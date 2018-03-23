莫斯科郊外的夢想：俄共也讓資本家入黨

圖片版權 AFP Image caption 和《鋼鐵是怎樣煉成的》小說主人公同名的俄羅斯共產黨在他候選人3月11日在選前集會上對選民致意。保爾·格魯季寧的"列寧農場"似乎是中國的"紅色億元村"南街村的俄羅斯翻版。

俄羅斯共產黨總統候選人管理的"列寧農場"因為員工福利優越被稱為"社會主義花園"，在今年俄羅斯選舉中格魯季寧作為俄羅斯共產黨候選人參選並獲得了12%的選票。這位和《鋼鐵是怎樣煉成的》小說中的主人公同名的農場主保爾（Pavel Grudinin）以身作則，在俄共中實踐了「允許資本家入黨」。

保爾·格魯季寧的"列寧農場"有點像中國的"紅色億元村"南街村和被稱作"社會主義新農村旗幟"的江蘇省的華西村。江蘇省的華西村在七十年代末改革開放中拒絶搞"聯產承包責任制"，堅持統一管理經濟生產，統一發放福利，成為經濟總量達數百億元的企業。河南省的南街村年產億萬，以號稱堅持毛澤東思想而聞名。南街村領導人一直聲稱以毛澤東思想的集體主義為理念，制定了建設"共產主義小社會"的目標。

格魯季寧位於莫斯科郊外的列寧國營農場或合作農場也是個似乎讓過去蘇聯夢想成真的企業。這個生產草莓和其他蔬菜水果，每年營業額約900萬美元的農場的員工的工資是俄羅斯全國平均工資的兩倍，他們的子女在新建的幼兒園和中學裏得到免費教育。 合作農場的成功及其對社會負責的政策成了任該農場負責人長達22年，俄羅斯共產黨總統選舉候選人保爾·格魯季寧手中的一張王牌。

在今年的俄羅斯總統大選中格魯季寧代表俄羅斯聯邦共產黨參選受到廣泛關注。一些人說這是為了讓格魯季寧取代73歲健康不佳的久加諾夫，他們讚揚格魯季寧的商業履歷，說他讓"社會主義奏效"，他可能會利用共產黨的平台踐行"中國模式"，即加大發展俄羅斯的私有企業。

圖片版權 xinhua Image caption 小說《鋼鐵是怎樣煉成的》裏面的保爾為老一代中國讀者熟知

敢批評普京

格魯季寧在被選為共產黨候選人之前已經擁有大量網絡追隨者。長期以來格魯季寧一直是俄羅斯當局的批評者。他在通常舉行的政治活動中的一些講話中指責當局打擊腐敗不力，沒有改善公路狀況等，這些講話都吸引來成千上萬的評論。

而且格魯季寧似乎並不忌憚批評最高領導人。在總統競選活動中格魯季寧在西伯利亞城市伊爾庫茨克對選民說："誰說（腐敗）不能遏制？"

"（腐敗能夠被控制）只要總統從自己和他的朋友開始，如果那些人及其子女停止接受工作機會，不變成國企的高級經理，成功的銀行家和投資家。"

格魯季寧對訪問其農場的媒體說："當局總是批評反對派，說他們沒有什麼可奉獻的。"他還主張"按照我們經營公司的方式發展俄羅斯，這就是個公正的問題"，"免費教育，免費醫療，幫助年輕家庭而且為人們提供改善自己，在社會中發展的可能。"

雖然作為企業家的格魯季寧被選作共產黨候選人可能有些不倫不類，但是他的商業眼光似乎被許多共產黨員看好。

圖片版權 FARM WEBSITE SCREENSHOT Image caption 格魯季寧位於莫斯科郊外的列寧農場主要生產草莓，蔬菜和水果，似乎成為讓過去蘇聯夢想成真的企業。

在克里姆林宮附近舉行的紀念斯大林逝世65週年的活動上，70歲的老共產黨員基茲涅佐夫說"我不反對市場，應該允許商業機構和國家競爭，創造增長。那就是格魯季寧的解決辦法，沒有人能像他那樣。"

但是智庫卡內基中心的記者安德烈·帕爾切夫認為，如果沒有克里姆林宮的允許，格魯季寧就不會被選作候選人。帕爾切夫說，"為什麼允許他參選？是為了促進投票率。他是個新人，會讓更多選民感興趣並且參加投票。"

「資本家代表」

2017年12月23日在俄共第17次代表大會上格魯季寧被提名為俄羅斯聯邦共產黨的總統候選人，但他作為俄共總統候選人並不被某些俄羅斯左翼政界人士看好，主要原因是他的商人背景。他們認為他是"資產階級"的代表。

格魯季寧1982年大學畢業後被分配到列寧農場工作，在戈爾巴喬夫1990年"公開化"改革過程中進入農場管理層。在改革中他把國營農場變成了股份公司。

圖片版權 xinhua Image caption 被稱作"社會主義新農村建設的一面旗幟"的江蘇省的華西村在七十年代末改革開放中拒絶搞"聯產承包責任制"，堅持統一管理經濟生產，統一發放福利，成為經濟總量達數百億元的企業。

蘇聯解體後，中央管理和財政系統消失導致大部分集體農場無法運營。而靠近城市的農場更具步艱難，因為農場職工國有財產私有化股份更容易被城市開發商和投機者買走。

那時候格魯季寧再次實行重組，把農場變成了封閉的聯合股份公司，防止農場股份公開交易，與此同時仍然按照集體所有制農場的方式管理農場。

接下來格魯季寧出售了5.6公頃土地 ( 農場總共有1447公頃土地)換取現金償清了以前管理層遺留的大部分債務。被出售的土地被用來修建公路樞紐，將 Kashira公路同莫斯科環城公路連接，讓農場有了直接進入莫斯科市場的通道。

但是那次土地出售也引起了爭議，格魯季寧以每平方米5,200美元的價格把土地賣給了地產大亨阿拉茲•阿格拉羅夫(Araz Agalarov)的公司Crocus 國際，但莫斯科環線內的土地價格當時是每平方米10萬美元。傳聞說，是阿格拉羅夫幫助格魯季寧鞏固了權力。他的公司利用那裏的土地修建了購物和休閒中心。

地產大亨阿格拉羅夫的公司Crocus集團獲得特朗普公司的許可負責莫斯科舉行的環球小姐選美比賽。有媒體報道他曾經是俄羅斯總統普京和特朗普的中間人，後來阿格拉羅夫父子被捲入特裏普競選總統團隊的所謂"通俄門"指稱。

不義之財？

Image caption 有媒體報道地產大亨阿格拉羅夫曾經是俄羅斯總統普京和特朗普的中間人，後來他們父子被捲入特裏普競選總統團隊的所謂"通俄門"指稱。

1991年葉利欽發佈政令讓蘇聯解體後集體農場的僱員每人有權獲得15英畝的土地，因此許多農場僱員說格魯季寧沒有權力出售農場的土地。當他們的農場變成聯合股份公司的時候，員工的土地份額轉換成了股份。有些人說他們從來沒有同意出售土地的安排。

格魯季寧曾經提出讓他們買回土地，價格是每一百平方米1500美元，超出大部分工人的支付能力。許多人說那是他們自己的土地，不應該讓他們出錢購買本來屬於自己的土地。

1995年他們的農場為526個股東擁有，但是封閉的股份公司只允許最多50個持股人，這就意味著公司股權要大幅度集中。現在這個農場為40人擁有，而42的股權屬於格魯季寧。

2017年，列寧農場的收入為40億盧布(710萬美元)。根據中央選舉委員會，格魯季寧在過去6年的年平均收入為2600萬盧布（46萬美元）。不過在2018年1月底，報道透露格魯季寧在奧地利和瑞士擁有海外帳戶，一些報道說帳戶資金達到75億盧布（1.32億美元）。

中央選舉委員會還宣佈他們發現了在格魯季寧13個不同的帳戶中發現了100萬美元和13公斤黃金。但是格魯季寧說那些銀行並沒有更新帳戶信息，所以導致檢查結果不準確，許多帳戶是空置，或從未使用過。

俄羅斯媒體還報道說在西班牙一座價值100萬美元的別墅屬於格魯季寧或他的兒子。格魯季寧最初否認擁有那座別墅，但後來承認他的兒子同那座別墅"有關"。

左翼政黨"俄羅斯共產主義者"的領導人和總統候選人蘇拉伊金（Maxim Suraykin）說，格魯季寧在2015年申報的利息收入就高達7.52億盧布，你能想像他多富有嗎？另外他還是農場主，農場價值超過數十億盧布，他是真正的億萬富翁。

"社會主義花園"

俄羅斯聯邦共產黨在過去二十多年的選舉中都由該黨領袖久加諾夫作為候選人參選，這次格魯季寧作為"社會主義市場大亨"成了共產黨候選人， 有人說這是步妙棋，有人說是個失誤。

圖片版權 EPA Image caption 普京3月19日在選舉投票後在克里姆林宮接見所有總統選舉候選人

無論如何，1999年後列寧農場一直名列俄羅斯農業企業300強，是俄羅斯最大的草莓生產企業。農場還出產並且加工梨，蘋果，牛奶。因為隨蘇聯解體而消失的農場生活方式一直在列寧農場得到保留，因此那裏被稱作"社會主義花園"。

該農場股東決定，農場工人不再得到股息分紅，所有利潤用於改善工資待遇和社會福利。無論僱傭身份，所有人（目前是5000人）都享有免費教育，體育訓練，醫療保健，免費午餐。農場還為僱員支付一半公寓費用，另外一半在15年內給員工提供無息貸款讓他們分期支付。

農場員工的平均工資是每月74,000 盧布(1,300美元) ，為全國平均水平的三倍。參加過戰爭的退伍軍人每年在勝利日得到75,000盧布的獎金。農場有自己巨大的遊樂設施，還有類似巴伐利亞新天鵝堡那樣的城堡，對所有兒童免費開放。

但是農場農忙季節僱用外來的臨時工，其中包括無證移民，未成年人和老年人，據說他們的工資平均只有每月1-1.5萬盧布（250美元），遠低於平均月工資的水平。

格魯季寧的"社會主義花園"類似堅持平均主義的中國江蘇省的華西村與河南省的南街村。江蘇省的華西村的原村黨委書記為吳仁寶，村支書職位後來由他兒子接任。據中國媒體報道說，吳仁寶四個兒子可以支配的可用資金佔華西村總量的90.7% 。

南街村居民有保證的就業，每月領取固定工資，還免費享受糧食及副食等生活用品，免費享受住房、上學、醫療等方面福利。不過據中國媒體2008年報道，南街村產業的產權也經歷了類似格魯季寧對列寧農場改制的過程。

中國媒體報道說，南街村早在2004年就經歷了從集體制轉為私有的過程，南街村支書王宏斌等各級負責人佔有南街村全部產業產權的60%，王宏斌本人也是位和格魯季寧一樣的億萬富豪。

"骯髒的選舉"

圖片版權 AFP Image caption 有人說格魯季寧參選可能是克里姆林宮的布局，即通過他這位新人吸引更多投票，但同時又不會對普京構成威脅。

2018年俄羅斯大選中格魯季寧取代73歲健康不佳的久加諾夫成為俄羅斯聯邦共產黨的候選人，有分析說俄共希望走中國式的"社會主義市場經濟"道路。但也有人認為，非職業政客的格魯季寧只是個"棄子"候選人，因為本次選舉是蘇聯解體後共產黨人最不看好的一次，俄共希望格魯季寧參選以及遭受慘敗，能夠讓共產黨領袖久加諾夫的遺產不受過多負面影響。

還有人說格魯季寧參選可能是克里姆林宮的布局，即通過他這位新人吸引更多投票，但同時又不會對普京構成威脅。就在格魯季寧登上全國政治舞台後不久，俄羅斯國家民調機構認為格魯季寧會得到7%多一點的選票，可能成為第二個最受歡迎的候選人。

但是格魯季寧在選舉中出人意料地得到了12%的選票，這似乎令克里姆林宮的政治操盤手感到意外。卡內基中心的帕爾切夫說，"很可能是克里姆林宮認為格魯季寧爭取到了他們希望得到的選民，分流了本來應該投給普京的選票。"

於是這使格魯季寧成為國家媒體攻擊的目標。一般媒體對於其他總統候選人的報道都呈中性或積極態度，但是關於格魯季寧在海外擁有房產和財富的指稱上了晚間新聞節目。

俄羅斯現任總統普京在本次大選中得到了壓倒性的76.65%的選票。格魯季寧在3月19日選舉結果產生後在記者會上說：

"我要馬上說我絶對相信現任總統已經獲勝。我絶對相信他取得了勝利。但是官員和當局，包括媒體在競選期間的所作所為讓我不得不說，這是骯髒的選舉。選舉沒有達到國際標凖。"