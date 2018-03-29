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巴基斯坦諾貝爾和平獎得主馬拉拉（Malala Yousafzai）被槍傷後首度返回自己的國家。當年離開巴國時，她僅14歲，目前已經20歲。

馬拉拉幾年前在巴基斯坦爭取女性教育權成名，但在2012年被巴基斯坦塔利班槍傷，送到英國接受治療，6年來沒有踏足巴國國土，目前在牛津大學讀書，並積極參與女性維權活動。

馬拉拉突然回國的行程事前並沒有對外公布， 一名官員對法新社說，考慮到事情的敏感度，所以對行程加以保密。當地媒體說，基於安全理由，馬拉拉未必會重返家鄉、位於巴國西北的斯瓦特山谷地區。

圖片版權 PTV/REUTERS Image caption 當地電視台拍攝的片段，馬拉拉及其家人在機場，保安嚴密。

馬拉拉抵達的伊斯蘭堡機場保安嚴密。從當地電視台拍攝的片段看到，馬拉拉及其家人在機場，由多名保安人員陪同下坐車離開。

馬拉拉與巴國總理阿巴西及多名官員會面。巴國外交部發言人費薩爾（Muhammad Faisal）對法新社表示，歡迎馬拉拉回家，形容是「正面發展」，稱呼她作「年輕聰明的女孩」，認為巴基斯坦人應該尊重女她，

許多巴基斯坦網民在推特（Twitter）上對馬拉拉回國表示歡迎，讚揚她是國家英雄。

馬拉拉此前多次表達想返回巴基斯坦的意願，就在早前的巴基斯坦國慶日（23日），她在推特說懷念在學校唱國歌。

馬拉拉的維權之路

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馬拉拉最先引起公眾注意的，是她11歲時開始撰寫的匿名日記，記載當時在巴基斯坦塔利班控制下，女孩求學的辛酸，當時女孩上學也不敢穿校服，要不就擔心成為被攻擊的目標而選擇退學。BBC烏爾都語部發表了她的日記。馬拉拉在當地愈來愈受到關注。

2012年，塔利班槍手登上馬拉拉乘坐的校車向她射擊，這宗畫面上極其震撼槍擊案震驚全球，亦從此改寫了馬拉拉的命運。

頭部受重傷的馬拉拉，先在巴基斯坦一間軍醫院接受手術，之後再到英國接受進一步手術和治療。

她沒有被嚇退，繼續參與國際性的爭取女性教育權運動，並與父親成立了馬拉拉基金，目標是協助全球女孩可以無所畏懼繼續讀書，目前基金會在全球多個國家有運作，亦在本月初在她家鄉附近興建了新的女子學校。

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馬拉拉2014年獲得諾貝爾和平獎，以17歲之齡成為歷來最年輕的得主，目前除了維權，也在牛津大學攻讀學位。

她曾經告訴BBC，自己的理想是從政，希望在巴基斯坦推動全民義務教育，男孩女孩都可以上學。

不過，她在巴基斯坦是受爭議的人物，許多保守人士指責馬拉拉背叛國家，散播西方思想。例如去年馬拉拉被發現穿著牛仔褲與有跟的靴子，在網上惹來抨擊，指她穿著西方服飾。