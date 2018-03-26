俄羅斯商場大火至少64死 大多數為兒童

圖片版權 Reuters Image caption 火災現場濃煙和高溫嚴重阻礙了救援。

俄羅斯西伯利亞中部的工業城克麥洛伏市（Kemerovo）的一購物中心周日（3月25日）發生大火，造成至少64人死亡，其中大多數為兒童。

俄羅斯官方表示，死者中有很多兒童，至少10人仍失蹤。

該國調查委員會說，這座商場的安全出口被堵塞，存在「嚴重違規問題」。

發生火災時，大樓內商店，電影院和保齡球廳擠滿了顧客。

社交媒體上發表的視頻顯示，有人從樓上窗戶跳下逃命。

調查委員會說，聽到火警後，大樓內的防火安全技術員「關掉了警報系統」。

當局說，4個人在火災發生後已經被逮捕，包括購物中心的所有人與承租店面的店長。

圖片版權 AFP Image caption 當局說，救援人員已連續17小時在現場進行救援和清理工作，火災現場濃煙和高溫嚴重阻礙了救援。

火勢已經撲滅，但是大樓屋頂坍塌，因此消防人員仍在極力排除障礙進入高樓層搶救生還者。

當局說，數以百計的救援人員已連續17小時在現場進行救援和清理工作，火災現場濃煙和高溫嚴重阻礙了救援。

據中國駐俄使館提供的消息，目前暫沒有關於中國公民傷亡的報告。由於一些遇難者和失蹤人員的信息有待進一步確認，所以尚不能最終定論。

事發城市在莫斯科東部3600公里，目前仍未知引發火災的原因。

圖片版權 Reuters Image caption 事發城市在莫斯科東部3600公里，目前仍未知引發火災的原因。

當天下午大火從該購物中心4樓燃起，而這一層有數個電影放映廳並擺放有兒童遊樂設備。

電視台播出了人們從冒著黑煙的窗戶往外跳的畫面。從建物內部也拍攝到人們在煙霧彌漫的樓梯間嘗試突破消防門往外逃生的影像。

搜救行動仍在持續中，但消防人員表示失蹤者生還概率渺茫。

許多受困的孩子求救或最後留言信息，充斥社交媒體網站，有一名女孩寫著"我們或許要向大家永別了"。

人們在社群媒體上貼出告示尋找他們的親友，政府也在附近的學校設立了緊急應變中心，前來尋找失蹤親友的民眾提供協助。

圖片版權 AFP Image caption 搜救行動仍在持續中，但消防人員表示失蹤者生還概率渺茫。

失火購物中心名叫"冬天的櫻桃"，火源位於這棟4層建築的4樓，過火面積約1500平方米。

此次火災是俄近年來發生的重大火災之一。2009年12月5日，位於彼爾姆邊疆區首府彼爾姆市一家夜總會發生火災，導致150餘人遇難。