金正恩突然訪華：試圖安撫中國爭籌碼的一步

圖片版權 KCNA Image caption 李雪主、金正恩、習近平與彭麗媛（從左至右）

朝鮮高層官員訪華的消息在媒體、公眾間流傳數日後，周三（3月28日）清晨中國官方終於確認，朝鮮領導人金正恩近日對中國進行了非正式訪問。

此次訪華在朝韓、朝美會談之前，在學者們看來，此次訪問符合朝鮮方面的需要，能為會談增加籌碼。但是，金正恩「半島無核化」的表態是否真心誠意，仍然要看他在未來會談時的態度。

時機「絶妙」

新華社報道，朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長金正恩在3月25日至28日訪問中國，國家主席習近平與其舉行會談。

習近平稱，此次金正恩來華訪問，「時機特殊、意義重大，充分體現了委員長同志和朝黨中央對中朝兩黨兩國關係的高度重視」。

消息公布後，白宮發佈聲明稱，中國已經告知了特朗普金正恩訪華一事。

韓國方面則對金正恩訪華表示歡迎。韓聯社報道，韓國政府周三以外交部發言人的名義發表評論稱，歡迎金正恩訪華並會晤中國領導人，期待此行能為實現半島無核化、半島永久和平做出貢獻。

金正恩在2011年開始掌權，此次出訪前，他並未被披露有過任何海外訪問。為什麼他此時會訪問中國？

圖片版權 KCNA Image caption 金正恩出席習近平舉辦的午宴

清華大學國際問題研究所教授劉江永對BBC中文表示，金正恩訪華的時機「絶妙」。

他分析，從朝鮮方面看，在朝韓、朝美會談之前跟中國領導人進行直接面對面的交往溝通，符合朝鮮的國家利益，也符合中國、朝鮮和本地區所有國家的利益。

南京大學國際關係研究院院長朱鋒則認為：「金正恩選擇這個時間來北京，意味著朝鮮不想失去來自中國的理解、支持和幫助。」

「金正恩上台後瘋狂的核導開發等舉動，已經嚴重傷害了朝中關係，讓北京感到越來越難以忍受金正恩的各種挑釁政策，」他說，「金正恩選擇在韓朝首腦會晤之前來北京，既是想要『安撫』中國，也是為了增強自己在朝韓、朝美接觸進程中的籌碼。」

法新社也引述韓國世宗研究院(Sejong Institute)的高級研究員鄭相昌(Cheong Seong-chang）稱：「考慮到朝鮮經濟因國際制裁惡化，中國是朝鮮最迫切需要修複關係的國家。」

「中規中矩」

幾十年來，中國一直是朝鮮的主要盟友，也是最大的貿易伙伴，但近年因為核試驗等問題雙方關係有所惡化。

劉江永認為，金正恩此次訪問，向世界發出了一個明確的信號，「中朝關係是牢不可破的」。

新華社報道中，金正恩說，「我首次出訪就來到中國，表達了我繼承朝中友好傳統、珍視朝中友誼的心意。」

《環球時報》周三的社評稱，儘管歷經風雨，但中朝友好關係的一些基本要素十分牢固，不可撼動。「國際上一些力量總想干擾和破壞中朝關係，給北京與平壤之間的友好貼各種標籤，散佈歪曲中朝關係的謠言。但中朝關係的根深基實遠遠超過他們的想像，」社評稱。

圖片版權 KCNA Image caption 金正恩與習近平

朱鋒認為，從各方面看，此次訪問算「中規中矩」。

他指出，金正恩對習近平重提棄核，「究竟有多大的誠意不知道，但至少是金正恩第一次向中國領導人、向世界表明了金家三代領導人有棄核的政治意願，這和他上台後'擁核入憲'的各種做法開始拉開差距」。

香港中文大學社會科學院全球研究課程助理講師鐘樂偉也認為，此次金正恩顯示出了一些誠意，但朝鮮是否真心願意棄核仍要看韓朝和美朝首腦會談時的態度。

在新華社的報道中，金正恩表示：「按照金日成主席和金正日總書記的遺訓，致力於實現半島無核化，是我們始終不變的立場。」但是，朝鮮官方媒體朝中社發佈的報道則沒有「半島無核化」的內容。

一位要求匿名的內地學者對BBC中文稱，此次訪華只是正常的外交活動，跟中朝關係是否回暖無關，「特朗普也來過呀，這能說明什麼呢？」

這名學者還說：「他不是這麼一來訪，說兩句親近的話，中朝關係就變了。它是利益決定的，不是話語決定的。」