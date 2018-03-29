朝韓峰會敲定，金正恩外交攻勢一發不可收

圖片版權 EPA Image caption 朝美兩國周三同意將在4月舉行首腦峰會。

繼朝鮮最高領導人金正恩本周旋風般訪問完北京之後，朝鮮似乎打開了外交大門。各種峰會安排紛至沓來，讓人應接不暇。

目前，朝韓兩國領導人已經確定朝韓峰會日期，4月27日。

此次會面將是兩國最高領導人十幾年來的首次峰會，令外界矚目。

此外，金正恩與美國總統特朗普也將於5月份舉行峰會會談，雖然具體日期仍沒有得到正式官方確定。

同時，金正恩訪華後，日本朝日新聞周四（3月29日）的消息稱，日本已向朝鮮政府發出兩國首腦會晤的邀請，平壤已討論與日本領導人會晤的可能性。

朝日新聞說，朝鮮的簡報表明了今年6月初舉行日朝首腦峰會的可能性，地點可能會是在平壤。

中國反應

中國外交部發言人陸慷周四在談到朝韓雙方領導人峰會會晤日期時，表示歡迎。

他說，"我們希望，對話的勢頭能夠延續，和平的局面也能夠延續。"

板門店會談

圖片版權 EPA Image caption 會談將在板門店進行

據悉，金正恩將與韓國總統文在寅在板門店休戰村會談。

朝鮮高級官員李善權在新聞發佈會上宣佈了朝韓兩國領袖會面的消息。

李善權說，過去兩個多月發生了許多朝韓兩國關係史上前所未有的大事。

它將是自1953年朝鮮戰爭休戰後，朝韓兩國領導人第三次會晤。

金正恩在北京與中國主席習近平舉行會談時，一再表示可以實現朝鮮半島無核化。

但根據中國新華社報道，金正恩說前提是如果美國和韓國願意以"誠意"回應朝鮮。

觀察人士說，朝鮮的條件包括取消美國對韓國的核保護傘。

圖片版權 AFP Image caption 金正恩與特朗普

在得知金正恩與中國領導人習近平的"成功"會談後，美國總統特朗普昨天（28日）發表推文表示，Kim(金正恩)也"期待與我見面"。

不可信

但美國駐中國大使特裏·布蘭斯塔德（Terry Branstad）對BBC表示，他對金正恩取締核武的說法並不相信。

布蘭斯塔德表示，從過去的歷史來看，不能相信他們。朝鮮過去曾"背棄"過武器項目的承諾。

他補充道，如果與平壤達成任何協議，將需要對核武項目進行詳細檢查，以確保它們確實被銷毀了。

在談到金正恩與特朗普之間的會談時，布蘭斯塔德說，「這之前還需要解決許多事情才能使會談發生"。

特朗普已經表示，他期待與金正恩的會晤，但是對朝鮮最大限度的制裁和壓力仍需要維持。