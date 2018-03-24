俄國間諜：被毒殺間諜曾請求普京允許他返鄉

圖片版權 EPA Image caption 身著防化服裝的英國警方調查人員將前間諜謝爾蓋·斯克里帕爾和女兒尤利婭被發現昏迷的一個餐館外長凳移走檢查。

在英國被毒殺的俄國前特工斯克里帕爾的一個朋友告訴英國廣播公司BBC說，他曾寫信給俄國總統普京請求允許他返回故鄉。

蒂默什科夫說，他的老同學斯克里帕爾兩年前打電話給他，否認自己是"叛徒"，並要求"徹底的寬恕"。但克里姆林宮否認曾收到這樣一封來信。

謝爾蓋·斯克里帕爾曾是俄羅斯軍情部門上校，2006年他因"叛國罪"被俄方判刑入獄13年，但4年後獲得寬恕，並在2010年的一次間諜交換活動中獲釋來到英國，隨後在英國索爾茲伯里定居。

3月4日，受英國庇護的前"雙面間諜"謝爾蓋·斯克里帕爾和女兒尤利婭，被發現昏迷在英國索爾茲伯里一個餐館外路邊長凳上，目前仍在醫院接受搶救。

老同學

蒂默什科夫說，斯克里帕爾被定"叛國罪"後，他的老同學們都不再和他聯繫，認為他背叛了祖國。

但斯克里帕爾到英國定居後，蒂默什科夫和他的女兒尤利婭通過臉書網頁聯繫上並找到他。2012年，兩位老同學通了半個小時的電話。

蒂默什科夫說，斯克里帕爾否認自己是"叛徒"，因為"他當年起誓效忠的社會主義祖國是蘇聯，不是俄國"。

蒂默什科夫說，斯克里帕爾後悔成為"雙面間諜"，因為這讓他的生活陷入"一團亂麻"。

蒂默什科夫說，斯克里帕爾要求獲准返回俄國，因為他想去看自己的母親，兄弟和其他親戚。

但克里姆林宮否認收到過斯克里帕爾的來信。

英俄交惡

俄國駐英國大使奇若夫在毒殺事件發生後，接受BBC的採訪，否認俄國與毒殺事件有關。奇若夫在接受採訪時暗示，被神經毒劑毒殺斯克里帕爾父女的地點離英國軍方波爾頓鎮的一個化學實驗室很近。

波爾頓鎮的化學實驗室的負責人則對BBC說，該實驗室保安嚴密，它裏面的任何神經毒劑不可能與斯克里帕爾父女毒殺案有任何關聯。俄國人的暗示沒有根據。

圖片版權 Getty Images Image caption 波爾頓鎮的化學實驗室的負責人則對BBC說，該實驗室保安嚴密，它裏面的任何神經毒劑不可能與斯克里帕爾父女毒殺案有任何關聯。俄國人的暗示沒有根據。

毒殺案發生後，英國首相認為俄國要為此負責，下令驅逐了23名俄國駐英外交官。

莫斯科否認俄羅斯同上述毒殺事件有關，也隨後驅逐了23名英國外交官作為報復。