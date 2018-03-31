BBC中文本周推薦：你不容錯過的五個故事

這是2018年的第十三周。這季節春意盎然，有些人終於相逢。金正恩突然訪問中國並會見習近平，完成上台後「外交首秀」。56歲的香港演員黃秋生，與前來相認的英國哥哥首度團聚。不過，春天雖到，寒意尚在。中美繼續磨刀霍霍，誓要將貿易戰「奉陪到底」。

剛剛過去的一周，BBC中文發表過這些作品，受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 黃秋生：我找到了我的英國家人

Image caption 黃秋生哥哥大衛（中）和約翰（右）在香港團聚

三月天，香港回暖，黃秋生與兩個身形高大、滿頭銀髮的雙胞胎見面了。他們此前從未想過會有這樣一場聚會。數十年來，這個在香港家喻戶曉的中英混血演員，不時斷斷續續地找尋他四歲時就移居澳洲的父親。在BBC中文對他的專訪刊登後，他的哥哥出現了。我們獨家見證了他們的會面。

2. 時機特殊的快速訪問：金正恩訪華邀請習近平訪朝

圖片版權 KCNA/REUTERS Image caption 習近平和夫人彭麗媛（右）同金正恩和夫人李雪主（左）

一趟綠皮專列突然駛入中國，北京街頭五步一崗，釣魚台國賓館戒備森嚴。正如外界猜測的，朝鮮領導人金正恩延續了父輩傳統，乘火車渡過鴨綠江來到中國，會見習近平。我們的記者與你一起見證這次時機微妙的訪問。

3. 觀察：從字裏行間解讀習近平會見金正恩

圖片版權 KCNA/Reuter Image caption 金正恩與習近平在北京會面，談笑風生。中國方面出席的有國家總理李克強。

國家領導人外交活動，卻先從網上透出小道消息；一次「非正式訪問」，卻讓中國以高規格接待。這一切都顯示了中國和朝鮮之間的特殊關係。我們的記者試圖從兩國官方報道的字裏行間，為您抽絲剝繭，分析「習金會」背後不為人知的潛在涵義。

4. 中美對壘：十問貿易戰 輸贏且慢論

圖片版權 Getty Images

到底什麼是貿易戰，我們應該多擔心？貿易戰開打後對我們普通人有什麼樣的影響？特朗普所討厭的貿易逆差真的是一件壞事嗎？我們的記者從十個問題出發，帶你一窺中美貿易恩怨，慢論輸贏。

5. 挪威之殤——北極圈中震驚世界的性犯罪

Image caption 通往小鎮的路標有挪威語、薩米語雙語

覆蓋在挪威的冰雪之下，是一個60年不見天日的案件。一個人口只有2000的小鎮，在過去半世紀內發生了115宗性侵案件，案件施虐者與受害者，都多為當地原住民薩米人。警方一年多的調查後，這份犯罪報告震驚了全球。