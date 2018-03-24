現場：美國「生命大遊行」呼喚嚴控槍支 全球八百城市呼應

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美國首都華盛頓成千上萬市民周六（3月24日）上街遊行，要求收緊槍支管控，世界上800左右的城市當天也出現同一主題的聲援 遊行，包括紐約、洛杉磯、英國倫敦、澳大利亞悉尼等。

佛羅里達州帕克蘭市發生槍擊案的學校的學生參加了華盛頓的「為我們的生命遊行」（March For Our Lives） 。上個月發生的槍擊案造成17人喪生。

演藝界名星克魯尼（George Clooney）和卡達珊（Kim Kardashian）等也出現在遊行隊伍裏。

圖片版權 Getty Images Image caption 帕克蘭校園槍擊案倖存者之一，學生艾瑪·岡薩雷斯（Emma Gonzalez）在華盛頓大遊行集會上的講話令人動容。她逐一念出被槍殺的17名學生的名字，然後沉默了6分20秒。

圖片版權 Getty Images Image caption 華盛頓「為我們的生命遊行」，示威者的標語上寫著「胳膊是用來擁抱的」、「學校是學習場所，不能封鎖」、」給教師配筆，不是槍「等口號。

圖片版權 Reuters Image caption 據估計多達50萬人參加3月24日華盛頓的 「為我們的生命大遊行」

圖片版權 Reuters Image caption 華盛頓「為我們的生命遊行」，標語牌上列出了歷年來幾次校園槍擊案的死亡人數，還有一個牌子上寫著「保護孩子，別保護槍」。

圖片版權 Getty Images Image caption 弗吉尼亞州的中學生趕到華盛頓參加反槍支遊行。

圖片版權 Reuters Image caption 身穿電視劇中人物的示威者，舉著的牌子從左至右：「為什麼對子宮的管控比槍支更嚴（指反墮胎）」、「該保護的是孩子，不是槍支」、「還以為你們支持保護生命」、「校園裏不該有恐懼」

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圖片版權 Reuters Image caption 要保護的是孩子，不是槍支

美國紐約

圖片版權 Reuters Image caption 紐約民眾舉以往校園槍擊案受害師生的肖像和生平介紹參加「為我們的生命遊行」活動

英國倫敦

圖片版權 Reuters Image caption 紐約民眾舉以往校園槍擊案受害師生的肖像和生平介紹參加「為我們的生命遊行」活動

德國柏林

圖片版權 Getty Images Image caption 德國柏林民眾示威聲援美國反槍支大遊行

法國巴黎

圖片版權 EPA Image caption 法國巴黎聲援華盛頓「為我們的生命大遊行」，一名婦女高舉「要保護的是孩子，不是槍支」的標語牌。

圖片版權 EPA Image caption 法國巴黎的聲援行動。埃菲爾鐵塔和凱旋門聚集的示威人群呼籲嚴控槍支，「把軟弱無能的政客選下台」。

巴西聖保羅