前俄國間諜女兒尤利婭蘇醒並能講話

圖片版權 EPA/ YULIA SKRIPAL/FACEBOOK Image caption 斯克里帕爾和女兒尤利婭

前俄羅斯間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）的女兒尤利婭（Yulia Skripal）據報目前神志清醒，並可以講話。

據BBC了解，尤利婭病情迅速好轉，但仍需要24小時全日護理。

現年33歲的尤利婭是謝爾蓋·斯克里帕爾（66歲）的女兒。

兩人在3月4日疑遭神經毒氣謀殺，情況危急。兩人被送進當地的索爾茲伯里（Salisbury）醫院接受搶救和治療。

斯克里帕爾目前仍情況嚴重，但病情穩定。

英國警方認定這對父女遭神經毒劑襲擊。英國政府稱，俄羅斯"極有可能"與此事有關。

外交危機

英國與俄國就俄國前間諜毒殺事件出現外交危機。包括北約在內的英國以及其西方盟友紛紛驅逐俄國外交官以示抗議。

圖片版權 EPA Image caption 警察把守據信是斯克里帕爾的家。

俄國則否認任何與毒殺事件有關的一切指控。

到目前為止，已有26個歐美國家與英國保持一致，驅逐143名俄羅斯外交和情報人員，這是冷戰高峰期以來西方國家最大規模的驅逐俄外交官行動。

北約周二（27日）宣佈，驅逐俄羅斯常駐北約代表處的7名外交官，同時把俄代表處人員頂限從30人縮減至20人，以作為對俄前間諜在英國遭毒殺事件的回應。

美國國務院在一份聲明中說："3月4日，俄羅斯使用軍用級別的神經毒氣企圖謀殺在索爾茲伯里（Salisbury）的一名英國公民和他女兒"。

聲明還表示，該襲擊是"公然違反國際法和聯合國化學武器公約"。

俄羅斯指責華盛頓向一些國家施加壓力，針對在英國發生的神經毒劑攻擊事件採取大規模驅逐俄外交官行動。

俄外長拉夫羅夫指責美國"採取"巨大的訛詐行動"，並說在當代歐洲"獨立國家所剩無幾"。

俄羅斯發誓要對這種"挑釁行為"進行報復。