗普對中國開出一筆巨額貿易＂罰單＂：將對從中國進口的價值高達600億美元的商品徵稅。根據白宮新聞稿，美國將對航空航天、信息通信技術、機械等產品加收25%的關稅。
消息公布後，歐洲股市收盤大跌，泛歐斯托克600指數收跌1.64%，而且各板塊在交易結束時均大幅下跌。同時，法國CAC 40指數下跌1.59%，德國DAX指數收盤下跌1.81%。
受此影響，美國股市也承受巨大壓力，道瓊斯工業平均指數已經下跌724點（2.93%）。
中國市場也反應劇烈。3月23日早盤，A股大幅低開，滬指開盤下跌2.78%，報3172.77點；深成指下跌3.37%，報10511.16點；中小板指報7203.99點，跌幅3.50%；創業板指報1751.74點，跌幅3.60%。
香港恆生指數則開盤大跌1140.82點，跌幅3.67%，報29930.23點，其中騰訊控股跌幅7.83%。
日本、韓國股市開盤普遍下跌。日經指數開盤跌超過2%，並且一度跌超3.5%。韓國股市則開盤重挫，跌幅超過2%。