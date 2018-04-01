政治解凍歌舞先行 金正恩觀看韓國文藝演出

圖片版權 AFP Image caption 朝鮮領導人金正恩與韓國文化體育觀光部長官都鐘煥在東平壤大劇院觀看了韓國文藝代表團的首場演出。

周日（4月1日），韓國藝術團在朝鮮首都平壤首場演出，朝鮮最高領導人金正恩出席，為即將舉行的朝鮮韓國高峰會營造更加和諧濃厚的友好氣氛。

這是朝鮮最高領導人金正恩首次現場觀看韓國藝術團在平壤的演出。此前，在平昌冬奧會期間朝鮮藝術團訪問韓國首都首爾時，韓國總統文在寅也到現場觀看了演出。

朝鮮半島局勢最近一段時間可謂相當戲劇化：先是朝鮮掀開鐵幕，派出體育代表團參加在韓國平昌舉行的冬季奧運會；後有金正恩在朝鮮會見了韓國代表團；再有朝鮮與美國可能舉行高峰會消息的傳出，又有金正恩前往北京會見中國領導人的火車之旅，接著是南北高峰會日期的確定。

套用中國的古話，這是「來而不往非禮也」，另外也讓人聯想中國現代領袖的一句名言：文藝是為政治服務的。

雙方文藝代表團的互訪，是過去十幾年來的第一次。

圖片版權 Getty Images Image caption 韓國目前最有人氣的女子樂團「紅絲絨」是本次到朝鮮演出的藝術團體之一。

本次訪問朝鮮的韓國代表團，除了藝術團之外，還有跆拳道示範團。

據韓聯社報道，韓國藝術團除了周日在東平壤大劇場單獨演出之外，還將在周二（3日）與朝鮮方面聯合演出。

率領韓國藝術團和跆拳道示範團訪問朝鮮的韓國文化體育觀光部長官都鐘煥希望，韓朝首腦高峰會談能取得圓滿成功，「從而推動構建半島和平共存體制，搞活雙方文化、體育、藝術、宗教、社會團體間的交流，恢復民族同質性」。

圖片版權 Getty Images Image caption 朝鮮首都平壤的東平壤大劇院。來自韓國的藝術團在這裏首場演出。

軍事演習

就在韓國文藝、體育代表團訪問朝鮮的同時，美國和韓國的代號為「鷂鷹」的年度軍事演習開始。

以往的美韓「鷂鷹」演習通常於3月初啟動，韓國方面表示，今年演習因與平昌冬奧會和冬殘奧會時間重疊而被延後。

為順應南北雙方關係解凍，為4月底舉行的南北朝鮮高峰會營造和諧氣氛，本次的美韓軍事演習，時間減半至4周，參加演習的美軍也減少出動核潛艇等戰略武器。

往年，美韓這樣的軍事演習通常讓朝鮮非常憤怒，不過今年朝鮮方面的反應相對平和。

圖片版權 Reuters Image caption 2018年2月，韓國舉行冬奧會期間朝鮮三池淵樂團前往演出，西方音樂與民族歌曲搭配。

據報，朝鮮領導人金正日向韓國到訪的官員表示，他理解他們必須搞演習。

音樂外交

本次參加韓國文藝代表團前往平壤演出的包括不少風靡韓國內外的流行歌手和搖滾歌手。

以往，朝鮮對絶大多數西方音樂基本持抵制態度。但金正恩上台後組建了與西方古典以及流行音樂接軌的樂團。

2018年2月，韓國派出三池淵樂團前往韓國演出，無論是樂團的表演還是演員的著裝都給韓國民眾留下深刻的印象。

實際上，韓朝之間每次關係和解，都伴隨文化和藝術團體的交流來往。

2000年朝韓關係轉暖時，朝鮮國家交響樂團(State Symphony Orchestra)與韓國廣播愛樂樂團(Korean Broadcasting System Philharmonic)也曾在首爾舉辦聯合音樂會。