金正恩訪華後 日本表示要同朝鮮對話

圖片版權 Getty Images

路透社引述日本朝日新聞周四（3月29日）的消息稱，日本已向朝鮮政府發出兩國首腦會晤的邀請，平壤已討論與日本領導人會晤的可能性。

該報援引朝鮮一名不明身份的消息來源和簡報稱，金正恩政府已通知朝鮮執政黨領導人可能與日本舉行峰會。

朝日新聞引述簡報稱："日本政府表示希望通過駐日本的韓國居民總協會主持召開領導人會議。"該機構也是實際上的朝鮮駐日本大使館。

一位日本政府消息人士在3月中旬告訴路透社，日本正在考慮首相安倍晉三和朝鮮領袖金正恩之間的高層會議，以討論幾十年前被朝鮮特工綁架的日本公民。

朝日新聞在發自首爾的一篇文章中表示，金正恩政府已透露了同韓國、美國、中國、日本和俄羅斯的按順序的雙邊外交計劃。

金正恩本周在中國會見了中國國家主席習近平，這是他上任後的第一次出訪。金正恩將於今年四月和五月同韓國總統文在寅和美國總統特朗普分別舉行會面。

朝日新聞說，朝鮮的簡報表明了今年6月初舉行日朝首腦峰會的可能性。

日本外務大臣河野太郎（Taro Kono）表明了安倍可能在未來某個時機會見金正恩的可能性。河野太郎本周二在接受路透社採訪時說，日本正在密切關注朝韓首腦會議和美朝會議的籌備情況。

朝日新聞援引另一名不願透露身份的消息人士稱，朝鮮"安全問題的對話伙伴是美國"，朝鮮"只能希望得到日本的大規模財政援助"。

該報稱，朝鮮希望能從日本獲得200億至500億美元的援助。但它表示，簡報文件沒有提供2002年達成的雙邊關係正常化步驟的具體細節。

這些步驟包括解決被綁架者問題，以及平壤的導彈和核武器發展問題。