圖片版權 AFP Image caption 再次成為最好的朋友？

當地時間周三（3月28日）早上，中國官方媒體確認，那位乘坐著一列裝甲列車穿越鴨綠江，在北京獲得了盛大招待的神秘訪客，就是朝鮮領導人金正恩。

2011年金正日去世後，金正恩掌權。此次訪華是他自那時起首次已知的海外訪問。

經歷了六年的清洗、內部權力鞏固以及核導技術突破後，金正恩在中國國家主席習近平的邀請下離開了隱士王國。

在正常情況下，這樣的訪問將被視為他自信的標誌，因為朝鮮的政權已經被他牢牢控制，他已經可以離開國家。一個不那麼有安全感的領導人可能會擔心，如果他貿然離國，會出現對其地位的挑戰，甚至出現政變。

金正恩不只足夠自信離開朝鮮，他也以政治家的角色，與習近平站在了一起。

像金正恩一樣，中國修憲後習近平幾乎肯定能終身執政，所以他們的個人關係也很重要。

據報道，中國在金正恩訪華後，告知了美國，再次強調了金正恩作為東北亞地區亮眼人物的地位。這名朝鮮領導人認為核武器賦予了他的國家一定的地位和聲望，他的訪華之行也是為了強調這點。

中國的明顯缺席

但是觀察金正恩的訪問，我們不能將非同尋常的國際環境置於一旁。

從金正恩的新年致辭宣佈完成核導計劃開始，金正恩開啟了長達數月的外交攻勢。

此事目前仍在進行中。

周四，朝韓兩國的特使將再次會面，討論四月底第三次朝韓首腦會議的議程，屆時金正恩將與韓國總統文在寅在板門店休戰村會談。

同時，我們似乎將看到美朝兩國首次峰會。美國總統特朗普接受了韓國特使轉達的金正恩的邀請，雙方將會面討論朝鮮半島無核化。

在這中間，中國顯然缺席。

圖片版權 AFP Image caption 金正恩與特朗普

作為地區主導力量、朝鮮唯一的盟友以及主要貿易大國，中國在物質和政治上對朝鮮有相當大的影響力。這種關係曾被中國領導人毛澤東稱為「唇齒相依」，意在描繪親密與依賴。

2013年開始，大多數分析者看見中朝之間關係破裂的跡象。金正恩處決了他的姑父張成澤，張成澤被視為處理中朝雙邊關係朝鮮方面的關鍵人物，而且在經濟問題上十分有影響力。

2016和2017年，朝鮮在中國的一些重要時刻發射彈道導彈，包括中國2016年G20會議、「一帶一路」國際合作高峰論壇和2017年廈門金磚峰會時。

2017年，中國在聯合國安理會投票，贊成對朝鮮實施新制裁。

儘管一些制裁尤其是針對非法海上貿易和金融機構的制裁執行力度還有待觀察，但中國顯然已經記下了美國的「極限施壓」政策，正在積極配合特朗普的行動。

朝鮮抨擊這些制裁，認為這是不公正的侵犯。

然而，無論這兩名老盟友存在什麼嫌隙，都不足以讓金正恩將文在寅和特朗普作為他上任以來首次會見的兩名外國領導人。

金正恩像他的父親和祖父一樣，已經表明北京是他外訪的首個目的地。

圖片版權 KCNA Image caption 習近平與金正恩

接下來的幾個月，東北亞的潘多拉魔盒將打開。朝鮮和中國官員都引述金正恩稱他願意討論無核化問題，但是，如往常一樣，這對朝鮮和華盛頓的意味不同。朝鮮對一個無核化的「半島」的想像是，韓國沒有美國的核保障。

當朝韓峰會的凖備工作已經開始，吵鬧的白宮跌跌撞撞地朝著美朝峰會前進時，中國已經表明，他們絶不是無關緊要的一方。

儘管韓國總統文在寅在2月和3月與朝鮮的交往中處於控制地位，但這可能將結束了。