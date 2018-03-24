現場：美國「生命大遊行」呼喚嚴控槍支 全球八百城市呼應
- 2018年 3月 24日
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美國首都華盛頓成千上萬市民周六（3月24日）上街遊行，要求收緊槍支管控，世界上800左右的城市當天也出現同一主題的聲援 遊行，包括紐約、洛杉磯、英國倫敦、澳大利亞悉尼等。
佛羅里達州帕克蘭市發生槍擊案的學校的學生參加了華盛頓的「為我們的生命遊行」（March For Our Lives） 。上個月發生的槍擊案造成17人喪生。
演藝界名星克魯尼（George Clooney）和卡達珊（Kim Kardashian）等也出現在遊行隊伍裏。