圖片版權 Reuters Image caption 丹尼爾斯在CBS皇牌時事節目上爆料指控特朗普。

聲稱曾與美國總統特朗普有性關係的美國成人片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）表示，她曾被威脅，要求對此事保持沉默。

她對哥倫比亞廣播公司（CBS）稱，2011年，一名男子曾在拉斯維加斯的一個停車場接近她。

據稱，這名陌生人對她說「別打擾特朗普」，然後看了看她年幼的女兒說：「如果她的母親發生了什麼事，那就不好了。」

特朗普強烈否認與丹尼爾斯有婚外情。

特朗普的律師團對正在索賠2000萬美元，稱丹尼爾斯違反了2016年總統大選前簽署的一項保密協議。丹尼爾斯稱協議無效。

丹尼爾斯的本名是斯蒂芬妮·克利福德（Stephanie Clifford）。她稱，在2006年7月加利福利亞太浩湖舉辦一場名人高爾夫球賽期間，在一家酒店與特朗普發生過一次性關係。而特朗普在2005年已與梅拉尼婭（Melania Trump）結婚。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普律師團隊正向丹尼爾斯索賠。

丹尼爾斯究竟說了什麼？

她在周日（3月25日）晚間播放的CBS《60分鐘》節目上表示，她答應將自己的故事告訴一家雜誌後，一名男子在停車場接近了她。

「我當時在停車場，和我年幼的女兒去上健身課，」她說。

「一個男人走過來對我說，『別打擾特朗普，忘掉這個事』，然後他靠過來看著我的女兒說，『這是個漂亮的小姑娘，如果她的母親發生了什麼事，那就不好了』。然後他走了。」

特朗普暫未回應最新指控。

他這周末在佛羅里達州度假山莊海湖莊園（Mar-a-Lago），但在《60分鐘》採訪播出前返回白宮。

然而，一名白宮發言人稱，特朗普的夫人梅拉尼婭仍在佛羅里達。

2006年據稱發生了什麼？

丹尼爾斯對哥倫比亞廣播公司稱，她與特朗普的唯一一次發生性關係發生在他邀請她去酒店套房晚餐後。

丹尼爾斯稱，特朗普先給她看了一本封面是他的雜誌，她開玩笑地用它打了特朗普的屁股。

「他轉過身來，把他的褲子拉下了一點，你知道（他）穿著內褲，然我打了他幾下，」她說。

丹尼爾斯說，雖然她未被特朗普吸引，但她曾與他發生性關係，「我沒有說不，我不是一名受害者」。

她說，特朗普曾暗示她也許能上他的真人秀節目《學徒》(The Apprentice；港譯《飛黃騰達》)。丹尼爾斯以為此事是「一次商業交易」。

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普周日從佛羅里達州的私人莊園回到白宮。

錢是怎麼回事？

丹尼爾斯對CBS稱，因為擔心家人的安全，她收下了特朗普個人律師的「封口費」。

她此前說，2016年大選前，律師科恩（Michael Cohen）曾給她13萬美元，要求她對婚外情保持沉默。

今年2月，科恩證實他曾私下給丹尼爾斯錢，但並未說給錢的原因。特朗普的批評者曾指，這筆錢可能是非法的競選捐贈。

科恩上個月稱，特朗普和特朗普集團都不是交易方。據CBS報道，他也否認曾威脅丹尼爾斯。

丹尼爾斯的指控有何不同？

丹尼爾斯是指控特朗普婚外情或性侵而採取法律行動的三名女性之一。

丹尼爾斯的律師（Michael Avenatti）對BBC表示，他當事人的案子與其他人不同，因為「恐嚇的行為以及讓我的客戶沉默的手段」。

「我認為這很有問題，而且不僅對美國人民，對西方文明中的任何人來說都會感到不安，」他說，「這不是執政者應該做的事情。」