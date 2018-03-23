受中國壓力 越南再次叫停南海石油項目

圖片版權 AFP Image caption 越南及其鄰國與中國在南海主權上存在爭議。

BBC了解到，由於受到中國壓力，越南一年內已經第二次取消南海重要石油項目。

一位業內消息靈通人士表示，該國政府全資控股的越南國家油氣集團（PetroVietnam）已向西班牙能源公司雷普索爾（Repsol）提出，要求暫停一處靠近南海東南海岸的項目。雷普索爾及其合作伙伴可能會因此損失高達2億美元的投資。

此前相關商業鑽探的凖備已進入最後階段，因此這一消息有些出乎意料。

中國可能將此視為重大勝利。越南的決定似乎表明，美國近期在南海的炫耀武力之舉並沒有改變越南的戰略考量。

美國航空母艦卡爾文森號及其護航艦隊本月早些時候曾高調訪問越南峴港。

你的器材不支持播放多媒體材料 卡爾文森號訪越南 BBC記者登艦

「巨大開銷」

越南自2009年起便一直尋求推進Ca Rong Do油氣資源項目。作為項目的一部分，鑽井平台Ensco 8504計劃於周四從新加坡出發，前往鑽探地點。

該鑽探地點位於南海，所在區域被越南稱為07/03區塊。根據雷普索爾當地子公司此前估測，這一區域蘊含4500萬桶石油以及1720億立方英尺天然氣。

雷普索爾已於馬來西亞國有公司雲升（Yinson）簽訂合約，未來十年雲升會為鑽探提供一艘浮式生產儲卸油（FPSO）船，估計花費超過10億美元。

此外為在鑽探現場提供服務，雷普索爾已委托美國工程公司Keppel FloaTEC建造一生產平台，預計為此花費數千萬美元。

圖片版權 AFP Image caption 2014年中國在中越爭議海域進行鑽探活動，導致兩國一度緊張對峙。

根據該消息靈通人士信息，雷普索爾及其伙伴穆巴達拉石油公司（Mubadala Petroleum）與越南國家油氣集團可能會損失約2億美元。雷普索爾及相關公司尚未就最新進展回應BBC問詢。

這是雷普索爾第二次被要求暫停鑽探。這一區域靠近136/03區塊，去年7月雷普索爾在該區塊的鑽探活動也被越南政府叫停。

有報道稱，中國當時威脅攻擊位於萬安灘（Vanguard Bank）的越南哨所，導致越南下令暫停該項目。

2017年7月有報告顯示，為避免與中國發生衝突，越共中央總書記阮富仲及國防部長吳春歷堅持要求停止在136/03區塊的鑽探活動。這次情況可能也與之相同。

過去這一地區有人認為，憑借特朗普對中國更加強硬的態度和美國海軍在南海更有魄力的姿態，東南亞各國在維護自身海洋權利問題上可以有更大的政治空間。而特朗普去年訪問越南時與越南領導人的對話似乎也表明，兩國政府在一同抵抗來自中國的壓力。

該地區其他國家同樣熱衷於開發海上石油和天然氣儲備。

中國一直在向馬來西亞、文萊與菲律賓施壓，要求三國在一些聯合國海洋法公約（UNCLOS）允許獨自開發的地區作出讓步，容許「共同開發」。目前所有東南亞國家均抵制住了這股壓力。

越南選擇獨自開發，因此招致了中國的軍事威脅，現在又引來外界對越南海上發展潛力的擔憂。

接下來，埃克森美孚（Exxon Mobil）藍鯨天然氣項目的命運將會引來眾多猜測。不過這一項目位於越南中部附近，靠近陸地，因此可能並不會惹怒中國。