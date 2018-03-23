法國南部超市發生槍擊案1死 有人質被劫持
- 2018年 3月 23日
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法國南部特雷布斯鎮(Trebes)一家超市發生槍擊事件，有人質被劫持。法國檢方稱，槍手宣稱自己效忠極端組織"伊斯蘭國"。
事件發生於當地時間周五（23日）上午11點左右，嫌犯男子進入超市後傳出槍響。
警方說，在超市現場有一人被打死。另有報道說，已經造成兩人喪生。
當局在出事地段部署了數百名警察，周邊地段已經被封鎖。
自2015年以來，法國遭受數起恐怖襲擊事件，一直處於高度戒備狀態。
首都巴黎2015年11月發生連環恐怖襲擊事件，槍手在多處以機槍掃射或引爆自殺式炸彈，造成130多人死亡、逾350人受傷，極端組織「伊斯蘭國」（IS）承認責任。