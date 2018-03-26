俄國誓言報復美歐國家驅逐俄外交官行為

圖片版權 Getty Images Image caption 克里姆林宮表示，將對美歐驅逐俄外交官的行動做出反應。

到目前為止，據說已經有21個歐美國家與英國保持一致，共驅逐100多個俄羅斯外交和情報人員，成為歷史上最大的一次驅逐行動。

俄羅斯發誓要對這種"挑釁行為"進行報復。

美國總統特朗普周一（26日）下令驅逐60名俄羅斯外交官，其中僅在首都華盛頓就有48名俄國外交官，其他人員則在紐約的聯合國總部工作。

美國國務院在一份聲明中說："3月4日，俄羅斯使用軍用級別的神經毒氣企圖謀殺在索爾茲伯里（Salisbury）的一名英國公民和他女兒"。

聲明還表示，該襲擊是"公然違反國際法和聯合國化學武器公約"。

德國、法國、烏克蘭、加拿大以及其他一些歐洲國家也採取類似行動。

德國外交部證實，將驅逐4名俄羅斯外交官。

烏克蘭總統波羅申科表示，本著與英國、歐盟及跨大西洋盟友團結一致的原則，決定驅逐13名俄國外交人員。

圖片版權 REX/SHUTTERSTOCK Image caption 3月4日，受英國庇護的前"雙面間諜"謝爾蓋·斯克里帕爾和女兒尤利婭，被發現昏迷在英國索爾茲伯里一個餐館外路邊長凳上。

英國早先時候宣佈驅逐23名俄國外交官。美歐各國周一（26日）協調一致，紛紛驅逐俄羅斯外交官。

這些國家包括：

美國：驅逐60名俄羅斯外交官

歐盟：法國（4名）；德國（4名）；波蘭（4名）；捷克（3名）；立陶宛（3名）；丹麥（2名）；荷蘭（2名）；意大利（2名）；西班牙（2名）；愛沙尼亞（1名）；克羅地亞（1名）；芬蘭（1名）；匈牙利（1名）；拉脫維亞（1名）；羅馬尼亞（1名）；瑞典（1名）；

烏克蘭：（13名）

加拿大：（4名）

阿爾巴尼亞：（2名）

挪威：（1名）

俄羅斯反應

俄國否認任何與謝爾蓋·斯克里帕爾和女兒尤利婭有關的襲擊活動。

俄國外交部說，西方此舉證明他們繼續走"對抗之路"。

聲明說，"毫無疑問，俄國不會對這些國家不友好的行為置之不理。我們將會作出回應。"

俄國大使館已經讓俄國網民投票，建議希望關閉美國的哪一個領事館。

歐盟理事會主席圖斯克上周表示，歐盟國家領導人峰會同意倫敦的立場，即俄羅斯可能為中毒事件負責。

他說，"歐盟理事會同意英國政府，即有極大可能俄羅斯要為索爾茲伯里襲擊負責，沒有其他合理的解釋"。

3月4日，受英國庇護的前"雙面間諜"謝爾蓋·斯克里帕爾和女兒尤利婭，被發現昏迷在英國索爾茲伯里一個餐館外路邊長凳上。

目前，兩人雖然病情穩定，但仍處於危急狀態。

美國立場轉變

BBC駐美國華盛頓記者巴克勒說，美國強硬了其立場。

上周，美國總統特朗普在與俄羅斯總統普京通電話時沒有提及襲擊事件。他不聽美國官員的建議向普京贏得大選勝利表示祝賀。

但現在美國故意轉變立場也顯示，美國對俄國在美國以及其他國家的一些活動的真正擔憂。

1986年，美國時任總統里根曾驅逐80名冷戰時期的俄國外交人員。

2016年，奧巴馬政府也曾因為俄國干涉美國大選指稱而驅逐35名俄國外交官。

美國指稱俄國干擾2年前美國總統大選，以及對美國的間諜和網絡攻擊等。

美國還下令關閉俄羅斯駐西雅圖領事館。俄國在西雅圖領事館距離美國潛艇和波音基地都很近，關閉西雅圖領事館是美國擔心的具體體現。

團結一致

圖片版權 AFP Image caption 撤離俄羅斯外交官的車輛離開俄羅斯駐倫敦使館

據信，歐盟多個國家領導人決定驅逐俄羅斯外交官是上周峰會的直接結果。

歐盟理事會主席圖斯克表示，不排除在未來的幾天以及幾周內在歐盟框架內可能採取進一步的驅逐行動。

BBC外交事務記者馬庫斯認為，本次行動顯示了歐美國家非同尋常地與英國保持一致行動。尤其是在英國與歐盟就脫歐談判導致關係緊張之際。

他說，這也是自從莫斯科侵吞克里米亞以來俄國與西方國家最嚴重的外交危機。

無論俄國斯怎樣否認，但英國及其盟友明確同意，在索爾茲伯里使用軍用神經毒氣"非常有可能"是俄國斯政府所為。

圖斯克暗示，還可能會採取"額外的措施"。顯然有回應莫斯科正在考慮如何對付西方之意。

而對英國首相特里莎·梅來說，這無疑是一次重要的外交勝利。英國盟友已經用實際行動支持英國。

梅說，"普京政權侵犯了我們國土乃至更廣範圍所共享的價值觀和利益。

作為歐洲主權民主國家，英國將與歐盟以及北約肩併肩站在一道，共同面對這些威脅"。

此外，英國外相約翰遜發表推文說，"今日英國國際同盟非同小可的反應是歷史上最大一次聯合驅逐俄國情報官員的行動。它將有助於捍衛我們共同分享的安全陣線。俄國不能違反國際原則而不受懲罰"。