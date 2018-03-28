特朗普期待與金正恩會面，變數有多大

圖片版權 xinhua Image caption 金正恩和習近平

在朝鮮最高領導人金正恩與中國領導人習近平的"成功"會談後，美國總統特朗普發表推文表示，他期待著與金正恩的會面。

但特朗普表示，在5月份建議的會談之前，美國會繼續對朝鮮實行最大限度的制裁與壓力。

他還補充說，朝鮮半島無核化現在成為一種可能。

特朗普是在金正恩與習近平的會談後作出上述表示的。

此次訪問是金正恩2011年上台以來首度外訪。雖然，金正恩對中國進行了"快速訪問"，但中國給與了高規格的接待與安排。

金正恩說，本次訪問是本著"推動半島和平穩定、繼承和發展朝中友誼的良好願望"，他說首次出訪就來到中國，是表達其"繼承朝中友好傳統、珍視朝中友誼的心意"。

他說當前，朝鮮半島局勢急速前進，發生不少重要變化，"從情義上和道義上，也應該及時向習近平當面通報"。

歡迎

星期三（28日）， 特朗普對金正恩訪問北京的消息表示了歡迎。

特朗普在推特中說，現在是金正恩對他的國家和人民作出正確選擇的大好時機。

隨後，特朗普又發表推文說，Kim(金正恩)也"期待與我見面"。

如此說來，金正恩和特朗普的峰會能如期舉行嗎？

變數與條件

圖片版權 Reuters Image caption 兩名剛結束訪朝的韓國官員將金正恩的口信轉達給特朗普

果真如此，特朗普將成為會見朝鮮領導人的第一位美國總統。

但具體見面的時間和地點還沒有正式的官方確定。

儘管如此，仍會有一些因素會影響特朗普和金正恩的會面。

中國新華社報道說，金正恩一再告訴中國和韓國，他願意有條件地放棄核武器。

根據新華社報道，金正恩說如果美國和韓國以"誠意"回應朝鮮，"朝鮮半島去核化是可以解決的"。

觀察人士說，朝鮮的條件包括取消美國對韓國的核保障。

此外，有衛星圖像顯示，上個月朝鮮的核反應堆已經凖備就緒。

有報道稱，它每年有生產20公斤核武級別鈈的能力。

與此同時，美國和韓國一年一度的軍演也可能成為美朝兩國領導人見面的障礙。朝鮮視其為挑釁。

圖片版權 KCNA/REUTERS

倒計時開始

BBC白宮記者分析說，白宮幕僚長凱利正在為峰會而緊張籌備。

凱利表示對特朗普和金正恩的會面以及未來有高度的期待。

但是同時，美國中央情報局負責人正在五角大樓與國防部長討論預備方案。

兩人峰會的細節仍在緊張籌劃當中。凱利以及其他白宮助手仍有數周的時間進行凖備。

也許，倒計時已經開始。

特朗普總統喜歡讓人們猜測他將如何與金正恩談判和斡旋，他的底線在哪裏，正像他所做的任何其他事情一樣。