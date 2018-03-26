會開槍嗎？美國訓練民航機師持槍應對劫機者

圖片版權 Getty Images Image caption 2003年在新墨西哥州的阿特西亞訓練課上教官傳授怎麼用槍。

美國民航數以千計的機長持槍上崗，帶槍進入駕駛艙。BBC記者帶你探視這麼做的原因和受訓過程。

每年，數以百計的美國民航機師前往新墨西哥州的阿特西亞市（Artesia）參加培訓，學習新技能。

培訓總時間為5天，共56個小時。每個班最多能有48個學員。

他們都是普通的民航機師，駕駛普通民航客機：達美航空（Delta），聯合航空（United），或者西南航空（Southwest）。

不過，他們的學得並不是什麼飛機的新性能，或者航空公司新規定。他們要掌握的是如何開槍射擊劫機者。

17年前的2001年9月11日，在短短74分鐘的時間內，4架美國客機被劫持。這就是震驚世界的911事件的開始。

一年以後，美國通過了機師帶槍應對恐怖主義法案，允許在美國民航客機上工作的機師，在駕駛艙內配槍。

這些配槍的機師， 被稱為聯邦飛行安全官（Federal Flight Deck Officers)。第一期培訓班學員在2003年4月畢業。這樣的培訓班一直持續至今。

儘管如此，外界對培訓項目所知甚少。上個月，當美國就教師配槍展開討論時，總統特朗普說「很多人不明白」有些機師也是配槍的。

那麼，你搭乘的美國民航客機機師配槍的機會有多少呢？

圖片版權 Getty Images Image caption 2003年的第一堂聯邦安全飛行官培訓課

美國政府沒有透露到底有多少機師配槍，但表示「數千計的機師」參加過培訓，但是名字保密。

美國民航共有12.5萬名機師。一名美國機師向BBC說，他估計其中配槍的大約有十分之一，或者更少。

這一培訓項目並不是民航機師的必修課，而是選修課。但培訓是免費的，手槍也是免費提供，不過配槍的機師並不會因此得到更高的工資。到新墨西哥州阿特西亞市來的絶大部分機師，都是用自己的年假來受訓。

美國聯邦飛行保安局（The Federal Air Marshal Service）是負責這一培訓項目的機構。該局副局長埃里克·薩蘭德里（Eric Sarandrea）說：「我見過他們中的幾百個人。我跟他們說的第一句話是：多謝！」

薩蘭德里在「911」事件發生的當天，就在被客機撞擊的紐約世貿中心大廈附近。他說，聯邦飛行安全官的絶大部分，都像他本人一樣，曾經有軍隊服役的背景。他本人曾是美國陸軍的傘兵。

培訓課程從教師開始，然後搬到射擊場。學員們學習怎麼從坐姿到站姿射擊，而且學習怎麼預防劫機者偷走配槍。

機師們的受訓內容還包括不要離開駕駛艙。薩蘭德里說：「駕駛艙的艙門一定要上鎖，讓客機降落到地面。」他們還學習保存手槍的規定。

在駕駛艙內，機師的配槍掛在腰上。而離開駕駛艙，手槍必須裝在上鎖的盒子內。

薩蘭德里說：「機師只有在駕駛艙內才能執行機師的權威。他們不能帶著槍隨便在商場中走來走去。」

在長途客機上必須有配槍的武裝機師。參加培訓的機師畢業成為聯邦飛行安全官後，每半年還有培訓。每五年，還有為期2天的複習課程。

所有這些，都不會讓他們的工資增加一毛錢。

薩蘭德里說：「我們除了感謝他們之外，其他方面真沒有什麼可以做的。我們每五年給他們寄一張證書表示感謝。等他們退休時，我們給他們一份紀念品。」

圖片版權 Getty Images Image caption 在阿特西亞的波音727被用於培訓

自911事件之後，就沒有再出現過美國民航客機被劫持的事件，因此也就沒有聯邦飛行安全官特意用過他們的槍。不過在2008年，有一名飛行員在存放槍時不小心扣動扳機，把駕駛艙打出了一個洞。

但2001年以來，在全世界範圍內，共發生過55起劫機事件。

在美國的一些高風險航班上，如那些飛往高風險地區，或搭載特別乘客的航班上，都有武裝保安。這些保安，都最少受過4個月的培訓，在飛行過程中坐在乘客艙內。

武裝機師作為另一層安全防範，也是更為經濟便宜的防範。2013年，機師工會Alpa說，航班上配備聯邦飛行安全官僅讓聯邦政府承擔17美元的費用，而配備武裝保安的費用高達3000美元。

薩蘭德里說，航班武裝保安和聯邦飛行安全官都能發揮重要的震懾作用，阻止那些企圖再次製造911事件的劫機者。

他說：「我與世界各地的航空安全官員保持聯繫，我們認為劫機也有一個反覆的過程。在「伊斯蘭國」極端武裝、基地組織存在的情況下，航空業一直都會是風險高發區。我個人認為，對恐怖分子來說，航空業就像是皇冠上的珠寶。」

「登上航班，控制飛機，你就成為世界第一號恐怖組織。」

圖片版權 Getty Images Image caption 2003年在聯邦飛行安全官培訓中心的培訓課

據薩蘭德里了解，全世界只有美國讓機師配槍，有些國家不接受在自己的領土上有配槍的民航機師。但絶大部分國家都接受。

他說：「任何國家要有美國免簽證計劃，就需要簽署空中保安員協議。這樣一來，我們幾乎沒有遇到什麼反對意見。」

但是如果乘客反對怎麼辦？那些不希望駕駛艙裏有槍的人怎麼看？還有那些旅客擔心配槍機師的精神是否正常的怎麼辦？

「聯邦交通安全管理局的有很到位的永久性審查行動。任何人進入航空運輸業，就會持續受到審查。我們不僅僅與聯邦飛行安全官們密切合作，我們也和航空公司溝通。」

「如果有航空公司說『我們這個僱員遇到了問題』，他們知道聯邦安全飛行官都有哪些，他們會跟我們聯繫。」

「如果有任何擔心，我們就不讓他們上飛機，我們很快把武器拿走。我們動作很快，不管他們在世界上的什麼地方。」

主要的機師工會如Alpa對這樣的培訓計劃非常支持，希望政府將經費從每年2000萬美元增加到2500萬美元。現在這個培訓課程供不應求。

迪爾·卡森是一名有20多年飛行經驗的機師，也是聯邦安全飛行官協會的主席。不過，由於培訓項目的規定，他不能透露他本人是不是聯邦安全飛行官。

卡森說，這些自告奮勇參加培訓的安全飛行官，代表「我們這個國家特色中的最佳品質」。他說，訓練很周到詳細，目的是「阻嚇、最終粉碎另一次911式的襲擊「。

17年前的2001年9月11日，在短短74分鐘的時間內發生的事情，將會在很長的時間裏被人們記得。

薩蘭德里說，那仍然是讓機師們記憶猶新的事件。他們想的是「我沒凖應該保持警惕。誰知道呢。」