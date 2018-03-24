BBC中文本周推薦：你不容錯過的七個故事

這是2018年的第十二周。本周，一些重要人物登上了重要的位置，中國「兩會」在北京閉幕，一些新上任的領導人正式亮相，普京也再次當選俄羅斯總統；一場沒有硝煙的戰爭正悄然打響，中美貿易戰一觸即發；一些精彩的人離開了我們，世間再無狂人李敖。

剛剛過去的一周，BBC中文發表過這些作品，受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 習近平全票當選國家主席 王岐山以一票反對當選國家副主席

圖片版權 AFP Image caption 習近平與新當選的國家副主席王岐山握手。

久違的飄雪中，北京迎來一場沒有懸念的投票。習近平和王岐山作為唯一候選人，當選中國國家主席和副主席，外界對王岐山的去向猜測，也終於被落實。未來很長時間，他們會是這個龐大國家的首腦。我們的記者在北京見證這次注定會被記入歷史的兩會，為你回顧王岐山的政治家之路。

2. 劉鶴出任副總理 重塑中國經濟氣質的"掃地僧"

圖片版權 Reuters

他是「紅二代」，是哈佛碩士，是習近平背後的重要智囊。幾十年前他和習近平識於微時，而直到5年前某天，習近平指著身邊的他，對美國國家安全顧問說，這是劉鶴，他對我非常重要，讓世界關注到他。他在美國過留學，又在國家機構工作過，他重視市場經濟，又強調黨的領導。他會怎樣重塑中國的經濟氣質？我們回溯他的生平，梳理他的思想，訪問學者，試圖回答這個問題。

3. 被"白眼事件"帶出的中國海外"偽媒體"

圖片版權 Weibo Image caption 張慧君在記者會上自稱「全美電視台執行台長」

在修憲爭議、新領導人等嚴肅話題之間，這兩位身穿紅衣和藍衣的女記者從鏡頭中走出，成了「兩會」的熱議話題。藍衣記者用幾個白眼，讓世界開始關注她身旁的紅衣記者和她所代表的機構。我們以此為起點，為你揭開中國外宣政策下「假外媒」的冰山一角。

4. 貿易戰來勢洶洶 特朗普宣佈對華加徵600億關稅

圖片版權 AFP

特朗普宣佈對中國進口商品徵收約600億美元的關稅，中國駐美國大使崔天凱回應說，「我們一定會反擊，我們會報復。」 隨後各方輪番表態，白宮、貿易代表、中國外交部、企業，各自下場混戰，全球股市大跌。已經發生的事情都在本文，而事情還沒有結束。

5. 綠卡和中國戶口二選一？戶籍新規引海外華人網絡恐慌

圖片版權 CNS Image caption 為了方便台灣旅客跨境遊，中國大陸當局會簽發外表與一般護照無異的臨時護照。（資料圖片）

上海公安局發佈的一條戶口管理規定，引發「海外華人、綠卡擁有者，將被強制註銷中國戶口！」的網絡消息迅速流傳。「國籍」、「戶口」、「定居」、「入籍」、「綠卡」，到底用不用註銷？繞暈了嗎？我們幫你梳理一下。

6. 四大兵法：大獨裁者終身制指南

Image caption 左起：卡扎菲，希特勒，烏干達總統伊迪·阿明

這個數字也許比你想像的大：此刻受獨裁者統治的人，佔世界人口近一半。獨裁者特點之一是：長期掌權。至少是長期，最好是終身。他們之所以能做到，因為有自己的「兵法秘籍」。我們研究大獨裁者們，帶你一窺這本兵法，其中一條可能是：被人民起義推翻的獨裁者寥寥無幾。

7. 台灣"狂人"李敖離世 文學政治不羈路任後人評點

圖片版權 James Soong's Office

這是一個告別狂人的時代。縱橫兩岸文壇與政界的李敖，自小天生反骨，常常語出驚人，一度鋃鐺入獄，老年突然從政。與台灣政治氛圍格格不入，卻漸漸風靡中國大陸。而直到他死去，留下是非爭議，予後人評說。陳文茜說∶「這個世界不配擁有他」。我們用文章講述他一生的故事，因為三言兩語道不清他的複雜。