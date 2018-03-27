大量外交官被逐 俄羅斯重回冷戰時代？

圖片版權 Getty Images Image caption 60名俄羅斯外交官被驅逐出美國後，致使美俄緊張局勢升級。

正在上演的這出大戲加劇升級了俄羅斯與西方之間長期存在的緊張關係。本周一（3月26日），英國境內發生前俄羅斯間諜毒害案後，美國及其盟友驅逐了數十名俄羅斯外交官。

這是冷戰高峰過後最大規模的驅逐行為。現在人們擔心會出現嚴重的外交危機，甚至出現莫斯科與西方之間的關係凍結，冷戰將再次爆發的觀點開始出現。

冷戰是什麼？

這個詞描述了從1945年到1989年間美國和蘇聯的緊張關係。因為擔心核戰爭爆發，任何一方都不會與另一方直接對抗。在當時，核戰爭令人恐懼而無法思考。

相反，歷史學家認為這是兩個對立的政府體制之間的戰爭。美國和西方代表資本主義，蘇聯代表共產主義。 雙方對於如何治理國家的想法截然不同，都相信自己的系統更加優秀。引發緊張關係的一個主要原因是，他們都相信對方正試圖在世界各地擴張自己的信仰體系。

冷戰怎麼發生的？

圖片版權 NASA Image caption 美國宇航員尼爾·阿姆斯特朗在月球上。太空是冷戰時期激烈競爭的焦點。

對此沒有單一的答案，但歷史學家通常認為1945年第二次世界大戰的結束是一個關鍵的轉折點。

因為在戰爭期間，美國和蘇聯是盟友，但是這種關係是在納粹德國的共同敵人面前形成的，並未持久。

圖片版權 Getty Images Image caption 1986年美國總統里根驅逐了幾十名俄羅斯外交官。

戰爭讓歐洲分裂，雙方成為世界上最主要的大國。鑒於他們對立的信仰體系，對於如何制定戰後世界格局以及如何劃分歐洲存在著分歧。

為了爭奪霸主地位，雙方激烈競爭，導致兩個大國關係凍結。

發生了什麼？

雙方組成了主要的陣營和聯盟。美國和西方組成了北約（NATO），蘇聯與波蘭和匈牙利等東歐國家形成了華約（華沙公約組織）。

至關重要的是，雙方都擔心對方對自己造成威脅，因此他們開始迅速建造和儲存武器。

到20世紀60年代，美國和蘇聯擁有高速洲際核導彈。到20世紀70年代，雙方都開發了反彈道導彈系統來保衛自己。

1962年古巴導彈危機之後，核戰爭的威脅出現了轉向。

美國和蘇聯不直接參與而選擇支持一方的代理戰爭司空見慣。

"冷戰其實從來不冷，"利物浦約翰摩爾斯大學美國歷史高級講師馬爾科姆·克雷格（Malcolm Craig）說。

"數以百萬計的人死於代理衝突，或者超級大國積極參與並不承認本地化特徵的戰爭中。對於柬埔寨人，剛果人，朝鮮/韓國人，埃塞俄比亞人，索馬里人以及許多其他人來說，冷戰是非常非常熱門的戰爭。"

目前局勢有可比性嗎？

俄羅斯外交官最近被驅逐，當然有冷戰的影子。例如，1986年美國和蘇聯在幾個星期內兩國爭鋒相對。美國總統里根驅逐了80名俄羅斯外交官，其中五人涉嫌從事間諜活動。

在冷戰時期，前俄羅斯間諜中毒和蘇聯的行為之間也有過比較。

"蘇聯顯然確實試圖殺死他們不喜歡的人，"倫敦政經學院國際關係榮譽教授邁克爾·考克斯（Michael Cox）說， "所以俄羅斯在這方面並沒有做什麼新鮮事。"

圖片版權 Getty Images Image caption 俄羅斯與歐盟有著重要的經濟聯繫，這可能會使制裁更加有效。

但俄羅斯的這種行為的歷史比冷戰歷史還要遙遠。

"比如製造暗殺，這種策略的歷史比冷戰的歷史要深得多，"馬爾科姆·克雷格說。 "由於這種策略，我們面對新的冷戰的感覺有點不真實。"

"我們仍然擁有核武器，這仍然是一個重要的威懾力量，俄羅斯和歐盟之間的重要經濟關係重要，還有很多俄羅斯人生活在西方，"邁克爾·考克斯說。

蘇聯和現代俄羅斯之間也存在著根本性差異，這使目前的緊張局勢不那麼令人擔憂。

"俄羅斯不是蘇聯，其國際地位相當不同，"馬爾科姆·克雷格說， "它比蘇聯更加緊密地融入全球經濟體系，使其更容易受到經濟壓力的影響。"

"我無法想像普京會想要長期凍結關係和越來越多的制裁，"邁克爾·考克斯補充說。

但他警告說，目前的緊張局勢是不可預測的。

"至少在1989年之前，冷戰所能做到的一件事就是把雙方隔離開來，大家接受各自劃分的勢力範圍，"他說。

"但隔離區有時突然間就坍塌了。"